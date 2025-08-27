La BEI approuve 16 milliards d’euros pour de nouveaux financements, dont un soutien supplémentaire à la sécurité énergétique et au logement en Ukraine

EIB

Des ressources pour la reconstitution des réserves de gaz de l’Ukraine

Une enveloppe de 5,4 milliards d’euros pour renforcer les infrastructures énergétiques de l’Europe

Un nouveau mécanisme de titrisation et de garantie pour promouvoir l’intégration des marchés des capitaux et la compétitivité de l’Europe

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a donné son aval pour 16 milliards d’euros de nouveaux financements destinés à soutenir la sécurité énergétique et la résilience de l’Ukraine, le renforcement de la transition écologique en Europe, la compétitivité, l’aménagement urbain et la consolidation des partenariats mondiaux.

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé 5,4 milliards d’euros de nouveaux prêts en faveur de la transition écologique et de la sécurité énergétique de l’Europe, pour financer notamment un parc éolien en mer Baltique, des centrales photovoltaïques de petite taille et des systèmes de stockage par batterie en Italie, la modernisation et l’expansion des réseaux électriques en Allemagne, des projets d’énergie renouvelable en France et des mesures supplémentaires d’amélioration de l’efficacité énergétique dans l’ensemble de l’UE. En outre, la BEI a décidé de soutenir, entre autres, la gestion de l’eau et des eaux usées en Belgique, l’aménagement urbain en Croatie et en Pologne, de nouvelles écoles en France et en Lituanie et des solutions de transport durable en France.

Au moyen d’un nouveau mécanisme de titrisation et de garantie, la BEI entend, en collaborant avec des intermédiaires financiers, mobiliser plus de 13 milliards d’euros en faveur des petites et moyennes entreprises (PME). Le dispositif consiste à regrouper des prêts et créances détenus par des banques et des institutions financières pour les transformer en instruments que les investisseurs peuvent acheter. Cette technique permet aux banques de libérer des capitaux pour accorder de nouveaux prêts aux particuliers et aux entreprises tout en partageant le risque de crédit.

L’opération illustre le rôle de premier plan que joue le Groupe BEI sur le marché européen de la titrisation, en contribuant à mobiliser des capitaux pour les PME, en dynamisant la compétitivité et en favorisant l’intégration des marchés des capitaux ainsi que l’union de l’épargne et des investissements en Europe.

Ukraine

S’agissant de l’Ukraine, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé un dispositif d’un montant de 500 millions d’euros visant à renforcer la sécurité énergétique du pays et à soutenir le logement abordable. La BEI va accorder un financement à la compagnie publique ukrainienne d’énergie, Naftogaz, à titre de mesure urgente visant à appuyer la reconstitution des réserves de gaz naturel du pays avant l’hiver et pour pallier les dommages considérables causés par les attaques russes.

« Le Groupe BEI a atteint sa vitesse de croisière pour répondre aux besoins les plus urgents de l’Ukraine, notamment dans le domaine de la sécurité énergétique », a déclaré Nadia Calviño, présidente du Groupe. « Le dispositif approuvé aujourd’hui témoigne de notre engagement et de notre soutien indéfectibles en faveur du pays. »

Dans le cadre de ses travaux à l’appui de la transition énergétique de l’Ukraine, Naftogaz s’est engagée à investir dans un deuxième temps un montant équivalent à celui du prêt de la BEI dans des projets d’énergie renouvelable et de décarbonation, la BEI fournissant une assistance technique pour faciliter la transition écologique de l’entreprise. La Commission européenne soutiendra ce prêt au moyen d’une garantie au titre du cadre d’investissement de l’UE pour l’Ukraine.

Par ailleurs, la BEI mettra des ressources à disposition pour promouvoir le logement social et abordable dans l’ensemble de l’Ukraine, un secteur gravement touché par les attaques russes. La phase pilote se concentrera sur la construction de 1 600 logements, appuyée par une assistance technique et des ressources supplémentaires au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine.

Partenariats mondiaux

Sur le plan du renforcement des partenariats mondiaux de l’UE, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé des projets qui contribuent aux initiatives pour le climat et l’égalité entre les hommes et les femmes dans la région amazonienne du Brésil, font progresser les projets d’énergie verte en Mauritanie, améliorent l’approvisionnement en eau et la sécurité au Pakistan et soutiennent les petites entreprises nigérianes dans le domaine de l’économie verte et numérique.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère et l’union des marchés des capitaux.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne ciblent les régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, tandis que près de 60 % des investissements qu’effectue le Groupe BEI chaque année soutiennent l’action climatique et la durabilité environnementale.

