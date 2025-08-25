Plateforme TechEU : la solution du Groupe BEI pour booster l’innovation et simplifier son financement en Europe

Le Groupe BEI met en place un système accéléré permettant aux jeunes pousses et aux entreprises en expansion de solliciter des financements dans le cadre du programme TechEU.

La nouvelle plateforme TechEU promet des réponses rapides aux projets de financement des entreprises.

L’outil « Investment Readiness Checker » sera lancé le 27 août lors d’une conférence au Danemark consacrée aux technologies innovantes.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) avance résolument dans la mise en œuvre de son programme TechEU, qui vise à mobiliser 250 milliards d’euros d’investissements d’ici à 2027 pour soutenir les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les entreprises innovantes établies en Europe, grâce à un dispositif simplifié leur permettant d’accéder rapidement à des financements.

Le Groupe BEI étaye TechEU à l’aide d’une plateforme garantissant aux entreprises des réponses rapides à leurs projets de financement.

La nouvelle plateforme TechEU dispose d’un portail TechEU doté d’un outil web intégré et simple à utiliser – l’« Investment Readiness Checker » –. Cet « évaluateur de l’état de préparation à l’investissement » permet aux jeunes pousses et aux entreprises en expansion européennes, actives dans les technologies propres, les sciences de la vie et les technologies numériques, de découvrir comment le Groupe BEI peut les accompagner dans leurs ambitions. La plateforme constitue un guichet unique facilitant l’accès à toute une gamme de produits : fonds propres, produits assimilables à des fonds propres, prêts, garanties et services de conseil spécifiquement adaptés aux entrepreneurs.

L’outil Investment Readiness Checker de TechEU fera ses débuts commerciaux le 27 août lors d’une conférence internationale sur l’innovation au Danemark intitulée « TechBBQ ». Il ne s’agit que d’une première étape. La plateforme fera l’objet de développements ultérieurs, avec la participation de nouveaux acteurs issus de l’écosystème et l’ajout de nouvelles options de financement.

« L’une de nos priorités absolues est de veiller à ce que les innovateurs européens disposent des financements dont ils ont besoin pour démarrer, se développer et prospérer en Europe, stimulant ainsi la croissance de l’ensemble de l’économie européenne », a déclaré Merete Clausen, directrice générale adjointe du FEI. « C’est l’idée derrière le lancement de la plateforme TechEU, qui simplifiera l’accès à divers instruments de financement. »

Le programme TechEU constitue la plus grande initiative de financement de l’innovation en Europe et vise à soutenir chaque année un millier d’innovateurs et de champions technologiques européens supplémentaires, en réduisant considérablement les contraintes de financement pour les entreprises en expansion. En vue de mobiliser au moins 250 milliards d’euros d’investissements, TechEU disposera de 70 milliards d’euros en fonds propres, quasi-fonds propres, prêts et garanties du Groupe BEI sur la période allant de 2025 à 2027.

La plateforme fera également office de ressource globale pour les entreprises, en facilitant l’accès à l’ensemble des outils de soutien financier de la BEI et du FEI tout au long du cycle de croissance de l’innovation, et en offrant notamment des services de conseil préalables aux introductions en Bourse.

Le programme TechEU est axé sur les technologies propres, les technologies de la santé, les technologies numériques et l’intelligence artificielle, la défense, les technologies spatiales et les matières premières critiques. La première vague de financements se concentre sur les technologies propres et a pour objectif de mobiliser 18 milliards d’euros d’investissements et de renforcer la primauté de l’Europe dans ce secteur.

Des informations complémentaires sur la plateforme TechEU et l’outil d’évaluation de l’état de préparation à l’investissement seront disponibles sur le stand de la BEI à l’occasion de la conférence TechBBQ ou virtuellement via l’application mobile TechBBQ.

Informations générales

À propos du Groupe BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme indiqué dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Outre des financements, la BEI offre des services de conseil qui aident les partenaires publics et privés à mettre au point et en œuvre des projets de grande qualité prêts à bénéficier d’investissements. Rien qu’en 2024, les équipes de conseil de la BEI ont contribué à mobiliser plus de 200 milliards d’euros d’investissements dans toute l’Europe et au-delà.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.