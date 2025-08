Italie : la BEI accorde 120 millions d’euros à AGSM AIM pour le renforcement du réseau électrique en Vénétie

AGSM

L’accord permettra de moderniser le réseau électrique tout en le rendant plus fiable dans trois villes d’importance majeure en Vénétie, avec des avantages directs pour la population et les entreprises.

L’opération contribue à rendre le système énergétique local plus efficace et apte à relever les défis des transitions écologique et numérique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et AGSM AIM ont signé un accord de financement d’un montant total de 120 millions d’euros visant à renforcer et à moderniser le réseau électrique de Vicence, Vérone et Grezzana, villes stratégiques pour le groupe et desservies par l’unité opérationnelle V-RETI S.p.A.

Le financement, qui pourra être utilisé en une ou plusieurs tranches, marque une avancée importante dans la promotion de la transition énergétique et des objectifs du plan REPowerEU. Les fonds seront affectés à des interventions destinées à améliorer l’efficacité opérationnelle, la résilience et la durabilité du réseau, en adéquation avec les objectifs européens de décarbonation et de transformation numérique.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Cet accord témoigne de notre engagement concret et croissant à soutenir les investissements qui rendent les réseaux électriques plus modernes, plus durables et plus résilients, au profit des communautés locales et de la transition énergétique de l’Italie. »

Alessandro Russo, directeur général d’AGSM AIM : « Avec ce nouveau financement obtenu de la Banque européenne d’investissement, nous confirmons notre engagement à investir dans les territoires que nous desservons traditionnellement afin de les rendre toujours plus modernes et durables. Nous parlons d’interventions qui ne sont pas seulement techniques, mais aussi stratégiques pour garantir aux particuliers et aux entreprises un service d’électricité efficace et à la hauteur des défis de l’avenir. Le soutien d’une institution telle que la BEI témoigne de la solidité de notre nouveau plan industriel et de la capacité du groupe à être un véritable acteur de la transition énergétique du pays. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas d’investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé.

Le groupe AGSM AIM fournit des services essentiels aux particuliers et des produits à haute valeur ajoutée pour le développement des entreprises, des organismes et des institutions. Il est actif dans les domaines de l’électricité, du gaz, du chauffage urbain, de l’efficacité énergétique, de l’éclairage public, des services de télécommunications, de la mobilité électrique et de l’hygiène environnementale. Le groupe, dont le capital est entièrement public, est né de la fusion entre AGSM Verona et AIM Vicenza. Il est détenu à hauteur de 61,2 % par la municipalité de Vérone et de 38,8 % par celle de Vicenza, et s’est imposé comme une référence en matière de transition énergétique, technologique, écologique et numérique. Grâce à son modèle de services multiples, le groupe a enregistré une forte croissance de sa rentabilité et de solides performances opérationnelles en 2024. Avec 1,9 milliard d’euros de chiffre d’affaires, 182 millions d’euros de marge brute d’exploitation, plus de 2 000 employés et 890 000 clients desservis en électricité et en gaz, il est l’une des principales entreprises italiennes de services collectifs multiples.