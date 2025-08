Nouvelle impulsion pour le déploiement du Fonds pour la résilience régionale afin de financer le logement abordable, l’aménagement urbain et le tourisme durable

©VicaPhoto/ Shutterstock

La Banque européenne d’investissement (BEI) annonce la signature d’accords avec Arcano Partners et Buenavista Infrastructure pour un montant total de 410 millions d’euros.

Ces accords permettront d’acheminer de nouveaux financements vers des projets d’aménagement urbain, y compris ceux qui favorisent le logement abordable, ainsi que vers le tourisme durable.

Les ressources proviennent du Fonds pour la résilience régionale, financé par NextGenerationEU et mis en œuvre par le ministère de l’économie, du commerce et des entreprises avec le soutien de la BEI.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé avec Buenavista Infrastructure et Arcano Partners des accords visant à acheminer au total 410 millions d’euros vers de nouveaux projets d’aménagement urbain, dont le logement abordable, et de tourisme durable.

Ces accords sont conclus grâce à la contribution du Fonds pour la résilience régionale, inclus dans le plan de relance, de transformation et de résilience de l’Espagne et financé par NextGenerationEU. Plus précisément, ils s’appuient sur la mise en place d’un nouvel instrument géré par la BEI afin d’acheminer des financements, via des intermédiaires financiers, pour soutenir l’aménagement urbain et le tourisme durable.

Les intermédiaires sélectionnés par la BEI évaluent les possibilités d’investissement sur l’ensemble du territoire national afin de promouvoir l’aménagement urbain dans des domaines tels que le logement abordable, l’éducation, les infrastructures sanitaires, sociales et culturelles, la mobilité durable, la gestion des déchets et de l’eau, l’efficacité énergétique et le tourisme durable. La période d’investissement s’étend jusqu’en décembre 2030.

Les deux premiers intermédiaires retenus pour le déploiement de ces fonds sont Arcano Partners et Buenavista Infrastructure. La BEI a affecté à Arcano Partners 210 millions d’euros, que la société de gestion acheminera par l’intermédiaire de Spanish Urban Development SICC. L’enveloppe affectée à Buenavista Infrastructure se monte à 200 millions d’euros, qui seront acheminés via Buenavista NextGen Urbano SICC. Il s’agit de deux véhicules réglementés qui ont été créés spécialement pour cette opération. Les formes d’investissement envisagées incluent à la fois la participation au capital social des entreprises, l’octroi de prêts ou un panachage des deux. Le montant maximal est de 22 millions d’euros par projet, assorti de délais de remboursement de 15 ans au maximum pour les participations au capital social et de 20 ans au maximum pour la dette.

« Ces accords constituent une étape supplémentaire dans le déploiement du Fonds pour la résilience régionale géré par le Groupe BEI et permettront de stimuler de nouveaux investissements pour encourager l’aménagement urbain et le tourisme durable. Les fonds peuvent également être affectés à des projets de logement abordable, l’une des priorités stratégiques du Groupe BEI », a déclaré Jean-Christophe Laloux, directeur général et chef des opérations de prêt et de conseil dans l’UE à la BEI. « La collaboration avec le ministère de l’économie, du commerce et des entreprises a permis le lancement de ce nouvel axe d’activité du Fonds pour la résilience régionale afin de promouvoir des investissements clés dans les communautés autonomes. »

« Grâce à la signature de ces accords, la mise en œuvre définitive de cet instrument intermédié à l’appui de l’aménagement urbain et du tourisme durable se concrétise. Il s’agit de l’un des piliers du Fonds pour la résilience régionale. Le financement est dirigé vers des projets de taille relativement modeste, visant à investir dans le logement social et abordable ainsi que dans la régénération urbaine, mais aussi dans des activités de tourisme durable. De même, les ressources du Fonds pour la résilience régionale continuent d’être un outil crucial dans le processus de transition écologique en Espagne, soutenant des projets qui promeuvent la durabilité dans des domaines clés tels que le logement et le tourisme dans diverses régions du pays », a déclaré Inés Carpio, directrice générale des finances internationales auprès du ministère espagnol de l’économie, du commerce et des entreprises.

Eduardo Fernández-Cuesta, associé immobilier dans le domaine de la gestion d’actifs chez Arcano Partners : « Nous sommes très fiers que la Banque européenne d’investissement nous renouvelle sa confiance afin d’acheminer ce financement vital, qui contribuera à structurer le tissu des infrastructures de notre pays, en mettant particulièrement l’accent sur les petites et moyennes entreprises. Grâce à cette stratégie panachant la dette et les fonds propres, Arcano Partners continue de progresser dans la diversification de ses capacités et de garantir l’excellence des prestations proposées à nos investisseurs privés, ainsi qu’aux institutions publiques qui nous font confiance pour la gestion de leurs investissements. »

Victoriano López-Pinto, associé gérant de Buenavista Infrastructure : « Nous sommes très reconnaissants de la confiance témoignée à l’égard de notre discernement et de notre savoir-faire pour faciliter l’absorption des fonds européens. Avec cette nouvelle affectation, nous devenons l’une des premières sociétés de gestion européennes pour ce qui est du volume de fonds européens sous gestion. Nous disposons de l’une des équipes les plus expérimentées dans la gestion de fonds publics et nous sommes très enthousiastes à l’idée de participer à ce projet, qui permettra notamment de renforcer l’ancrage territorial, l’aménagement urbain durable et la rénovation des infrastructures touristiques de notre pays, afin de les rendre plus durables. »

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé de nouveaux financements pour près de 89 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En Espagne, en 2024, le Groupe BEI a signé 12,3 milliards d’euros de nouveaux financements pour plus de 100 projets à fort impact, contribuant ainsi à la double transition écologique et numérique du pays, à la croissance économique, à la compétitivité et à l’amélioration des services à la population.

À propos du Fonds pour la résilience régionale

Le Fonds pour la résilience régionale a été créé pour faciliter l’accès des communautés autonomes espagnoles aux prêts au titre de NextGenerationEU dans le contexte du plan espagnol pour la reprise, la transformation et la résilience. Il a pour objectif de mobiliser les investissements et de développer des projets dans huit domaines prioritaires : le logement social et abordable, la revitalisation urbaine, le tourisme et les transports durables, la transition énergétique, la gestion de l’eau et des déchets, le secteur des soins, la recherche-développement et l’innovation, ainsi que la compétitivité de l’industrie et des petites et moyennes entreprises.

Le Fonds pour la résilience régionale bénéficie de l’impulsion du ministère espagnol de l’économie, du commerce et des entreprises. Les communautés et villes autonomes participent à ses comités d’investissement et le Groupe BEI joue un rôle de partenaire stratégique dans sa gestion.

La première phase du Fonds pour la résilience régionale comprend l’activation d’un dispositif de financement pouvant aller jusqu’à 3,4 milliards d’euros par les moyens suivants :

un mécanisme direct, destiné à cofinancer des opérations soutenues par la BEI dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, les transports propres ou les infrastructures durables ;

un mécanisme intermédié, géré par des intermédiaires financiers agréés par la BEI, pour appuyer des projets d’aménagement urbain et de tourisme durable ;

deux instruments intermédiés par le Fonds européen d’investissement, qui faciliteront le financement des PME dans des domaines comme l’innovation, la durabilité et la compétitivité.

À propos d’Arcano Partners

Fondée en 2003, Arcano Partners est une société indépendante de dimension internationale, forte de plus de 20 ans d’expérience dans le conseil financier et la gestion d’actifs à l’échelle mondiale. Arcano s’articule actuellement autour de quatre domaines d’activité :

la gestion d’actifs , avec plus de 12,5 milliards d’euros sous gestion et conseil depuis le début de son activité en 2006, et six catégories d’actifs (le capital-investissement, les stratégies de crédit, l’immobilier, les infrastructures durables, le capital-risque et le financement de l’aviation). Arcano accorde une attention particulière à la durabilité et à l’investissement responsable, se positionnant comme l’une des sociétés de gestion de référence en matière d’ESG ;

, avec plus de 12,5 milliards d’euros sous gestion et conseil depuis le début de son activité en 2006, et six catégories d’actifs (le capital-investissement, les stratégies de crédit, l’immobilier, les infrastructures durables, le capital-risque et le financement de l’aviation). Arcano accorde une attention particulière à la durabilité et à l’investissement responsable, se positionnant comme l’une des sociétés de gestion de référence en matière d’ESG ; la banque d’affaires , qui propose des services de conseil en opérations de fusions-acquisitions, refinancement, restructuration et marchés des capitaux auprès d’entreprises de divers secteurs. Arcano dispose d’équipes spécialisées par secteur et offre en complément une approche technologique et numérique transversale ;

, qui propose des services de conseil en opérations de fusions-acquisitions, refinancement, restructuration et marchés des capitaux auprès d’entreprises de divers secteurs. Arcano dispose d’équipes spécialisées par secteur et offre en complément une approche technologique et numérique transversale ; l’analyse et le conseil , qui fournit des analyses économiques, immobilières et de marché différenciées, ainsi que des études géopolitiques et technologiques sur les tendances locales et mondiales. Cette analyse est très utile pour optimiser les décisions des entreprises, en particulier dans des contextes d’incertitude extrême où les conséquences d’une erreur peuvent être majeures, mais atténuées par un investissement dans une analyse de qualité ;

, qui fournit des analyses économiques, immobilières et de marché différenciées, ainsi que des études géopolitiques et technologiques sur les tendances locales et mondiales. Cette analyse est très utile pour optimiser les décisions des entreprises, en particulier dans des contextes d’incertitude extrême où les conséquences d’une erreur peuvent être majeures, mais atténuées par un investissement dans une analyse de qualité ; le financement d’actifs, un domaine qui permet aux investisseurs de participer à la création de solutions pour le financement d’actifs réels ou incorporels en Espagne.

Arcano dispose d’une équipe de plus de 260 professionnels de 20 nationalités différentes, répartie dans 7 bureaux en Europe et aux États-Unis. Elle s’est imposée comme l’une des sociétés indépendantes de référence en Europe sur les marchés privés.

À propos de Buenavista Equity Partners (www.buenavistaequity.com)

Buenavista Equity Partners est une société de gestion indépendante fondée en 1996, qui opère sur le segment du marché intermédiaire. Elle gère actuellement plus d’un milliard d’euros par l’intermédiaire de différents véhicules de capital-investissement, d’infrastructures et de capital-risque.