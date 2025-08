Tanzanie : un important projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement a été mené à bien avec le soutien de l'Équipe Europe

EIB

Le projet de 150 millions d'euros a été financé conjointement par l'Agence française de développement (AFD), la Banque européenne d'investissement (BEI Monde), le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures et l’État tanzanien.

Il s'agissait d'étendre et de moderniser les systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement de Mwanza et de ses environs, améliorant ainsi considérablement l'accès à l'eau potable et l'hygiène dans la deuxième région la plus peuplée de Tanzanie.

La station d’épuration de Butimba, qui fait partie du projet achevé d'approvisionnement en eau et d'assainissement du lac Victoria (LVWATSAN), d'un montant de 150 millions d'euros, visant à étendre et à améliorer les systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans le nord de la Tanzanie, a été inaugurée en présence de Samia Suluhu Hassandu, présidente de la République-Unie de Tanzanie, et de représentants de l'Équipe Europe qui avaient contribué à son financement.

La France, par l’intermédiaire de l’Agence française de développement (AFD), a soutenu le projet avec un prêt de 75 millions d’euros, tandis que la Banque européenne d’investissement (BEI Monde) a consenti un prêt de 45 millions d’euros ainsi qu’une assistance technique de 4 millions d’euros. En outre, le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures a accordé une aide non remboursable de 9,9 millions d'euros à l’appui de la planification des investissements à long terme pour la ville de Mwanza et en vue du renforcement de la capacité opérationnelle et financière des services locaux de distribution d'eau et d'assainissement. Les autorités de la République-Unie de Tanzanie ont également contribué à hauteur de 16 millions d’euros à la mise en œuvre du projet.

L’inauguration de la station d'épuration de Butimba marque une étape importante du projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement du lac Victoria. Elle améliore considérablement l'accès à l'eau et à l'assainissement dans la ville de Mwanza et dans les villes satellites de Misungwi, Magu, Lamadi, Bukoba et Musoma. L'installation traite chaque jour 44 000 mètres cubes d'eau, pour environ 450 000 personnes. Le projet a également permis d'améliorer les services d'assainissement pour plus de 150 000 personnes grâce à une série de solutions, notamment des systèmes d'égouts simplifiés et innovants, adaptés au terrain difficile de Mwanza.

Dans son allocution, Anne-Sophie Avé, ambassadrice de France en Tanzanie, a déclaré : « Ce projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement est exemplaire. Cela fait plus de 20 ans que la France et l'Union européenne collaborent avec les autorités tanzaniennes pour fournir de l'eau potable à la population. Cela contribuera à améliorer la vie de milliers de personnes. Ce projet a nécessité une volonté politique, des prouesses techniques et un gros volume de financement. Investir dans les hommes, les femmes et les enfants, dans leur santé et leur sécurité, c'est investir dans l'avenir, pour nous tous. »

Céline Robert, directrice de l'AFD en Tanzanie, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de ce projet de traitement des eaux de Butimba, qui améliorera considérablement les services d'approvisionnement en eau dans la région. Le projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement du lac Victoria est un programme complet qui couvre non seulement la production d'eau, mais aussi l'expansion du réseau, les services d'assainissement et le renforcement des capacités des Services des eaux et de l'assainissement de la ville de Mwanza. Nous sommes fiers d'annoncer que nous sommes prêts à augmenter notre investissement dans la phase 2 du programme, ce qui démontre notre engagement continu en faveur de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans le bassin du lac Victoria. »

Edward Claessen, chef du pôle régional de la BEI pour l’Afrique de l’Est : « L'eau salubre est essentielle à la vie. Ce projet contribuera à améliorer la situation sanitaire et à transformer la qualité de vie de centaines de milliers de Tanzaniens et Tanzaniennes vivant sur les rives du lac Victoria. La Banque européenne d'investissement est le premier bailleur de fonds pour les projets dans le secteur de l'eau à l'échelle mondiale et elle est résolue à soutenir davantage d'investissements aussi essentiels. »

« Ce projet vise à améliorer la qualité de vie des familles de Mwanza et de la région en leur fournissant de l’eau potable et de meilleurs services d’assainissement. Cela montre ce que nous pouvons accomplir lorsque nous œuvrons ensemble à la réalisation d'objectifs communs. C’est l’esprit de l’Équipe Europe et de l’initiative « Global Gateway » : investir dans les personnes, les infrastructures et le développement à long terme. Alors que nous célébrons les 50 ans du partenariat UE-Tanzanie, nous sommes fiers de soutenir des projets marquants qui répondent à des besoins réels et contribuent à construire un avenir plus sain et plus durable pour tous », a déclaré Christine Grau, ambassadrice de l'UE auprès de la Tanzanie et de la Communauté d'Afrique de l'Est.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Avec l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l'AFD

Le Groupe Agence française de développement est l'organisme de mise en œuvre dans les domaines de la coopération et de la solidarité internationale. Le Groupe AFD finance et pilote la transition vers un monde plus juste, plus sûr et plus résilient, en œuvrant avec ses partenaires pour soutenir les communautés du monde entier. S'appuyant sur la complémentarité de ses entités, l'Agence française de développement pour les financements publics, Proparco pour les investissements privés responsables et Expertise France pour l'assistance technique, le Groupe est idéalement positionné pour répondre à l'ensemble des enjeux du développement durable.

Présent dans plus de 160 pays, notamment dans les territoires et départements français d'outre-mer, il adapte ses activités aux réalités du terrain et soutient activement les initiatives locales. Avec plus de 4 000 projets, dont les missions sont alignées sur les Objectifs de développement durable (ODD), le Groupe AFD agit au nom des Français et des Françaises avec l’ensemble des parties prenantes qui contribuent au développement économique et à la préservation des biens communs : le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité hommes‑femmes et la santé mondiale. Travailler à vos côtés, pour un monde en commun

À propos de la délégation de l’UE en Tanzanie

La délégation de l’Union européenne en Tanzanie et dans la Communauté d’Afrique de l’Est est un acteur clé des relations entre l’Union européenne et la Tanzanie ainsi qu’avec la Communauté d’Afrique de l’Est. L’UE a mis sur pied Global Gateway, une nouvelle stratégie européenne qui vise à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier. La stratégie Global Gateway est déployée conjointement sous l’égide de l’Équipe Europe, c’est-à-dire les institutions et les États membres de l’UE.

À propos de Global Gateway

« Global Gateway » est la stratégie concrète de l’UE qui vise à réduire les disparités en matière d’investissement à l’échelle mondiale, à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes éducatifs, de santé et de recherche. Dans le cadre d’une approche de l’Équipe Europe qui rassemble l’Union européenne, ses États membres et les institutions européennes de financement du développement, nous entendons mobiliser ensemble jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements publics et privés entre 2021 et 2027, en créant des liens essentiels plutôt que des dépendances, ainsi qu’en comblant le déficit d’investissement dans le monde.

Le paquet d’investissement « Global Gateway » UE-Afrique a vocation à mobiliser 150 milliards d’euros d’investissements pour accélérer la transition numérique et écologique de l’Afrique et soutenir une croissance durable de l’emploi et un renforcement des systèmes de santé. De plus amples informations sur le paquet d’investissement ainsi que sur les initiatives phares par pays sont disponibles ici.