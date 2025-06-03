Pays-Bas : Leyden Labs obtient un investissement de 20 millions d’euros de la BEI, facilité par l’HERA, pour accélérer ses activités de préparation aux pandémies

Leyden Labs

La Banque européenne d’investissement et Leyden Labs ont signé un accord de financement de 20 millions d’euros pour faire progresser les activités de préparation aux pandémies de Leyden Labs, assorti d’une garantie mise en place par l’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA), au titre de l’initiative InvestEU de la Commission européenne.

Le financement s’inscrit dans le cadre de « HERA Invest », un complément de 110 millions d’euros à l’initiative InvestEU de l’Union européenne visant la préparation aux pandémies, la biodéfense et la résistance aux agents antimicrobiens.

Leyden Labs utilisera ces fonds pour faire progresser le développement de sa nouvelle approche non vaccinale, avec des sprays nasaux contenant des anticorps à large spectre contre les infections virales saisonnières et pandémiques.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Leyden Laboratories B.V., une société néerlandaise de biotechnologie en phase clinique, ont signé un accord de financement de 20 millions d’euros pour soutenir le développement d’anticorps à large spectre de l’entreprise contre les infections virales saisonnières et pandémiques. Le programme le plus avancé de Leyden Labs est un spray nasal antigrippal actuellement en développement clinique (PanFlu), qui a le potentiel d’offrir une protection antigrippale inédite et de réduire significativement la charge des infections grippales, y compris celles causées par le virus de la grippe aviaire (H5).

L’accord de prêt d’amorçage-investissement bénéficie de l’appui du programme InvestEU de la Commission européenne et relève spécifiquement de l’initiative « HERA Invest ». Cette initiative de l’union européenne de la santé, dotée d’un budget de 110 millions d’euros, vise à renforcer la biodéfense, la préparation aux pandémies et la lutte contre la résistance antimicrobienne en Europe, en complément du programme InvestEU et financée par l’initiative EU4Health.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « Nous avons tiré de multiples leçons de la pandémie de COVID‑19, notamment que nous devrions renforcer la préparation et l’autonomie de l’UE dans des domaines clés tels que les biosciences. Avec l’appui de la Commission européenne, la BEI soutient des entreprises européennes hautement innovantes, telles que Leyden Labs, au moyen de prêts d’amorçage-investissement, ce qui leur permet de se développer et de prospérer en Europe. Les innovations technologiques d’entreprises comme Leyden Labs sont essentielles pour la compétitivité européenne et le bien-être de nos sociétés. »

Hadja Lahbib, commissaire à l’égalité, à l’état de préparation et à la gestion des crises : « Les virus respiratoires sont fréquents et nous affectent tous, en particulier les personnes les plus vulnérables sur le plan médical. L’accord d’aujourd’hui réaffirme notre engagement à investir dans l’innovation pour renforcer la préparation et la protection contre les virus respiratoires. HERA Invest illustre parfaitement la position de l’Europe à la pointe des avancées médicales en réponse aux graves menaces qui pèsent sur la santé. »

Koenraad Wiedhaup, co-fondateur et PDG de Leyden Labs : « Nous sommes ravis de cette reconnaissance de notre approche et du soutien de l’HERA et de la Banque européenne d’investissement. Cela va nous permettre d’accélérer nos efforts visant à mettre à disposition une solution de protection large et universelle contre les épidémies virales actuelles et futures. Nous sommes reconnaissants que l’HERA et la BEI comprennent l’urgence et l’importance d’investir dans des initiatives préparant l’Europe à faire face aux virus pandémiques. Cette préoccupation est d’autant plus importante que la menace d’une épidémie de grippe aviaire se fait de plus en plus pressante. »

Les candidats-médicaments de Leyden Labs sont des sprays nasaux qui administrent des anticorps à large spectre directement dans la muqueuse respiratoire. Les solutions de Leyden Labs sont conçues pour agir au plus tôt, avant même que le virus n’atteigne le système circulatoire. Les vaccins administrés de manière systémique offrent principalement une protection générale contre les virus, mais l’efficacité de ce mode de vaccination peut laisser à désirer. Les virus en suspension dans l’air, y compris celui de la grippe, n’entrent pas directement dans le système circulatoire, mais pénètrent dans l’organisme par le nez et la bouche. Les anticorps de Leyden Labs visent à protéger contre des familles virales complètes, de sorte qu’ils continuent à agir même lorsqu’un virus mute et évolue. Cette stratégie d’administration intranasale peut également bénéficier aux personnes dont le système immunitaire est affaibli, car elle ne dépend pas de la capacité de la personne à déclencher une réponse immunitaire pour assurer sa protection.

L’approche innovante de l’entreprise a le potentiel de transformer la façon dont le secteur de la santé envisage la prophylaxie virale, tout en offrant une solution innovante à utiliser aussi bien en période d’épidémies saisonnières qu’en cas d’urgence pandémique.

Il incombe à l’HERA de veiller à ce que l’UE et les États membres soient prêts à agir face aux menaces sanitaires transfrontalières. Le produit de ce financement, d’un montant de 20 millions d’euros, permettra de poursuivre le développement de la nouvelle approche non vaccinale de Leyden Labs dans la lutte contre les virus respiratoires, à l’appui des efforts déployés au niveau européen en matière de préparation aux pandémies.

Informations générales

Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA). L’Autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA) de la Commission européenne soutient des projets qui renforcent les capacités de préparation et de réaction dans le domaine de la santé. La création de l’HERA découle directement des enseignements tirés de la gestion initiale de la pandémie de COVID‑19, afin de garantir une réaction énergique de l’Union européenne face aux menaces sanitaires transfrontalières graves et d’assurer la disponibilité de contre-mesures médicales et leur accessibilité. Il incombe à l’HERA de veiller à ce que l’UE et les États membres soient prêts à agir face aux menaces sanitaires transfrontalières. Elle a pour mission de renforcer les capacités de préparation face aux urgences futures et de mettre en œuvre une réponse rapide et efficace une fois la crise déclenchée.

HERA Invest est un complément de 110 millions d’euros au programme InvestEU, financé au titre du programme « L’UE pour la santé ». Mis en œuvre par la BEI, ce dispositif soutient des projets axés sur les solutions de lutte contre les agents pathogènes susceptibles de provoquer des pandémies, les menaces chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et la résistance aux agents antimicrobiens. En collaboration avec l’HERA, la BEI évalue si une opération répond aux critères d’HERA Invest.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investiront dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Les Pays-Bas détiennent 5,2 % de son capital. La BEI met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et des priorités nationales. Elle concentre plus de 90 % de son activité en Europe. Au cours des dix dernières années, la BEI a mis à disposition plus de 27 milliards d’euros pour financer des projets aux Pays-Bas dans divers secteurs, dont la recherche-développement, la mobilité durable, l’eau potable, la santé et les PME. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), filiale de la BEI, a mis à disposition plus de 3 milliards d’euros pour des projets néerlandais.

Fondée en 2020, Leyden Laboratories B.V. (Leyden Labs) est une société néerlandaise de biotechnologie en phase clinique. Elle œuvre à protéger la population contre la menace des virus respiratoires en s’appuyant sur sa Plateforme de Protection par les Muqueuses pour développer un portefeuille de candidats-médicaments reposant sur une nouvelle catégorie de sprays nasaux à large spectre, destinés à offrir une protection contre la grippe, les coronavirus et d’autres virus respiratoires. Leyden Labs bénéficie du soutien d’un solide consortium d’investisseurs et d’ambassadeurs. Parmi les investisseurs en capital-risque figurent GV (anciennement Google Ventures), Casdin Capital, F-Prime Capital, ClavystBio (un investisseur en capital-risque dans le domaine des sciences du vivant créé par Temasek), Polaris Partners, Qiming Venture Partners, Invus, SoftBank Vision Fund 2, Byers Capital / Brook Byers et Bluebird Ventures. Pour en savoir plus, visitez le site www.leydenlabs.com.

CR9114, le candidat-médicament le plus avancé de Leyden Labs pour le programme PanFlu, est un anticorps monoclonal humain qui protège contre le virus de la grippe. Leyden Labs détient une licence exclusive de Janssen Pharmaceuticals Inc., l’une des sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson, pour développer et commercialiser le CR9114.