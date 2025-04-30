Islande : Sidekick Health obtient un prêt d’amorçage-investissement de la BEI de 35 millions d’euros pour accélérer la R-D et le développement international

EIB

La Banque européenne d’investissement signe un prêt d’amorçage-investissement de 35 millions d’euros avec Sidekick Health, une entreprise de premier plan du secteur de la santé et des thérapies numériques qui mène des activités en Europe et aux États-Unis.

Les fonds permettront à Sidekick d’accélérer la mise au point de traitements et l’innovation de sa plateforme fondée sur l’IA dans divers domaines des soins chroniques et spécialisés.

Le financement axé sur la R-D est soutenu par l’initiative InvestEU de la Commission européenne et complété par une injection de capitaux de 7 millions d’euros de la part d’investisseurs anciens et nouveaux en vue d’accélérer l’expansion commerciale de Sidekick.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Sidekick Health, un chef de file mondial du secteur de la santé et des thérapies numériques intégrées, ont annoncé ce jour la signature d’un prêt d’amorçage-investissement de 35 millions d’euros, avec le soutien du volet « amorçage-investissement » dédié aux sciences de la vie du programme InvestEU de la Commission européenne. Sidekick bénéficie ainsi de capitaux spécifiquement destinés à accélérer ses activités de recherche-développement (R-D), à élargir son portefeuille de thérapies numériques, à améliorer les capacités de l’intelligence artificielle (IA) et à renforcer l’infrastructure des données et de la plateforme, de sorte à offrir des solutions évolutives, sécurisées et efficaces aux patients, aux organismes payeurs et aux partenaires pharmaceutiques dans le monde entier. L’accord représente la première opération de prêt d’amorçage-investissement du Groupe BEI en Islande, où Sidekick a son siège.

Parallèlement, Sidekick a levé 7 millions d’euros de capitaux de croissance supplémentaires, ce qui témoigne de la confiance élevée des investisseurs et lui permet d’accélérer son expansion commerciale et ses partenariats stratégiques.

Tryggvi Thorgeirsson, PDG et co-fondateur de Sidekick Health, s’est exprimé à l’occasion de la cérémonie de signature qui s’est tenue ce jour à Luxembourg :

« Ce financement stratégique de la BEI nous permet de redoubler d’efforts dans notre mission d’améliorer et de sauver des vies par la transformation numérique des soins. Nous accroissons nos capacités à investir dans la R-D, la mise au point de traitements et l’IA, tout en concentrant les futurs apports de fonds propres sur le renforcement de notre impact commercial. Forts de ce financement combiné au solide soutien de nos investisseurs, nous déployons une stratégie de financement diversifiée – comprenant désormais un prêt d’amorçage-investissement sans effet de dilution – qui permet à Sidekick d’accélérer l’innovation, d’approfondir nos partenariats et de poursuivre la transformation des soins de santé à grande échelle. »

Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « La BEI dispose d’une solide expérience dans le financement d’entreprises européennes de technologie médicale par l’intermédiaire de son instrument de prêt d’amorçage-investissement. La compétitivité de ces entreprises est très importante pour l’autonomie stratégique de l’Union européenne. Il s’agit déjà du cinquième projet relevant d’InvestEU en Islande. Ce concours s’inscrit dans une longue tradition de financements garantis par l’Union européenne à l’appui de projets islandais. »

Sidekick s’associe avec des sociétés pharmaceutiques, des organismes d’assurance-maladie et des prestataires de soins de santé de premier plan pour proposer des solutions de santé et de thérapies numériques dotées d’IA dans divers domaines des soins chroniques et spécialisés, y compris l’oncologie, les maladies cardiovasculaires, métaboliques et inflammatoires, et la santé des femmes. La plateforme de l’entreprise a montré des résultats améliorés chez les patients et concouru à la réduction des coûts en collaboration avec les partenaires. Sidekick contribue ainsi à promouvoir la transition vers des soins personnalisés et proactifs.

Clara Ganslandt, ambassadrice de l’Union européenne en Islande : « La participation de l’Islande à InvestEU n’a été officiellement lancée qu’en janvier 2024, mais nous avons déjà cinq projets relevant d’InvestEU dans le pays. C’est sans aucun doute un motif de réjouissance. L’Union européenne s’est engagée à stimuler la recherche et l’innovation et à recourir à des investissements à fort impact. Dans un contexte de concurrence mondiale accrue, il est dans notre intérêt commun que l’Islande et l’Union européenne travaillent ensemble. Cela fait trois décennies – depuis 1994 – que les entreprises islandaises se montrent remarquablement actives, appréciées et performantes dans le cadre de leur participation aux programmes de l’UE, et Sidekick Health fera certainement de cet accord de financement une réussite. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour appuyer une économie durable. Il permet de générer des investissements supplémentaires alignés sur les priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux petites et moyennes entreprises. InvestEU réunit sous une même structure tous les instruments financiers de l’UE, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. Cette garantie augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Sidekick Health

Sidekick Health est une entreprise innovante spécialisée dans la santé numérique. Elle offre un portefeuille particulièrement vaste de programmes thérapeutiques et de santé numériques dans les domaines de l’oncologie, des maladies cardiovasculaires, métaboliques et inflammatoires, et de la santé des femmes. Ses solutions sont fondées sur la participation des patients et leur permettent d’être acteurs de leur santé pour améliorer les résultats et la qualité de vie. Sidekick travaille avec des organismes d’assurance-maladie, notamment ceux relevant des principaux plans de santé américains, et des sociétés pharmaceutiques, notamment cinq des dix plus grandes entreprises des sciences de la vie au monde. Elle élabore des thérapies numériques à prescription entièrement réglementée, qui sont prescrites par plus de 17 000 médecins, en vue d’améliorer les résultats pour les patients, de renforcer l’efficacité clinique et de réduire le coût des soins.