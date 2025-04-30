Finlande : Helsinki se dote d’une nouvelle ligne de tramway et d’un dépôt grâce à un financement de 400 millions d’euros de la BEI

kruunusillat.fi

La BEI prête un montant total de 400 millions d’euros à la Ville d’Helsinki et à sa société de transport pour la construction d’une ligne de tramway vers les banlieues est.

Le projet comprend également l’aménagement de nouvelles voies réservées aux cyclistes et aux piétons, la construction d’un nouveau dépôt de tramways et de bus, ainsi que l’acquisition de nouveaux tramways pour l’ensemble du réseau de la ville.

Trois grands ponts seront construits pour la nouvelle ligne de tramway.

La Banque européenne d’investissement (BEI) met 400 millions d’euros à la disposition de la capitale finlandaise, Helsinki, pour l’aider à construire une ligne de tramway desservant trois banlieues et un nouveau dépôt de tramways et de bus, ainsi qu’à acheter de nouveaux tramways et à aménager de nouvelles voies réservées aux cyclistes et aux piétons. Le soutien de la BEI comprend un prêt de 150 millions d’euros à la Ville d’Helsinki et un autre de 250 millions d’euros à la société de transport de la région métropolitaine (Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy) à l’appui du projet de train léger « Crown Bridges ».

L’opération permettra d’étendre le réseau de tramway aux banlieues est de la ville (Laajasalo, Korkeasaari et Kalasatama) au moyen d’une nouvelle ligne qui réduira de moitié le temps de trajet (à 20 minutes) et de proposer aux cyclistes et aux piétons de nouvelles voies qui leur seront réservées. Le projet devrait être achevé d’ici 2027.

« Investir dans les transports durables est une priorité pour la BEI et constitue une étape essentielle pour faire progresser l’action en faveur du climat et renforcer la connectivité dans la ville », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI. « Ce projet jouera un rôle important pour l’amélioration de la qualité de vie des habitants d’Helsinki. »

Le projet « Crown Bridges Light Rail » s’inscrit dans le droit fil de l’engagement de la ville, qui compte 685 000 habitants, en faveur de l’expansion des transports publics propres, une initiative qui devrait stimuler la revitalisation et le développement urbains.

Laajasalo et Korkeasaari étant des îles (Helsinki en compte environ 300), le projet prévoit trois grands ponts que la nouvelle ligne de tramway empruntera Celui de Kruunuvuorensilta, le plus long (1 200 mètres), sera supporté par un pylône s’élevant à 135 mètres. Celui de Merihaansilta s’étendra sur 400 mètres et celui de Finkensilta sur 300 mètres.

Des pistes cyclables de trois mètres de large et des trottoirs de deux à six mètres de large seront aménagés sur chacun de ces trois ouvrages.

Le projet comprend la construction, dans le quartier de Ruskeasuo à Helsinki, du premier dépôt de Finlande accueillant à la fois des tramways et des bus. D’une capacité de stockage de quelque 80 tramways, il sera équipé d’installations d’entretien quotidien et de réparation, ainsi que d’une voie pour le reprofilage des roues. Un parc de stationnement en terrasse et des espaces de maintenance sont également prévus sur le site pour les bus assurant le transport régional.

Le concours de la BEI couvre 40 % des coûts du projet et servira à financer la construction de la ligne de tramway et du dépôt ainsi que l’acquisition de nouvelles rames de tramway.

Ce soutien s’inscrit dans le cadre des engagements pris par la BEI de faire progresser les efforts déployés en Europe pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l’air.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Entre 2023 et 2024, les investissements du Groupe BEI en Finlande sont passés de 992 millions d’euros à 2,3 milliards d’euros, et ont principalement été consacrés à des projets verts et à l’innovation des entreprises.