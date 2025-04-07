Lettonie : le Groupe BEI ouvre un bureau pour soutenir les investissements stratégiques

EIB

Le Groupe BEI inaugure un bureau en Lettonie pour accélérer les investissements stratégiques et la croissance durable dans le pays.

La nouvelle présence du Groupe BEI à Riga, la capitale, permettra une coopération plus poussée avec des partenaires publics et privés.

Cette implantation témoigne d’un engagement accru en faveur des pays baltes.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a ouvert ce jour un bureau en Lettonie pour stimuler les investissements stratégiques et la croissance durable dans le pays. Situé à Riga, la capitale, le bureau concentrera son action sur des projets prioritaires dans des domaines tels que l’action pour le climat, la transition numérique, le logement, ainsi que la sécurité et la défense.

Le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), tirera parti de sa présence à Riga pour approfondir la coopération avec des partenaires lettons des secteurs public et privé, y compris les petites et moyennes entreprises (PME).

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « L’ouverture de notre bureau à Riga marque une étape importante dans les efforts que nous déployons pour améliorer l’accessibilité financière et renforcer les marchés financiers locaux. Il servira de point relais et nous permettra d’écouter, de dialoguer et de répondre plus activement aux besoins locaux. Notre objectif est de stimuler l’innovation, le développement durable et la croissance économique dans divers secteurs en Lettonie et dans l’ensemble de la région balte. »

Arvils Ašeradens, ministre letton des finances : « L’ouverture du bureau du Groupe BEI à Riga met en lumière l’importance stratégique de la Lettonie et notre engagement en faveur du développement durable et de la croissance économique. La présence de la BEI facilitera l’accès au financement pour les initiatives des secteurs public et privé et renforcera ainsi le marché financier local. Nous avons déjà établi une coopération fructueuse avec la BEI en matière de logements abordables et nous examinons à l’heure actuelle d’autres projets, notamment dans le secteur de la défense. »

Depuis le début de ses opérations en Lettonie en 1994, le Groupe BEI a investi plus de 4 milliards d’euros dans le pays : plus de 3,5 milliards d’euros provenaient de la BEI et plus de 560 millions d’euros du FEI. L’an dernier, les financements du Groupe BEI en Lettonie représentaient au total 82 millions d’euros.

Parmi les opérations récentes de la BEI dans le pays figurent un prêt de 200 millions d’euros en faveur du fournisseur d’énergie Latvenergo pour la rénovation de son réseau de distribution d’électricité et un prêt de 25 millions d’euros en faveur de l’université de Lettonie pour la construction d’un campus ultramoderne à Riga. Parallèlement, le FEI s’est récemment engagé à investir dans un fonds letton de Merito Partners et un fonds géré par SG Capital, basée en Lettonie.

Aujourd’hui, la Banque prête 70 millions d’euros à l’entreprise municipale de services collectifs Rīgas ūdens pour la modernisation et l’extension du réseau d’approvisionnement en eau de Riga. Ce projet vise à réduire les pertes en eau potable et à renforcer la protection de l’environnement.

Parmi les futures priorités du Groupe BEI en Lettonie figurent le financement de projets ayant trait aux énergies renouvelables (solaire, éolien et stockage de l’énergie), l’amélioration des infrastructures ainsi que le soutien à l’innovation et aux jeunes pousses.

Le Groupe BEI a récemment approuvé des mesures supplémentaires visant à soutenir la sécurité et la défense en Europe, de sorte à pouvoir financer des projets à usage militaire, tels que des casernes, des installations de stockage, des drones, des hélicoptères, des radars, des satellites, de l’avionique de pointe, de la propulsion et de l’optique, tout en maintenant une forte capacité de financement.

La Banque dispose d’une réserve de 14 projets de défense en attente d’approbation dans toute l’Europe, concernant notamment des drones, l’industrie spatiale, la cybersécurité et les technologies quantiques, ainsi que des installations renforçant les capacités de défense de l’Europe.

Valdis Dombrovskis, commissaire européen à l’économie et à la productivité : « Je salue la décision de la BEI d’ouvrir un bureau à Riga et d’y établir une présence permanente. Cette implantation illustre la volonté déterminée de la BEI de soutenir le développement économique en Lettonie et dans l’ensemble des pays baltes en ces temps incertains. Elle permettra à la BEI de mieux répondre à l’évolution des besoins de l’économie lettonne, en particulier dans des domaines clés tels que les énergies renouvelables, le développement des infrastructures, les marchés des capitaux, ainsi que la sécurité et la défense. Grâce à cette présence sur le terrain, la BEI pourra également offrir un soutien rapide et plus efficace et des solutions ciblées aux entreprises locales et aux autorités nationales. Elle contribuera ainsi nettement au développement de la Lettonie. »

Le nouveau bureau, situé à Novira Plaza, sera dirigé par Paulina Brzezicka, une conseillère financière expérimentée qui travaille au siège du Groupe BEI à Luxembourg depuis 2013. « Je suis honorée de diriger le nouveau bureau du Groupe BEI à Riga, dont l’ouverture témoigne de l’engagement de la Banque envers le pays. Nous disposons d’une solide réserve d’opérations en Lettonie et je me réjouis à la perspective de collaborer avec nos partenaires sur le terrain pour soutenir la croissance durable du pays. »

Avec ce nouveau bureau à Riga, le Groupe BEI renforce son engagement en faveur de l’ensemble des pays baltes. L’institution disposait jusqu’alors d’une représentation régionale dans la capitale lituanienne, Vilnius, qui couvrait les trois pays baltes. Demain, le Groupe BEI ouvrira un bureau à Tallinn, la capitale estonienne.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris, comme il s’y est engagé dans sa Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

