Lettonie : la BEI soutient la phase finale d’aménagement du nouveau campus universitaire à Riga

University of Latvia

Le projet a pour objet de réunir sur un seul site la plupart des activités de l’Université et de fournir des installations de pointe aux étudiants et aux chercheurs.

Conformément à la stratégie « université verte », les nouvelles constructions visent à respecter des normes énergétiques supérieures à celles applicables aux bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un contrat de prêt de 25 millions d’euros avec l’Université de Lettonie afin de contribuer au financement de la troisième phase du programme d’aménagement du campus de l’établissement à Riga. Le projet vise à regrouper la plupart des activités de l’Université sur un campus unique et à fournir des installations de pointe aux étudiants et aux chercheurs.

Il prévoit la construction de deux nouvelles installations : la « Maison de la santé » et la « Maison des sports ». La « Maison de la santé » comprendra des espaces dédiés à l’enseignement et à la recherche pour les facultés de médecine, de biologie, de physique et de chimie de l’Université, ainsi qu’une clinique de jour. La « Maison des sports » fournira des installations sportives à l’usage des étudiants de l’Université dans le cadre de leurs programmes d’études ou activités de loisirs.

Conformément à la stratégie « université verte » de l’établissement, les nouveaux bâtiments viseront à répondre à des normes de performance énergétique supérieures à celles s’appliquant à la construction de bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle. La Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) a contribué à l’élaboration du plan de développement et du plan financier pour l’agrandissement du campus.

Le soutien de la BEI au nouveau campus de l’Université de Lettonie s’inscrit dans le droit fil des objectifs de la Banque en matière de promotion de l’innovation, du capital numérique et humain et de la durabilité environnementale. Le précédent prêt pour la construction de la « Maison des lettres » est déjà mis en œuvre. La Banque a également appuyé la construction de la « Maison de la nature » et de la « Maison des sciences » grâce à des subventions octroyées par l’UE.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations de la Banque en Lettonie : « Ce nouveau campus offre à l’Université de Lettonie une occasion précieuse de renforcer sa position dans le paysage de l’enseignement supérieur. La BEI se réjouit de soutenir la stratégie d’expansion de l’Université et d’aider à promouvoir la croissance économique et l’emploi dans la région, tout en favorisant la durabilité environnementale conformément à la stratégie « université verte » déployée par l’établissement.

Gundars Bērziņš, recteur de l’Université de Lettonie : « Le fait que l’Université de Lettonie aménage son campus sur un seul et même site est très important, car cela permet de garantir un échange dynamique d’idées et de connaissances entre les chercheurs et les étudiants de différentes disciplines. Les futurs plans d’aménagement du Centre académique sont ambitieux et leur mise en œuvre nécessite du temps et des fonds. L’Université de Lettonie est reconnaissante d’avoir l’occasion de collaborer avec la Banque européenne d’investissement. Le soutien de celle-ci à la prochaine phase d’aménagement du Centre académique signifie que la BEI a évalué positivement les plans d’aménagement de l’université. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et favorisent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

En 2023, le Groupe BEI a fourni 82 millions d’euros à l’appui de différents projets en Lettonie.

Université de Lettonie

L’Université de Lettonie est une université scientifique ancrée dans la tradition des universités européennes classiques. Elle réunit et fait progresser le potentiel du pays en matière d’études interdisciplinaires et de recherches scientifiques dans les domaines des sciences naturelles, des sciences humaines et des arts, sans oublier les sciences médicales et de la santé et les sciences sociales.

Au sein du Centre académique de Riga, l’Université de Lettonie crée un environnement interdisciplinaire, ouvert et axé sur l’innovation, qui favorise des travaux et des études d’exception. Il abrite dès à présent la Maison de la nature et la Maison des sciences, et la Maison des lettres y ouvrira prochainement ses portes. Le Centre académique prévoit également la construction des maisons de la technologie, des sports et de la santé, ainsi que de logements pour les étudiants et les chercheurs.