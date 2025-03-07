Lettonie : la BEI prête 200 millions d’euros au fournisseur d’énergie letton Latvenergo pour la rénovation du réseau de distribution d’électricité

Prêt de 200 millions d’euros de la BEI au fournisseur d’énergie letton Latvenergo pour la rénovation du réseau de distribution d’électricité

Projet visant à améliorer la fiabilité de l’approvisionnement en électricité pour la population et les entreprises lettonnes.

Financement favorisant également les énergies renouvelables et l’action pour le climat.

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 200 millions d’euros au fournisseur d’énergie letton Latvenergo AS pour appuyer la modernisation du réseau de distribution d’électricité du pays. L’entreprise publique Latvenergo AS utilisera le crédit de la BEI pour renforcer l’efficacité du système de distribution d’électricité et sa capacité à fournir une énergie propre.

Ce projet de rénovation, qui devrait être achevé d’ici à la fin de 2026, permettra d’ajouter des fonctionnalités numériques au réseau, d’accroître la fiabilité de l’approvisionnement en électricité pour près de 1,9 million de consommateurs et de contribuer à la lutte de l’Union européenne contre les changements climatiques.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « La modernisation du réseau letton de distribution d’électricité est importante tant pour le climat que pour la sécurité énergétique. Ce projet renforcera considérablement la fiabilité de l’approvisionnement en électricité du pays et accélérera l’intégration des sources d’énergie renouvelables dans le bouquet énergétique, ouvrant ainsi la voie à un avenir énergétique durable et résilient. La BEI se réjouit de soutenir Latvenergo dans cette initiative porteuse de transformation. »

Le financement de la BEI est accordé à Latvenergo à des conditions favorables – notamment un décaissement souple et une durée plus longue – par rapport aux offres du marché. Ce soutien devrait à son tour catalyser d’autres financements à long terme en faveur de Latvenergo et renforcer ses performances environnementales.

Il s’agit du septième accord de financement entre la BEI et Latvenergo, soulignant leur partenariat solide.

Guntars Baļčūns, membre du conseil d’administration de Latvenergo AS : « Nous investissons pour promouvoir la transition du secteur de l’énergie vers des ressources renouvelables et la modernisation du réseau de distribution afin d’apporter une contribution significative à l’économie du pays. Ces objectifs nécessitent des moyens financiers importants et la BEI nous donne accès à un financement concurrentiel qui soutient nos ambitions à la fois opérationnelles et climatiques. Notre coopération fructueuse avec la BEI se poursuit depuis plus de 25 ans, et ce prêt nous permettra d’utiliser plus efficacement les ressources que nous investissons dans les parcs solaires et éoliens. »

Le programme d’investissement est conforme au plan national de la Lettonie en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030 et à la politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie. En plus de soutenir l’action pour le climat, il vise à promouvoir la cohésion économique, sociale et régionale.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.

Latvenergo

Le groupe Latvenergo est l’un des principaux fournisseurs d’énergie des États baltes, actif dans la production et la vente d’électricité et d’énergie thermique, ainsi que dans la distribution d’électricité. Depuis 1939, Latvenergo est le plus gros producteur d’énergie renouvelable des pays baltes et l’un des fournisseurs d’électricité les plus verts d’Europe, environ la moitié de l’électricité qu’il produit provenant de trois centrales hydroélectriques de grande envergure. L’autre moitié est issue de centrales de cogénération modernisées qui produisent de l’électricité à partir de gaz naturel. Le groupe Latvenergo développe de nouvelles capacités de production d’énergie éolienne et solaire verte dans les pays baltes et est également un prestataire majeur de services d’électromobilité. Latvenergo AS appartient à l’État letton et dépend du ministère de l’économie.