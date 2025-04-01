Grèce : la BEI appuie la construction de logements étudiants et la modernisation des campus de l’université de Crète

EIB

La BEI cofinancera, au moyen d’un prêt de 95 millions d’euros, la construction et l’exploitation de logements pour étudiants et d’infrastructures universitaires.

Sur les campus des villes d’Héraklion et de Réthymnon, 2 833 nouvelles chambres pourront accueillir jusqu’à 4 846 étudiants.

La BEI fournit également une assistance technique concernant l’efficacité énergétique, l’adaptation aux changements climatiques, les meilleures pratiques en matière de partenariat public-privé et la gestion de projets.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un financement de 95 millions d’euros à l’université de Crète, en Grèce, pour la construction de logements étudiants abordables et la modernisation des infrastructures des campus, dans le cadre d’un projet pionnier de partenariat public-privé (PPP) attribué au groupe AKTOR.

Le concours de la BEI, qui bénéficie du soutien du programme InvestEU, servira à cofinancer l’agrandissement des campus de l’université sur deux sites, à Héraklion et à Réthymnon, avec la construction de 2 833 chambres et appartements, représentant 4 846 lits au maximum. Au total, le projet comprendra la construction de plus de 109 000 m² de logements étudiants et de locaux universitaires, dont un nouvel amphithéâtre de 800 places sur le campus de Réthymnon.

Les nouveaux bâtiments seront également très efficaces sur le plan énergétique et dépasseront les normes pour les bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle en Grèce. Des mesures d’adaptation aux changements climatiques sont également prévues.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « Investir dans les infrastructures universitaires vise non seulement à construire de nouvelles infrastructures, mais aussi à façonner l’avenir de l’éducation, à encourager l’innovation et à renforcer le tissu social de nos collectivités. Les universités grecques doivent disposer des ressources nécessaires pour attirer et former la prochaine génération de talents. Ce projet constitue à cet égard une étape cruciale. Parallèlement, la pénurie de logements étudiants abordables et durables constitue une difficulté croissante dans toute l’Europe. Avec ce nouveau financement destiné à l’université de Crète, non seulement nous répondons à ce besoin urgent, mais nous tenons également notre engagement en faveur de l’éducation, de la durabilité et de la croissance économique. Cet investissement est un exemple concret de la manière dont la BEI transforme une vision en action, en veillant à ce que les étudiantes et les étudiants aient accès à des locaux modernes et économes en énergie où ils peuvent apprendre, vivre et s’épanouir. »

Sofia Zacharaki, ministre de l’éducation, des affaires religieuses et des sports : « Nous concevons, planifions et mettons en œuvre, grâce à d’importantes synergies telles que celles qui existent entre la BEI et AKTOR, un vaste plan cohérent de modernisation des universités publiques, dont l’une des pierres angulaires consiste à faire en sorte que des milliers d’étudiants et étudiantes aient accès à des logements gratuits et de qualité, dans des résidences étudiantes neuves ou rénovées sur l’ensemble du territoire. Grâce à des partenariats public-privé avantageux pour l’État grec, avec un budget total de 700 millions d’euros, nous construisons de nouvelles résidences étudiantes, portant le nombre de lits disponibles de 12 457 actuellement à 21 000, tout en menant de profondes rénovations des infrastructures existantes. Il est essentiel – et c’est exactement ce qui est réalisé dans le cadre du projet de résidences étudiantes et de nouveaux locaux universitaires en Crète – de mettre en place des dispositions et un engagement à long terme en matière de maintenance et de gestion technique. Ainsi, au fil du temps, l’argent des contribuables et le bon fonctionnement des bâtiments existants de l’université publique seront préservés, toujours au service des familles grecques, des étudiants, de l’apprentissage et du progrès. »

Favoriser le développement durable au moyen de PPP

L’université de Crète a conclu un accord de PPP d’une durée de 30 ans pour le projet. Le marché a été attribué au groupe AKTOR et mis en œuvre par l’intermédiaire de sa filiale Talaia Estia SA. L’enveloppe totale à long terme de 190 millions d’euros est cofinancée à parts égales par la BEI et Piraeus Bank.

Outre sa contribution financière, la BEI fournit une assistance technique axée sur trois piliers :

l’amélioration des spécifications techniques pour l’efficacité énergétique, les calculs du potentiel de réchauffement planétaire sur l’ensemble du cycle de vie, les mesures d’adaptation aux changements climatiques et la conformité aux critères d’examen technique de la taxinomie de l’UE ;

la coopération avec l’unité grecque chargée du PPP dans l’élaboration du cadre contractuel conformément aux meilleures pratiques et à l’expérience acquise avec des projets antérieurs comparables ;

la mise à disposition d’outils de bonnes pratiques et le renforcement des capacités de l’équipe de l’université chargée du contrat de PPP pour gérer l’accord de partenariat pendant sa durée de 30 ans, avec le soutien financier et consultatif d’InvestEU.

Alexandros Exarchou, président du conseil d’administration et PDG du groupe AKTOR : « La collaboration entre les secteurs public et privé et les banques institutionnelles comme la BEI peut améliorer le quotidien des citoyennes et des citoyens, produire des innovations durables et résoudre des problèmes importants, favorisant ainsi le progrès social. Avec ce projet ambitieux, nous sommes investis d’une grande responsabilité. Il s’agit en effet du premier projet de ce type en Grèce. Nous entendons mobiliser nos ressources pour construire des installations de pointe qui constitueront un exemple d’infrastructures de haute qualité, vertes et modernes. Nos jeunes sont l’avenir, et ils méritent le meilleur environnement pour s’épanouir. Au sein du groupe AKTOR, nous avons pour mission de contribuer au progrès et à la prospérité par nos actions et nos investissements, et nous nous engageons à assurer un avenir durable et à créer de la valeur pour nos actionnaires et la société. »

Theodore Tzouros, directeur général exécutif et responsable de l’activité Banque d’entreprise et d’investissement de Piraeus Bank : « Nous sommes très fiers de cofinancer ce projet, car nous considérons l’éducation comme un facteur clé du développement durable. Piraeus Bank joue un rôle de premier plan dans le soutien aux projets d’infrastructure, dans le cadre de son engagement stratégique à contribuer à la croissance économique et à la prospérité de la société grecque. Ce projet de logements pour étudiants et d’infrastructures universitaires à l’université de Crète a un fort impact social, car il aidera les étudiants en quête d’un logement abordable et répondra aux besoins de la collectivité locale. »

Des solutions concrètes pour remédier à la pénurie de logements abordables

Le manque de logements abordables et durables, en particulier pour les étudiants, constitue un problème croissant dans toute l’Europe, en particulier dans les régions où les marchés immobiliers sont fortement axés sur le tourisme, comme la Crète. L’investissement permettra non seulement d’augmenter la capacité d’accueil des étudiants, mais aussi d’améliorer l’accès à l’enseignement supérieur pour les étudiants issus de milieux défavorisés. Il renforcera la compétitivité de l’université ainsi que son impact académique et social.

L’annonce intervient après que le Groupe BEI a présenté, lors du Forum BEI, son plan d’action en faveur du logement, qui prévoit un nouveau portail de type « guichet unique » visant à fournir des conseils et des financements pour soutenir l’innovation dans le secteur du bâtiment, construire des logements abordables et investir dans l’efficacité énergétique et la rénovation du parc immobilier dans toute l’Europe. Le Groupe BEI prévoit d’investir quelque 10 milliards d’euros au cours des deux prochaines années afin de fournir 1,5 million de logements neufs ou rénovés dans toute l’Europe.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

