Les nouveaux financements du Groupe BEI en Croatie ont atteint le montant record de 1,24 milliard d’euros en 2024

L’an dernier, les financements du Groupe BEI dans le pays ont atteint 1,24 milliard d’euros, contre 464 millions d’euros en 2023.

L’accent a été mis sur les chemins de fer, les villes et les entreprises croates au cours d’une année record en matière d’engagements.

L’action en faveur du climat en Croatie a bénéficié d’un soutien de 721 millions d’euros l’année dernière.

Les nouveaux financements du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) en Croatie ont atteint le niveau record de 1,24 milliard d’euros l’année dernière, avec un soutien majeur à l’écologisation des transports, des villes et des entreprises. Le montant total des financements mis à disposition en 2024 comprend 937 millions d’euros de la BEI et 303,2 millions d’euros du Fonds européen d’investissement (FEI), qui se concentre sur les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que sur les entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Europe.

L’année dernière, les financements du Groupe BEI en Croatie ont représenté 1,4 % du produit intérieur brut (PIB) du pays, dont un tiers a été consacré au soutien des PME et des ETI par l’intermédiaire du système bancaire national. Le niveau de soutien a augmenté de 167 % par rapport à 2023, où il s’élevait à 464 millions d’euros.

Le prêt le plus important consenti par la BEI l’année dernière est un financement de 400 millions d’euros accordé à l’État croate pour moderniser et étendre les infrastructures et les services ferroviaires sur l’ensemble du territoire, dans le cadre d’un accord de 900 millions d’euros qui constitue l’opération de financement la plus importante jamais effectuée par la BEI en Croatie. Parmi les autres initiatives clés figurent des prêts de la BEI d’un montant de 207 millions d’euros à la ville de Zagreb pour promouvoir les énergies renouvelables, le logement abordable et les transports publics, de 200 millions d’euros à la Banque croate pour la reconstruction et le développement (HBOR), afin d’accroître les financements verts et d’autres formes de financement à l’appui de différents types d’entreprises, ainsi qu’un financement de 30 millions d’euros pour l’augmentation de la production d’énergies renouvelables (projet Kiepach/Go Green, mis en œuvre par HEP).

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Nos investissements records en Croatie en 2024 témoignent de notre engagement indéfectible en faveur de la croissance durable du pays. Nous renforçons notre engagement, débloquons de nouveaux financements pour les entreprises, modernisons les infrastructures critiques et encourageons l’innovation. En étroite collaboration avec les autorités nationales et locales ainsi qu’avec des partenaires du secteur privé, nous contribuons à bâtir une Croatie plus verte, plus compétitive et plus résiliente. »

Compte tenu des derniers résultats annuels du Groupe BEI, les financements qu’il a déployés en Croatie au cours des cinq dernières années se montent au total à près de 3,1 milliards d’euros. La moyenne annuelle des financements accordés dans le pays depuis 2020 est de 613 millions d’euros.

Avancées écologiques, soutien social et financement des entreprises

L’année dernière, les projets visant à faire progresser l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale en Croatie ont bénéficié d’un soutien du Groupe BEI d’un montant total de 721 millions d’euros.

Le prêt de 400 millions d’euros accordé à l’État croate en 2024 est destiné à améliorer le transport ferroviaire pour 22 millions de voyageurs par an, à accélérer le développement régional, à encourager le recours à d'autres modes que le transport routier et à réduire les émissions à l’origine des changements climatiques.

Le prêt de 207 millions d’euros accordé à Zagreb reflète le soutien accru du Groupe BEI aux villes croates pour promouvoir des énergies plus propres, la mobilité urbaine et des infrastructures culturelles et sociales essentielles telles que des écoles, des jardins d’enfants et des logements abordables. Ce type de financement aide également les villes à absorber plus rapidement les aides non remboursables accordées par l’Union européenne.

En réponse au besoin croissant de logements abordables, la BEI a par ailleurs accepté l’an dernier de fournir des services de conseil à cinq grandes villes croates, à savoir Zagreb, Split, Rijeka, Osijek et Varaždin. L’objectif est d’aider à développer le logement social et de promouvoir un aménagement urbain inclusif.

Dans le domaine du financement des entreprises, le prêt de 200 millions d’euros accordé à HBOR s’inscrit dans le cadre d’un engagement approuvé de 500 millions d’euros visant à aider les entreprises croates à réduire leur empreinte carbone et à devenir plus durables. La BEI conseille également HBOR et d’autres institutions financières clés en Croatie afin de renforcer leur capacité de financement vert.

Le FEI s’est associé à la BEI pour accorder 169 millions d’euros à Privredna Banka Zagreb et 160 millions d’euros à Erste Croatia afin de stimuler le financement des entreprises. Le FEI a renforcé davantage l’écosystème de l’innovation en Croatie en investissant dans des fonds de participation par l’intermédiaire de la Croatian Venture Capital Initiative II (CVCi II) et du Croatian Growth Investment Programme II (CROGIP II), au profit de centaines de jeunes pousses (« start-up ») et d’entreprises à forte croissance. Les investissements en fonds propres du FEI dans le pays comprennent notamment l’un de ses premiers engagements dans un fonds d’infrastructure basé en Europe centrale et orientale. En outre, 40 millions d’euros ont été engagés dans le fonds Vesna Deep Tech Venture, afin de soutenir le premier fonds de transfert de technologie de Croatie, qui constitue aussi une initiative transfrontalière avec la Slovénie, encourageant l’innovation et la collaboration entre les universités et les entreprises. Dans l’ensemble, le FEI a connu une année record en Croatie en matière d’investissements dans des fonds gérés par des équipes locales, qui couvrent désormais un large éventail de stratégies, allant du capital-risque en phase de démarrage aux investissements dans des projets d’infrastructure, en passant par le transfert de technologies, les investissements de croissance et l’impact social.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

