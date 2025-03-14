France : la BEI soutient la société publique locale Eau du Ponant pour la modernisation de son réseau d’eau et son adaptation au changement climatique

EIB

Le prêt d’un montant de 80 millions d’euros financera des travaux de rénovation et de modernisation du réseau d’eau potable ainsi que le traitement des eaux usées sur les territoires de Brest Métropole et de la Communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas.

Ce soutien financier bénéfique pour l’environnement va permettre de diminuer la charge polluante dans les milieux naturels et de préserver les ressources d’eau en limitant les fuites.

Cet investissement d’un montant total de 210 millions d’euros d’ici à 2030 comporte de nombreux aspects d’adaptation aux changements climatiques, comme un stockage accru des eaux pluviales afin de prévenir les inondations ou une augmentation des ressources mobilisables en cas de sécheresse.

La Banque européenne d’investissement et Eau du Ponant ont signé un accord de prêt de 80 millions d’euros afin de financer dans les cinq prochaines années les plans pluriannuels d'investissement de Brest Métropole et de la Communauté d'agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas, portés par la société publique locale (SPL). En charge de la production et de la distribution de l’eau potable ainsi que de la collecte et du traitement des eaux usées, Eau du Ponant est la première SPL de l’eau à bénéficier en France d’un accompagnement de la BEI.

210 millions d’euros, dont 80 millions d’euros prêtés par la BEI, seront investis sur la période. Les différents travaux et interventions sur le réseau d’eau prévus dans le cadre de cet investissement visent à permettre le renouvellement, l'amélioration et la mise en conformité des installations de production et de distribution de l'eau potable ainsi que de la collecte et du traitement des eaux usées. Une partie de cette somme servira à financer les travaux de réfection de l’usine d’eau potable de Pont-ar-Bled (Plouédern), dont les travaux viennent de commencer.

Ce soutien financier de la BEI à Eau du Ponant sera bénéfique pour l’environnement, notamment par la diminution de la charge polluante dans les milieux naturels (pour les composantes liées à la collecte des eaux usées) et par la préservation des ressources d’eau (pour les composantes visant la réduction des fuites dans les réseaux d’eau potable).

Plusieurs aspects du projet s’inscrivent dans une stratégie d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques.

Le renforcement des moyens de production et du stockage de l’eau potable et de l’eau brute (usine de Pont-ar-Bled) ainsi que l’extension du maillage du réseau augmenteront les ressources mobilisables en cas de sécheresse.

La lutte contre les fuites sur le réseau d’eau potable et la modernisation des usines de production d’eau potable permettront une meilleure utilisation de la ressource aquatique et ainsi d’optimiser sa gestion et sa préservation. Ces actions réduiront les volumes pompés et traités et entraîneront in fine une réduction de la consommation énergétique.

La mise en conformité du réseau d’assainissement de Brest Métropole contribuera à collecter et stocker une plus grande part des eaux pluviales et donc de réduire le risque d’inondations provoquées par les pluies torrentielles. L’extension des réseaux de collecte et la construction de nouvelles stations d’épuration permettront de traiter des eaux usées qui auparavant ne faisaient pas l’objet d’un traitement (assainissement autonome, déversement en cas de pluie) et ainsi de réduire les émissions de méthane.

Le projet est aligné avec les objectifs des PCAET (Plans climat-air-énergie territoriaux) des 26 collectivités actionnaires d’Eau du Ponant. Ils visent à réduire les consommations énergétiques, à augmenter la production d’énergie renouvelable, à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, et à s’adapter aux changements climatiques.

« Ce financement dans les réseaux d’eau, qui sont des infrastructures vitales du quotidien, va améliorer la qualité de l’eau et permettra de mieux prendre en compte l’environnement pour le plus grand bénéfice des usagers, explique Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Ce projet est également essentiel pour prévenir les risques naturels comme les inondations provoquées par les pluies torrentielles. En permettant de stocker plus d’eaux pluviales, il modernise et adapte les équipements publics à un changement climatique qui est déjà là et auquel les investissements de la BEI permettent de mieux faire face ».

« Quand vous tournez le robinet, vous avez de l’eau qui coule. Et plus de 80 % du coût de cette eau, c’est de l’investissement, porté par les collectivités. La Banque européenne d’investissement nous permet donc de délivrer de l’eau potable de qualité et d’agir sur le réseau d’assainissement », déclare François Cuillandre, président de Brest métropole et d’Eau du Ponant, maire de Brest.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En 2024, la France a été le premier pays bénéficiaire des financements du groupe BEI avec 12,6 milliards d’euros d’investissements.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Cette part de l’activité dédiée à l’action climatique et environnementale représente plus des deux tiers de l’activité en France. En 2024, la BEI a financé en France plusieurs projets dans le secteur de l’eau pour un montant de près de 500 millions d’euros.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Eau du Ponant

Eau du Ponant est une société publique locale qui rassemble 26 collectivités actionnaires. Au service de 310 000 usagers, elle réalise des études et schémas directeurs, porte les investissements, produit puis distribue de l’eau potable. Elle collecte puis traite également les eaux usées.