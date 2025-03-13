La BEI fait rapport de ses financements en 2024 en faveur de l’économie roumaine, à l’occasion de la visite du vice-président Tsakiris à Bucarest

EIB

En 2024, la Roumanie a reçu 2,49 milliards d’euros de financements du Groupe BEI, soit au total 5,27 milliards d’euros d’investissements soutenus.

En leur octroyant plus de 780 millions d’euros de prêts en 2024, le Groupe BEI a fait preuve d’un soutien décisif en faveur de l’énergie durable et des ressources naturelles en Roumanie.

Il a financé des villes et des régions durables en Roumanie à hauteur de 673 millions d’euros et des petites entreprises à hauteur de 623 millions d’euros.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI, a rencontré des parties prenantes et des responsables roumains pour discuter de nouveaux investissements stratégiques.

Parmi les premières opérations signées en 2025 figurent le financement de lignes ferroviaires et le soutien aux municipalités, y compris des services de conseil pour des projets bancables.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), a soutenu l’action climatique, les infrastructures, la transition énergétique et les petites entreprises, tout en se concentrant sur la durabilité urbaine et l’innovation. Il a réaffirmé son engagement ferme envers la Roumanie en 2024, avec de nouveaux financements à hauteur de 2,49 milliards d’euros à l’appui du développement économique durable du pays. Grâce à l’effet de levier, ces financements ont permis de mobiliser environ 5,27 milliards d’euros d’investissements au total, soit l’équivalent de 1,5 % du PIB du pays. (Le Groupe BEI ne finance généralement qu’une partie d’un projet et mobilise des investisseurs supplémentaires. Le terme « investissements soutenus » renvoie au montant total investi dans les projets qui reçoivent un financement du Groupe BEI.)

Ioannis Tsakiris, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), s’est entretenu avec des dirigeants roumains chargés des finances, des fonds européens et de l’énergie ; au menu, les priorités de financement futures et les objectifs en matière d’investissements porteurs de croissance. Les discussions ont porté sur les huit priorités stratégiques, les résultats de 2024 et les priorités à venir.

En 2024, les opérations de la BEI et du FEI en Roumanie ont couvert six grandes priorités stratégiques du Groupe BEI : une politique de cohésion moderne (108 opérations d’un montant total de 2,062 milliards d’euros), l’action pour le climat et la durabilité environnementale (28 opérations d’un montant total de 968 millions d’euros), la transformation numérique et l’innovation technologique (13 opérations d’un montant total de 320 millions d’euros), l’union des marchés des capitaux (4 opérations d’un montant total de 115 millions d’euros), l’agriculture et la bioéconomie (une opération d’un montant de 49 millions d’euros) et les infrastructures sociales (une opération d’un montant de 25,2 millions d’euros).

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « Nos investissements en Roumanie concernent la population et lui sont destinés : ils rendent les maisons plus efficaces sur le plan énergétique, les industries plus compétitives et les villes plus vertes et mieux connectées. Qu’il s’agisse de semi-conducteurs de pointe, de transports plus propres ou de réseaux d’énergie plus solides, ou encore d’un soutien vital aux entreprises, aux universités et aux infrastructures, le Groupe BEI façonne un avenir plus durable et plus compétitif. Nous restons déterminés à donner des moyens d’action aux communautés, à favoriser la création d’emplois et à faire en sorte que la Roumanie et l’Europe continuent d’être à la pointe de l’innovation et de la croissance durable. »

Les derniers résultats annuels portent à 9,3 milliards d’euros les financements du Groupe BEI en Roumanie au cours des cinq dernières années (avec une moyenne annuelle de 1,8 milliard d’euros). La Roumanie a été l’un des principaux bénéficiaires des prêts du Groupe BEI en 2023, le total de ses engagements financiers dans le pays ayant atteint un niveau record de 4,1 milliards d’euros.

Tánczos Barna, ministre roumain des finances : « La Roumanie reconnaît l’excellente coopération avec la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement en vue d’accélérer les investissements dans des secteurs clés pour une croissance durable. Le soutien financier et les services de conseil que fournit le Groupe BEI contribuent à renforcer la résilience et la compétitivité de l’économie roumaine. À l’avenir, nous poursuivrons notre partenariat stratégique afin de dégager de nouvelles perspectives à court, moyen et long terme au profit de la population, des entreprises et des communautés de l’ensemble du pays. »

Améliorer les liaisons ferroviaires au profit de la population roumaine

Deux contrats d’une valeur de 600 millions d’euros ont été signés avec la BEI pour la modernisation de la ligne ferroviaire Caransebes - Timisoara - Arad et pour l’électrification et la modernisation de la liaison ferroviaire Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor. Ces investissements dans la modernisation des infrastructures ferroviaires contribuent à réduire les temps de trajet, à améliorer la sécurité et à diminuer les coûts de transport, et ils permettent de relier les régions roumaines et les marchés européens. Les 330 km de lignes ferroviaires font partie du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) central et sont cofinancés par la Roumanie et la BEI au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience de l’Union européenne.

Modernisation des infrastructures à Bucarest

La BEI a signé un prêt de 34 millions d’euros avec la municipalité de Bucarest pour améliorer le chauffage urbain en remplaçant plus de 100 km de canalisations d’eau chaude. Le projet contribue à améliorer l’efficacité énergétique et la durabilité environnementale et à réduire les pertes d’énergie. Le programme Jaspers de la BEI (conseils techniques) a apporté un soutien supplémentaire pour planifier la modernisation du réseau de chauffage urbain.

Activités du Groupe BEI en Roumanie en 2024

Depuis le début de ses opérations en Roumanie en 1991, la BEI a octroyé au total plus de 21,17 milliards d’euros de financements à l’appui de 212 projets dans le pays. Plus des deux tiers de ce financement historique sont allés aux cinq secteurs prioritaires : transports, lignes de crédit, énergie, santé et industrie.

Parmi les résultats les plus marquants de l’année dernière, on peut citer plus de 780 millions d’euros au titre d’accords en faveur de l’énergie et des ressources naturelles durables, plus de 673 millions d’euros pour des municipalités et des régions durables en Roumanie, et 623 millions d’euros pour faciliter l’accès au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire du pays, y compris dans le secteur agricole, comme l’a souligné Nadia Calviño, présidente de la BEI, dans son discours d’ouverture du Forum du Groupe BEI.

La Roumanie a obtenu le soutien de la BEI pour la première usine de pneumatiques à émissions nulles au monde, dans le cadre d’un prêt de 150 millions d’euros accordé à Nokian Tyres dans la ville d’Oradea. La BEI appuie une transition rapide et juste vers l’énergie verte, en modernisant les réseaux pour garantir l’indépendance énergétique et l’interconnectivité de la Roumanie et de l’Europe. Qu’il s’agisse de nouvelles capacités éoliennes ou de réseaux électriques intelligents et efficaces, le Groupe BEI veille à ce que la Roumanie joue un rôle de premier plan dans la transition écologique.

En 2024, les services de conseil de la BEI en Roumanie ont apporté un soutien complet aux promoteurs de projets publics et privés, en contribuant à la préparation, à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets d’investissement de la BEI et de l’UE. Ils ont porté sur des conseils financiers et techniques, ainsi que sur le renforcement de capacités adaptées aux besoins des clients. Les secteurs clés soutenus étaient les transports, l’enseignement supérieur, la santé, l’action climatique, l’eau, les déchets, l’énergie et la transition numérique. La BEI a notamment aidé Antibiotice à exploiter des possibilités de croissance dans le domaine des médicaments génériques et Electrica Group à établir des modèles financiers et à renforcer ses capacités. Dans le secteur public, la BEI a mis l’accent sur la structuration de plans d’investissement pour les universités, elle a apporté son soutien à la création de la banque roumaine de promotion économique, elle a contribué à l’évaluation de la demande du marché en matière de projets de transition juste et elle a soutenu de grands projets d’infrastructure dans les domaines de la santé, des transports, de l’environnement et de l’énergie.

La liste détaillée des activités de prêt de la BEI en Roumanie, et notamment des exemples de projets et de leur impact, est disponible sur la page du site web de la Banque consacrée au pays.

En 2024, le FEI s’est engagé à verser au pays plus de 820 millions d’euros sous forme d’apport de fonds propres, de garanties et d’opérations relevant de la finance inclusive. Il a également poursuivi sa collaboration avec les autorités roumaines en lançant le programme Innovation Romania, qui soutient en particulier les entreprises innovantes en phase de démarrage par le biais de nouveaux transferts de technologie et d’apport de fonds propres.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège