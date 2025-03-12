Ayvens signe un nouvel accord de financement avec la BEI pour élargir sa gamme de véhicules utilitaires légers électriques

Ayvens

Il s’agit du premier prêt vert octroyé par la BEI pour financer le parc de véhicules utilitaires légers électriques en Europe.

Le présent accord s’inscrit dans la continuité du partenariat financier majeur mis en place en 2018 et d’une deuxième opération fructueuse lancée en 2023. Il comprend un prêt de 350 millions d’euros accordé par la BEI ainsi qu’un co-investissement d’Ayvens, de 350 millions d’euros également.

L’accord s’inscrit dans le cadre d’un projet concernant l’action en faveur du climat soutenu par la BEI et permettra à Ayvens de développer plus avant son parc de véhicules utilitaires légers électriques dans l’Union européenne, principalement en Allemagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas, au cours des trois prochaines années.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Ayvens, l’un des chefs de file mondiaux de la mobilité durable, ont signé en décembre 2024 un nouvel accord de financement pour le déploiement d’une flotte de 19 000 véhicules utilitaires légers électriques en Europe, principalement en Allemagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas, sur les trois prochaines années. Cet accord, qui comprend un prêt de la BEI de 350 millions d’euros (accordé à des conditions avantageuses) complété par un co-investissement équivalent d’Ayvens, aidera les entreprises à financer leur transition vers l’électrique.

Les zones à faibles émissions (ZFE) sont devenues un outil majeur de régulation de l’accès des véhicules en zone urbaine. Le dispositif a été mis en place pour faire baisser les émissions de polluants dans les villes européennes et est explicitement reconnu comme un moyen essentiel de préserver la qualité de l’air dans le programme de la mission « Villes neutres pour le climat et intelligentes » de l’UE. La mise en place de ZFE s’est ainsi généralisée en Europe ces dernières années et devrait s’intensifier de manière importante d’ici 2030 à mesure que les villes viseront à atteindre les objectifs de l’UE relatifs à la qualité de l'air et à la neutralité climatique[1].

La multiplication des ZFE à travers l’Europe est l’un des facteurs déterminants de la transformation électrique des parcs de véhicules utilitaires. Toutefois, pour les clients et les conducteurs de véhicules utilitaires légers, passer à l’électrique demeure difficile au regard des obstacles à surmonter (disponibilité des véhicules, caractère abordable, infrastructures de recharge, capacité du réseau). La constante évolution du cadre réglementaire influe également sur la croissance de ce marché.

« Ce nouveau co-investissement contribue à la diversification des financements de nos activités et à notre stratégie de durabilité. Mais surtout, il marque une importante avancée en donnant à nos clients l’accès à une large gamme de véhicules utilitaires légers électriques à des prix attrayants », indique Patrick Sommelet, directeur général adjoint Groupe et directeur financier d’Ayvens. Ayvens joue un rôle important en aidant les clients qui passent à l’électrique à faire face à la complexité du marché. Les véhicules utilitaires légers sont des outils de travail essentiels, et ils doivent rester adaptés à leur finalité quelle que soit leur motorisation. Au moyen d’outils consultatifs de pointe et de conseils spécialisés en matière de parcs de véhicules, nous veillons à assurer une transition en douceur, sans interruption de l’activité. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Ce nouvel accord de financement avec Ayvens démontre le rôle de premier plan joué par la BEI dans la recherche de solutions financières innovantes pour la décarbonation du parc automobile européen et la transition vers une économie sobre en carbone. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l’offre de véhicules électriques pour les PME, qui comptent parmi les principaux clients d’Ayvens. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Au moyen de projets s’articulant autour de huit grandes priorités, elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique, la protection de l’environnement, la transformation numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a octroyé près de 89 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. Le Groupe BEI a signé plus de 100 opérations pour un montant total de 12,67 milliards d’euros en France en 2024. Il a contribué ainsi à débloquer quelque 62 milliards d’euros d’investissements dans l’économie réelle.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets qui contribuent directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Soutenant l’intégration des marchés et mobilisant des investissements, les financements déployés par le Groupe BEI en 2024 ont suscité plus de 100 milliards d’euros d’investissements pour la sécurité énergétique et débloqué 110 milliards d’euros à l’appui des jeunes pousses et des entreprises innovantes en Europe. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.

En 2024, la Banque a mis 3,9 milliards d’euros à disposition en France dans le cadre de REPowerEU, une initiative visant à réduire la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles et à accélérer la transition écologique.

Ayvens

Ayvens est un leader mondial de la mobilité durable, engagé à rendre la vie des usagers plus fluide. Nous améliorons la mobilité depuis des décennies, en proposant des services de location longue durée, d'abonnement flexibles, de gestion de flotte et des solutions multimodales à une clientèle de grandes entreprises, de PME, de professionnels et de particuliers.

Avec 14 500 employés dans 42 pays, 3,3 millions de véhicules et l’une des plus grandes flottes multimarque de véhicules électriques dans le monde, nous tirons parti de notre position unique pour ouvrir la voie vers la neutralité carbone et être à la pointe de la transformation digitale du secteur de la mobilité.

Ayvens est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN : FR0013258662 ; code : AYV). Le groupe Société Générale en est l’actionnaire majoritaire.

Pour en savoir plus : ayvens.com .

[1] Source : Stratégie de la Commission européenne en matière de mobilité