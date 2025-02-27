Le Kenya va moderniser la route commerciale et de transport la plus fréquentée d’Afrique de l’Est, entre Kwa Jomvu et Mariakani, dans le cadre de l’initiative « Global Gateway »

EIB

Les travaux porteront, pour l’essentiel, sur la transformation de la route à deux voies en axe à quatre et six voies.

Le projet contribuera à améliorer la sécurité routière, à réduire les émissions et à stimuler le commerce régional.

Cet investissement de 140 millions d’euros (19 milliards de shillings kényans) bénéficie du soutien de l’Équipe Europe sous la forme d’un prêt de 50 millions d’euros (6,8 milliards de shillings kényans) de BEI Monde, d’un prêt de 50 millions d’euros (6,8 milliards de shillings kényans) de la KfW, d’une aide non remboursable de 20 millions d’euros (2,7 milliards de shillings kényans) de l’UE et d’une enveloppe d’environ 20 millions d’euros (2,7 milliards de shillings kényans) des autorités kényanes.

La Banque européenne d’investissement (BEI, représentée par BEI Monde, sa branche spécialisée dans le développement), la délégation de l’Union européenne au Kenya et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), la banque allemande de développement, au nom du ministère fédéral de la coopération économique et du développement (BMZ), ainsi que William Ruto, président kényan, ont lancé les travaux de modernisation du tronçon routier reliant Kwa Jomvu à Mariakani, dans le sud-est du Kenya. Le projet consiste à transformer la route principalement à deux voies en une route à quatre et six voies.

Dans la région de Mombasa-Mariakani, cette route, qui constitue l’axe principal menant à Nairobi, fait partie du corridor Nord reliant le port de Mombasa aux pays d’Afrique centrale et de l’Est sans littoral que sont l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud, et la République démocratique du Congo (RDC).

La rénovation et la modernisation de la route s’inscrivent dans le droit fil de la stratégie « Global Gateway » de l’UE en Afrique. Dans le cadre d’une approche Équipe Europe, BEI Monde et la KfW soutiennent le projet au moyen de prêts concessionnels de 100 millions d’euros (13,6 milliards de shillings kényans) au maximum, tandis que l’UE accorde une aide non remboursable de 20 millions d’euros (2,7 milliards de shillings kényans). La République du Kenya y contribue à hauteur d’environ 20 millions d’euros (2,7 milliards de shillings kényans).

Une fois les travaux achevés, la route modernisée bénéficiera en moyenne à 20 000 véhicules par jour transitant par Mariakani. En outre, la remise en état de la chaussée contribuera à réduire les émissions et le nombre d’accidents de la route.

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement à Mariakani, William Ruto, président du Kenya, à déclaré : « Je tiens à remercier nos partenaires de l’Équipe Europe pour leur soutien à la modernisation et à l’extension de cette infrastructure routière, un projet qui facilitera la circulation des marchandises à destination et en provenance du port, augmentant ainsi l’efficacité des transports routiers. »

Jozef Sikela, commissaire européen chargé des partenariats internationaux : « Ce projet Global Gateway illustre parfaitement la mise en œuvre d’infrastructures de qualité, rendue possible par la coopération entre les autorités kényanes et l’Union européenne. Nous ne nous contentons pas de construire des infrastructures ensemble, nous accélérons également le développement économique du Kenya et soutenons plus largement la coopération commerciale au sein de la Communauté de l’Afrique de l’Est. »

Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Le transport durable est la clé de la croissance et de l’inclusion, car il crée un lien entre les populations et favorise le commerce. Des projets tels que celui-ci concilient des aspects importants de la durabilité et de la sécurité, ainsi que de l’accessibilité, de la résilience et de l’efficacité. Le transport routier joue un rôle important dans l’économie kényane, affectant tous les secteurs et la société dans son ensemble. La BEI se réjouit d’aider les autorités nationales à réaliser leur programme de développement, qui s’appuie sur la stratégie de partenariat entre l’UE et le Kenya et l’initiative Global Gateway. »

Kristina Laarmann, directrice de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) à Nairobi : « Nous savons tous que le port de Mombasa constitue une porte d’entrée majeure pour l’Afrique de l’Est, qui relie le Kenya à d’importantes routes commerciales en Afrique centrale et de l’Est. C’est pourquoi ce projet revêt une telle importance. Certes, il créera des emplois pendant la phase de construction. Mais une fois les travaux achevés, il multipliera également les perspectives d’emploi et stimulera les entreprises locales. L’élargissement des chaussées permettra de réduire les embouteillages et les temps de trajet moyens. Enfin, cela devrait également permettre de réduire les coûts de transport et les coûts d’exploitation des véhicules. »

Le projet Kwa Jomvu-Mariakani s’inscrit dans le cadre d’une modernisation plus large du corridor nord, qui est l’axe commercial et de transport le plus fréquenté d’Afrique de l’Est. Il relève de l’investissement de l’UE dans le secteur des transports au titre de la stratégie « Global Gateway », qui porte également sur l’axe Mombasa-Kilifi et la route Kitale-Morpus, tandis qu’a été achevée la remise en état de l’autoroute Isebania-Kisii-Ahero et des routes de desserte.

Ce projet routier s’inscrit dans le cadre du soutien plus large de l’Union européenne à la création de douze corridors de transport stratégiques dans toute l’Afrique au titre du paquet d’investissement « Global Gateway » UE-Afrique, doté de 150 milliards d’euros et destiné à stimuler les échanges commerciaux.

Informations générales

À propos de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Avec l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de la KfW

Fondé en 1948, le groupe KfW est l’institution de promotion économique allemande et l’une des plus grandes banques de ce type au monde. Il est détenu à 80 % par l’État fédéral et à 20 % par les Länder. L’entité KfW Banque de développement mène des projets de coopération financière avec des pays en développement et des économies émergentes pour le compte de l’État fédéral allemand, en particulier du ministère fédéral de la coopération économique et du développement (BMZ). Elle emploie approximativement 1 200 personnes au siège de Francfort-sur-le-Main et 400 spécialistes sur plus de 60 sites internationaux, qui coopèrent avec des partenaires du monde entier. Son objectif est de lutter contre la pauvreté, d’assurer la paix, de protéger l’environnement et le climat et de garantir une mondialisation équitable. La KfW Banque de développement est un prestataire expérimenté de services de conseils stratégiques relatifs aux problématiques actuelles du développement.

À propos de l’UE

L’Union européenne a mis en œuvre l’initiative Global Gateway, une nouvelle stratégie européenne qui aide ses partenaires à mettre en place de meilleures infrastructures de connectivité pour toute société. Cette stratégie permet à l’UE d’établir des liens durables et fiables entre les populations et la planète afin de relever les défis mondiaux les plus urgents, qu’il s’agisse de lutter contre les changements climatiques et de protéger l’environnement, de renforcer la sécurité sanitaire ou de stimuler la compétitivité et d’accroître la sécurité des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Au Kenya, l’Union européenne coopère dans le secteur des transports depuis plus de 30 ans. Son action a permis d’améliorer de manière non négligeable les corridors du nord et de l’Éthiopie/Soudan du Sud, ainsi que des routes rurales et urbaines. Plus de 550 millions d’euros ont été octroyés sous forme d’aides non remboursables de l’UE, qui ont contribué à favoriser et renforcer les flux commerciaux entre le Kenya et ses voisins.

Pour plus d’informations

Paquet d’investissement « Global Gateway » UE-Afrique

Paquet d’investissement « Global Gateway » UE-Afrique – Corridors stratégiques