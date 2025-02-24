BEI Monde accélère ses financements en Tunisie avec 415 millions d’euros engagés en 2024

Shutterstock

210 millions d’euros pour moderniser le corridor Sfax-Kasserine et améliorer la connectivité régionale

170 millions d’euros pour renforcer l’accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises

35,5 millions d’euros pour l’éducation, la résilience alimentaire et la transition énergétique

La Banque européenne d’investissement (BEI) poursuit son fort engagement en Tunisie avec 415 millions d’euros de nouveaux financements signés en 2024, consolidant son rôle de partenaire clé du développement économique et social du pays. Ces investissements stratégiques visent à moderniser les infrastructures, stimuler l’économie et renforcer la résilience face aux défis climatiques et énergétiques, tout en soutenant la création d’emplois et l’inclusion sociale.

En parallèle, la BEI a également augmenté ses décaissements, passant de 163,7 millions d’euros en 2023 à 196,6 millions d’euros en 2024, témoignant d’une accélération concrète du déploiement des financements sur le terrain et de l’impact immédiat des projets soutenus.

En 2024, la BEI a accompagné plusieurs initiatives stratégiques pour renforcer le développement économique et social de la Tunisie. Parmi ces engagements, la modernisation du corridor Sfax-Kasserine représente un investissement de 210 millions d’euros. Ce projet, inscrit dans un programme global de 424 millions d’euros, vise à rénover 180 km d’axes routiers pour améliorer la mobilité, réduire les coûts de transport et faciliter la connectivité des entreprises aux grands centres économiques. Son objectif est double : stimuler le développement du secteur privé dans les régions moins connectées et favoriser une croissance plus équilibrée sur le territoire.

Le soutien aux micro, petites et moyennes entreprises constitue un autre axe prioritaire de l’action de la BEI. À travers le programme « Tunisie Relance Économique », la Banque a mobilisé 170 millions d’euros pour faciliter l’accès au financement des MPME, qui représentent 90 % du tissu entrepreneurial tunisien et emploient 60 % de la main-d’œuvre. Ce dispositif, qui repose sur des outils innovants de partage des risques, permet d’accompagner les entreprises qui investissent, innovent et créent de nouveaux emplois. En complément, une subvention de huit millions d’euros de l’Union européenne vient renforcer cet effort en faveur du développement économique.

L’éducation et la résilience alimentaire ont également bénéficié d’un appui renforcé en 2024. Un financement de 18,5 millions d’euros a été alloué à la modernisation des écoles, en continuité avec un prêt de 40 millions d’euros signé en 2023. Ce programme vise à améliorer les conditions d’apprentissage en développant de nouvelles infrastructures scolaires et en accélérant la transition numérique de l’enseignement, pour offrir de meilleures perspectives aux élèves tunisiens. En parallèle, un investissement de 17 millions d’euros a été consacré au renforcement de la résilience alimentaire et au soutien du secteur agricole, un levier clé pour sécuriser l’approvisionnement du pays face aux défis climatiques et économiques.

Enfin, la transition énergétique et le développement durable ont occupé une place centrale dans les financements de la BEI en 2024. La Banque de l’UE poursuit ainsi son soutien aux projets d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables et de mobilité verte à travers l’interconnexion électrique Italie-Tunisie (ELMED) aux côtés de l’Équipe Europe. Cette infrastructure stratégique contribuera à sécuriser l’approvisionnement énergétique du pays tout en permettant d’exploiter pleinement son potentiel en énergies renouvelables.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la Banque européenne d’investissement a déclaré : « La Tunisie est un partenaire clé pour la BEI, et nos engagements en 2024 reflètent notre volonté de soutenir son développement de manière durable et inclusive. En investissant dans les infrastructures stratégiques, l’innovation et la transition énergétique, nous accompagnons le pays face à ses défis économiques et climatiques. En 2025, nous poursuivrons cette dynamique en mobilisant des financements ciblés pour renforcer la compétitivité du pays et améliorer le quotidien des Tunisiens. »

« En 2024, nous avons concrétisé notre engagement en Tunisie à travers des financements qui répondent aux besoins concrets des entreprises, des collectivités et des citoyens. Nos projets en cours améliorent la mobilité, facilitent l’accès au crédit et soutiennent la transition énergétique. En 2025, nous continuerons à adapter nos solutions, en accélérant le financement des infrastructures durables, en renforçant notre appui aux PME et en accompagnant des initiatives innovantes en matière d’énergie et d’urbanisme », a souligné le chef de la représentation BEI en Tunisie, Jean-Luc Revéreault.

Fidèle à sa mission, BEI Monde, la branche spécialisée de la BEI pour les financements hors UE, poursuivra son action en collaboration avec ses partenaires tunisiens et européens afin de favoriser une croissance durable, inclusive et résiliente.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI)

En Tunisie, la BEI finance des projets à fort impact économique et social dans des secteurs stratégiques tels que l’éducation, l’aménagement urbain, le transport et l’énergie.

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde.

https://twitter.com/EIBGlobal

https://www.linkedin.com/company/eib-global/