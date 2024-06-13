Tunisie : Team Europe s'engage à hauteur de 472 millions d'euros pour soutenir le projet électrique ELMED et son écosystème

EIB

ELMED améliorera la sécurité énergétique et la stabilité économique en Afrique du Nord, marquant une étape importante dans la collaboration internationale sur les initiatives d'énergie renouvelable tout en stimulant l'augmentation de la capacité de production.

Team Europe mobilise 472,6 millions d’euros, dont 334,6 millions de subventions UE, pour soutenir le projet "ELMED" d'interconnexion électrique Italie-Tunisie.

125 millions d'euros de la BERD, de la BEI et de la KfW pour l'achat du câble sous-marin, le renforcement des capacités opérationnelles et l'élargissement de l'écosystème du projet.

Le lancement officiel a eu lieu lors du Tunisia Investment Forum (TIF) les 12 et 13 juin, organisé par l'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (FIPA) sous les auspices du Ministère de l'Economie et de la Planification (MEP) en partenariat avec la Délégation de l'Union Européenne en Tunisie. Team Europe affirme ainsi son engagement en faveur du développement durable dans la région méditerranéenne en consacrant un montant total de 472,6 millions d'euros au projet d'interconnexion électrique ELMED et à son écosystème.

En décembre 2022, l'Union européenne a approuvé une subvention de 307,6 millions d'euros provenant de la « Connecting Europe Facility » (CEF) pour le projet ELMED. L'accord de subvention a été signé le 7 août 2023 par l'Agence Exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement (CINEA), ainsi que par l'opérateur national du réseau de transport d'électricité italien, « Rete Elettrica Nazionale » (TERNA) et la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG). Ce financement est crucial pour les phases de planification et de construction d'ELMED.

En décembre 2023, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque allemande de développement (KfW) ont signé un accord de prêt d'une valeur de 125 millions d'euros pour financer des infrastructures essentielles telles que le câble sous-marin, sous la direction de la BEI.

Afin de faciliter la mise en œuvre du projet ELMED, une subvention supplémentaire de 27 millions d'euros a été approuvée par l'UE en décembre 2023 dans le cadre de la Plateforme d'investissement pour le voisinage. Ce financement renforcera des composantes d'infrastructure critiques, notamment les trois éléments clés :

La modernisation du centre de répartition (10 millions d'euros d'investissement de l'UE), mise en œuvre par la KfW;

La supervision technique de la conception et de la construction du projet ELMED d'appui à la STEG mis en œuvre par la BEI avec une subvention d'investissement de l'UE de 12 millions d'euros dans le cadre de la plateforme européenne de voisinage ;

Les études sociales et environnementales relatives à l’établissement du corridor vert tunisien, afin d'assurer la convergence réglementaire entre les réseaux italiens et tunisiens nécessaire au bon fonctionnement de l'interconnexion, mises en œuvre par la BERD (subvention de l'UE de 5 millions d'euros).

Au cours du Tunisia Investment Forum, le " Mémorandum d'entente sur un partenariat stratégique pour promouvoir et développer le potentiel de l'investissement dans les énergies renouvelables et assurer l'approvisionnement énergétique et stratégique " a également été signé entre la Tunisie et l'UE, réitérant le soutien européen à l'objectif tunisien en matière d'énergies renouvelables à savoir 35 % d'ici 2030.

"Le projet ELMED contribue au renforcement de la coopération énergétique entre la Tunisie et l'Italie, et plus largement à l'intégration des marchés de l'électricité nord-africain et européen", a déclaré Fatma Thabet Chiboub, ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie.

Marcus Cornaro, chef de la délégation de l'UE en Tunisie, a déclaré : « Le potentiel de l'énergie solaire en Tunisie est énorme. L'indépendance énergétique de la Tunisie passe aussi par les énergies renouvelables. ELMED permettra de stabiliser le réseau électrique de part et d'autre de la Méditerranée, et d'exporter de l'électricité lorsque cela est possible. Il s'agit d'une véritable opportunité de transition pour la Tunisie, en termes d'économie, d'emploi et de réduction des émissions. »

M. Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI, s'est exprimé en ces termes : « Le soutien de la BEI à ELMED, aux côtés des partenaires de Team Europe, est une preuve de plus de notre engagement en faveur de l'énergie durable et de la coopération économique dans le bassin méditerranéen. Ce projet n'est pas seulement un pont géographique, il nous unit également dans notre engagement en faveur d'un avenir plus vert et plus résilient. Nous sommes fiers de soutenir cette interconnexion historique qui promet d'autonomiser les communautés tant en Tunisie qu'en Italie. »

Andrea Hauser, membre du comité de direction de la KfW, a déclaré : « Le projet ELMED représente une collaboration mutuellement bénéfique entre la Tunisie et l'UE. Il renforcera la sécurité énergétique des deux parties et facilitera l'expansion des marchés des énergies renouvelables des deux côtés de la Méditerranée. La KfW est fière de poursuivre son partenariat de longue date avec la Tunisie en soutenant la transition du pays vers les énergies renouvelables. Nous sommes honorés de cofinancer ce projet historique avec nos partenaires européens au nom du gouvernement allemand. »

Informations générales

A propos de la Banque européenne d’investissement (BEI)

En Tunisie, la BEI finance des projets à fort impact économique et social dans des secteurs stratégiques tels que l’éducation, l’aménagement urbain, le transport et l’énergie.

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde