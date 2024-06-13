Tunisie : l’Initiative Équipe Europe investit 270.9 millions d'euros pour soutenir les entreprises

EIB

L'Union européenne, la Banque européenne d'investissement (BEI), le Groupe Agence française de développement (AFD) et la coopération financière allemande (KfW) annoncent un investissement conjoint majeur de 270.9 millions d'euros pour soutenir le tissu entrepreneurial tunisien.

Deux lignes de crédit d’un montant de 170 millions d'euros et de 80 millions d'euros et un soutien de 10.5 millions d'euros à la garantie « Dhamen Express » seront déployées pour renforcer l’accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en Tunisie

Au moins 30% des fonds mis à disposition par la BEI et 35% des fonds mis à disposition par l’AFD seront alloués à des projets favorisant l'inclusion sociale, ciblant les femmes, l’emploi des jeunes et les régions défavorisées ainsi que l’économie verte et la résilience climatique.

Un accompagnement des banques et des MPME via la mobilisation d’assistance technique pour un montant total de 10.4 millions d'euros

Cette initiative souligne l’engagement de l’Union européenne, de la Banque européenne d’investissement (BEI), du Groupe Agence française de développement (AFD) et de la Banque allemande de développement (KFW), à soutenir des projets ayant un impact social significatif et favorisant la relance économique des MPME tunisiennes dans une approche Equipe Europe.

Cette mobilisation de l’Équipe Europe comprend :

Une ligne de crédit « Tunisie Relance Économique » de la BEI à hauteur de 170 millions d'euros signée en mars 2024 ;

Une ligne de crédit de l’AFD à hauteur de 80 millions d’euros devant être signée prochainement ;

Un soutien de la KFW au mécanisme de garantie « Dhamen Express » via un apport initial de 10,5 millions d’euros ;

Un accompagnement sous forme d'assistance technique d'un montant total de 10,4 millions d'euros financées respectivement par l'UE (8 millions d'euros), la BEI (1,5 million d'euros) et l'AFD (900 000 euros)

Une mise en œuvre de la coopération technique du financement de l’UE et de l’AFD assurée par Expertise France, notamment la création d’un dispositif d’accompagnement technique et financier des MPME pour améliorer leur accès au financement.

Cet appui combiné contribuera à soutenir la résilience du tissu de MPME tunisiennes. Il accompagnera la mise en œuvre des lignes de crédit mises à disposition au niveau des intermédiaires et des MPME avec pour objectif de répondre aux défis économiques actuels de la Tunisie en matière de contraintes d’accès au financement de long terme auxquelles font face les MPME. Les financements seront mis à la disposition des MPME à travers des intermédiaires financiers qui seront invités à participer par la Banque centrale de Tunisie.

En plus de la ligne de crédit Tunisie Relance Économique, la BEI déploie des instruments de partage des risques ainsi qu’une assistance technique complémentaire dans le cadre du Programme pour les échanges commerciaux et la compétitivité (« Trade and Competitiveness Programme ») financé par l’UE. Ciblant spécifiquement les MPME dans les secteurs exportateurs, ce programme contribue au développement des chaînes de valeur et au renforcement des MPME tunisiennes en faveur d’une croissance durable et inclusive.

M. Ioannis Tsakiris, Vice-President de la Banque Européenne d’Investissement a déclaré : « Nous sommes ravis de contribuer à cette action conjointe en format Equipe Europe. Les micro, petites et moyennes entreprises jouent un rôle essentiel dans la croissance économique, et cette initiative contribuera à renforcer leur capacité à prospérer et à créer des emplois durables. En allouant une part significative de ce financement à l'inclusion sociale, nous contribuons aussi à promouvoir un développement qui bénéficie à tous, et à bâtir une économie résiliente et inclusive. »

M. Marcus Cornaro, Ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie a déclaré : « Cette initiative est un parfait exemple des synergies importantes existantes entre la BEI, le Groupe AFD et l’UE qui permettent d’aller plus loin en matière d’accompagnement même dans des situations complexes comme celles que connait la Tunisie actuellement. Notre attachement conjoint à la relance économique trouve ici une matérialisation concrète en faveur du financement de la croissance du tissu entrepreneurial tunisien, vecteur principal de création d’emplois décents. »

Mme Cécile Couprie, Directrice Régionale de l'AFD pour Afrique du Nord a déclaré : « Ayant déjà engagé plus de 700 millions d’euros en faveur du secteur privé tunisien en 30 ans, le Groupe Agence Française du Développement poursuit au sein de l’Equipe Europe, à travers cette initiative, son accompagnement au développement de ce secteur pourvoyeur de croissance et d’emplois. Cette initiative contribue à relever un des défis majeurs pour l’économie tunisienne, à savoir l’accès au financement de ses PME. Le projet favorisera la consolidation du tissu des PME tunisiennes soutenant, ainsi, la relance économique dans un contexte marqué par l’impact de crises multiples. »

Andrea Hauser, membre du comité de direction de la KfW a déclaré : « Nous sommes convaincus que l’accès au financement et la constitution des garanties sont des obstacles réels au développement des entreprises en Tunisie. Nous sommes heureux d’y apporter une réponse, en renforçant le soutien de ses partenaires de l'Équipe Europe. A travers la contribution au mécanisme de garantie « Dhamen Express » nous apportons un levier supplémentaire au soutien de la relance économique du pays. »

Informations générales

A propos de la Banque européenne d’investissement (BEI)

En Tunisie, la BEI finance des projets à fort impact économique et social dans des secteurs stratégiques tels que l’éducation, l’aménagement urbain, le transport et l’énergie.

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde

A propos de l’Union européenne

L’Union européenne est une union économique et politique de 27 pays européens. Elle est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’Etat de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Elle agit à l’échelle mondiale pour promouvoir le développement durable des sociétés, de l’environnement et des économies, afin que chacun puisse en bénéficier.

Les Initiatives Equipe Europe (IEEs) sont des initiatives, dans lesquelles l’UE, ses Etats membres, leurs agences de développement et institutions financières, ainsi que la BEI et la BERD unissent leurs forces dans la poursuite d’objectifs politiques communs et stratégiques soutenus par un dialogue politique stratégique renforcé et en lien étroit avec d’autres initiatives globales de l’UE : #Global Gateway, #Digital Europe et #Green Deal.

Le but d’un tel processus coordonné et collectif est de promouvoir, sous la bannière Equipe Europe, des initiatives ayant un impact transformateur dans les pays partenaires au niveau le plus approprié, régional ou national.

A propos du Groupe Agence Française de Développement

Le Groupe AFD finance, accompagne et accélère les transitions nécessaires pour un monde plus juste et résilient. Il contribue ainsi à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement durable et de solidarité internationale. C’est avec et pour les populations que nous construisons en lien avec nos partenaires des solutions partagées dans plus de 160 pays, ainsi que dans 11 départements et territoires ultramarins français.

Notre objectif ? Concilier développement économique et préservation des biens communs : le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes- hommes, l’éducation ou encore la santé. Nos équipes sont engagées dans plus de 3 600 projets sur le terrain, contribuant ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). Pour un monde en commun.

A propos de la KFW

La KfW, Banque Allemande de Développement agit pour le compte du Gouvernement Fédéral Allemand. Elle soutient les réformes, les infrastructures et les systèmes financiers et promeut des projets d’investissement dans les pays en développement et les économies émergentes. Ses objectifs comprennent l’amélioration durable de la situation économique et sociale de la population et la diminution de la pauvreté.