Tunisie : Corridor stratégique - BEI Monde investit, avec l’appui de l’Union européenne, 210 millions d'euros dans la modernisation stratégique du corridor routier Sfax-Kasserine

La Banque européenne d'investissement (BEI) marque un tournant dans le développement des infrastructures en Tunisie avec un prêt de 210 millions d'euros, soutenu par l'Union européenne.

Ce financement phare s'inscrit dans le cadre du Plan National des Transports 2040 de la Tunisie, visant à améliorer la connectivité régionale et à dynamiser l’économie des zones défavorisées.

Les partenaires financiers assureront une supervision technique rigoureuse et un soutien à la mise en œuvre du projet, promouvant l'intégration régionale et la croissance socio-économique.

La Ministre de l'Économie et de la Planification, Féryel Ouerghi Sebaï, et M. Ioannis Tsakiris, Vice-Président de la Banque européenne d'investissement (BEI) responsable des financements en Tunisie, ont signé, lors du « Tunisia Investment Forum » tenu à Tunis les 12 et 13 juin, un accord de financement de 210 millions d'euros (environ 707 millions de dinars tunisiens) pour la modernisation de la section de la route RN13 entre Sfax et Kasserine.

Ce financement témoigne de l'engagement fort de la BEI à soutenir le Plan National des Transports 2040 de la Tunisie, qui vise à améliorer la connectivité régionale et à stimuler le développement économique dans les zones défavorisées. S'étendant sur 180 kilomètres jusqu'à la frontière algérienne, ce projet, mis en œuvre par le Ministère tunisien de l'Équipement et de l'Habitat, transformera l'infrastructure existante en passant de 2x1 voies à 2x2 voies, avec l'ajout de barrières médianes.

Corridor stratégique : ce projet promet une inclusion sociale renforcée, une accessibilité accrue et une mobilité facilitée pour les populations locales, y compris les communautés les plus vulnérables. Avec des gains en termes de confort, de disponibilité et de rapidité des services, les bénéfices incluent aussi des économies de temps, des coûts d'exploitation réduits et une diminution notable des accidents de la route.

Impact socio-économique majeur : la modernisation de ce corridor est un catalyseur pour une croissance socio-économique significative, réduisant les inégalités régionales et stimulant l'intégration régionale. Elle ouvrira de nouvelles routes commerciales avec l'Algérie et la Libye, favorisant ainsi un dynamisme économique et des investissements dans les régions défavorisées

Engagement et vision européenne : soutenu par une garantie de l’Union européenne, le projet s’inscrit pleinement dans les priorités stratégiques de l'UE dans le cadre du nouvel Agenda pour la Méditerranée et sous l’axe 2 de l’Initiative Equipe Europe Investissement en Tunisie portant sur l’amélioration des infrastructures économiques de la Tunisie. Aligné sur les Accords de Paris, le projet respecte les normes de la BEI pour les transports durables et s’accorde avec les critères de durabilité environnementale et de résilience de la Banque.

Ce projet, réalisé en étroite coopération avec la Banque mondiale, qui assure un financement parallèle et une supervision technique rigoureuse, s’aligne sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

Avec ce projet ambitieux, la BEI et ses partenaires ne se contentent pas de moderniser une route, mais pavent la voie vers un avenir plus connecté, inclusif et prospère pour la Tunisie.

À l'issue de cette signature, Ioannis Tsakiris, Vice-Président de la BEI, a déclaré : « Ce projet transformateur représente une avancée majeure pour les infrastructures de transport en Tunisie. En améliorant la connectivité régionale et en facilitant les échanges économiques avec les pays voisins, nous contribuons à réduire les inégalités régionales et à dynamiser l'économie locale. Cette initiative est un exemple concret de notre engagement envers un développement durable et inclusif, créant des opportunités d'emploi et améliorant la qualité de vie des communautés locales. »

En complément, Francisco Joaquin Gaztelu Mezquiriz, Directeur du Voisinage méridional et Turquie, Direction Générale pour le Voisinage et des Négociations d’Elargissement (DG NEAR), Commission européenne a ajouté :« La modernisation du corridor Sfax-Kasserine est bien plus qu'un simple projet d'infrastructure; c'est une initiative stratégique qui illustre notre vision commune d'un avenir prospère et connecté pour la Tunisie. En soutenant des projets de cette envergure, nous renforçons les liens économiques et sociaux, promouvons le développement régionale et offrons un meilleur avenir aux générations futures. »

Mme Sarra Zaafrani Zenzri, Ministre de l’Equipement et de l’Habitat, a présenté les éléments clés du projet, mis en évidence ses objectifs, et a annoncé les prochaines étapes :

« La réalisation du projet de dédoublement de la route nationale n°13 reliant les villes de Kasserine à Sfax passant par Sidi Bouzid et Kairouan entre dans le cadre du programme des corridors stratégiques reliant les gouvernorats de l'intérieur aux pôles économiques côtiers. L’objectif est de promouvoir l’intégration de ces gouvernorats dans le cycle économique par l’augmentation des échanges commerciaux, la réduction des différences entre les régions à travers le développement du secteur des infrastructures routières et l’augmenter de la sécurité routière.

Les études techniques, l’étude d’impact environnementale et sociale, ainsi que l’étude de Plan d’action de réinstallation ont été achevées. Actuellement, les services du Ministère de l’Equipement et de l’Habitat travaillent sur le dossier de la libération foncière du projet qui avance conformément au planning mis au point avec le Ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, ainsi que toutes les parties prenantes.

Il est prévu qu'un appel d'offres international soit annoncé au cours du deuxième semestre 2024 et que les travaux débutent au cours du deuxième semestre 2025, qui se poursuivent durant 36 mois ».

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI)

Depuis 1979, la BEI en Tunisie joue un rôle clé dans le développement économique et social du pays, soutenant des projets qui transforment positivement la vie quotidienne. Par des investissements significatifs dans des domaines vitaux tels que les énergies renouvelables, l'éducation, le développement urbain et le soutien aux PME, la BEI renforce les infrastructures essentielles et favorise une croissance inclusive.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. BEI Monde, la branche spécialisée de la BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement à l’extérieur de l’Union européenne. BEI Monde est un partenaire essentiel de la stratégie Global Gateway de l’UE et vise à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Global Gateway est la stratégie de l’Union européenne qui vise à réduire le déficit d’investissement à l’échelle mondiale, à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes d’éducation, de santé et de recherche. La stratégie Global Gateway incarne une approche Équipe Europe qui rassemble l’Union européenne, les États membres de l’UE et les institutions européennes de financement du développement. Elle vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’EUR d’investissements publics et privés sur la période 2021-2027, en créant des liens essentiels plutôt que des dépendances, ainsi qu’en comblant le déficit d’investissement dans le monde.

L’union européenne

L’Union européenne est une union économique et politique de 27 pays européens. Elle est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’Etat de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Elle agit à l’échelle mondiale pour promouvoir le développement durable des sociétés, de l’environnement et des économies, afin que chacun puisse en bénéficier.