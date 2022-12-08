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CORRIDOR SFAX - KASSERINE

Signature(s)

Montant
210 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Tunisie : 210 000 000 €
Transports : 210 000 000 €
Date(s) de signature
13/06/2024 : 210 000 000 €
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08/11/2022 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CORRIDOR SFAX - KASSERINE - Etude d’impact Environnemental et Social
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Tunisie : Corridor stratégique - BEI Monde investit, avec l’appui de l’Union européenne, 210 millions d'euros dans la modernisation stratégique du corridor routier Sfax-Kasserine

Fiche récapitulative

Date de publication
20 octobre 2022
Statut
Référence
Signé | 13/06/2024
20190810
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CORRIDOR SFAX - KASSERINE
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 210 million
EUR 424 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project aims at upgrading the RN13 road section between Sfax and Kasserine (180 km) from 2x1 to 2x2 lanes, including median barriers. This road is leading to the Algerian border, about 50 km further east.

The project is in line with the general policy of the country and has been selected as a national priority of the National Transport Master Plan 2040 and was considered for the Action Plan for the Period 2020 to 2030.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank shall investigate environmental and social aspects during appraisal and verify that the promoter has followed the relevant EU environmental and social principles, standards and practices. The Bank shall also verify the acceptability of the project in terms of likely environmental impacts and proposed mitigation and compensation measures. Public consultation at feasibility studies and preliminary design stages were carried out for most of the project scope. They are being updated for the final technical description and will be reviewed. Stakeholder engagement arrangements and particularly grievance mechanism for project implementation will also be assessed.  The preliminary Climate Risk Assessment shows risks of flooding in various project sections, notably in the vicinity of main cities and rivers. The preliminary design considers 50 to 100-year return periods for drainage systems depending on risk and size. Detailed design will assess if more climate adaptation measures are required.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

The signature is expected to occur in the first half of 2023.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
8 décembre 2022
13 juin 2024
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - CORRIDOR SFAX - KASSERINE - Etude d’impact Environnemental et Social
Date de publication
8 Nov 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
162665576
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190810
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CORRIDOR SFAX - KASSERINE
Date de publication
13 Dec 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
162591786
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190810
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - CORRIDOR SFAX - KASSERINE - Plan d'action de réinstallation (PAR)
Date de publication
8 Nov 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
161040200
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20190810
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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