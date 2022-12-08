CORRIDOR SFAX - KASSERINE

The Bank shall investigate environmental and social aspects during appraisal and verify that the promoter has followed the relevant EU environmental and social principles, standards and practices. The Bank shall also verify the acceptability of the project in terms of likely environmental impacts and proposed mitigation and compensation measures. Public consultation at feasibility studies and preliminary design stages were carried out for most of the project scope. They are being updated for the final technical description and will be reviewed. Stakeholder engagement arrangements and particularly grievance mechanism for project implementation will also be assessed. The preliminary Climate Risk Assessment shows risks of flooding in various project sections, notably in the vicinity of main cities and rivers. The preliminary design considers 50 to 100-year return periods for drainage systems depending on risk and size. Detailed design will assess if more climate adaptation measures are required.