Le groupe BEI a investi 12,6 milliards d’euros en France en 2024 en faveur de la croissance, de la transition verte et de l’innovation

EIB

Une activité de 10 milliards d’euros pour la BEI et de 2,6 milliards pour le FEI.

Plus des deux tiers des volumes d’investissement de la BEI dédiés au climat, un tiers en faveur de l’innovation.

Plus d’une centaine de projets d’investissements à fort impact en soutien à la décarbonation et aux mobilités propres, aux infrastructures sociales dans l’éducation et la santé ainsi qu’au financement des TPE/PME et start-up.

Le groupe BEI a connu une activité soutenue l’an dernier en France, avec 12,6 milliards d’euros d’investissements à long terme accordés directement ou indirectement aux entreprises de toutes tailles du secteur privé et aux entités du secteur public. La France a été en 2024 le premier pays bénéficiaire des financements du groupe BEI. Une performance notamment due à la progression de 85% des financement du FEI.

Les prêts contribuant à la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ses effets, au soutien à l’innovation et aux PME, à la construction et à la rénovation d’infrastructures publiques ont été les axes forts de l’activité de la BEI en France en 2024. Au total, par son action, elle a permis de mobiliser des investissements à hauteur de 62 milliards d’euros pour le financement de l’économie réelle.

« Les résultats du groupe BEI l’an dernier en France confirment notre rôle central de soutien à l’investissement, s’est félicité Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. L’importance des financements dans la transition énergétique permet d’attirer plus d’investissements privés dans des secteurs qui sont la clé de voute de notre compétitivité future. La performance remarquable du FEI démontre son rôle moteur auprès des entreprises innovantes et dans le renforcement du capital-risque en Europe. Enfin les projets dans les infrastructures d’éducation, les transports publics, la santé et le logement en soutien des collectivité territoriales ont un impact concret sur la vie des citoyens au quotidien. »

« Avec 2,6 milliards d’euros de financements l’an dernier en faveur des PME et des starts up, l’activité du FEI en France a été marquée par un fort dynamisme qui en fait notre premier marché en Europe en 2024, a ajouté Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI. Par son action de garantie bancaire facilitant une plus grande prise de risque pour les intermédiaires financiers et ses financements record pour les fonds d’investissement dans un contexte difficile pour les levées de fonds propres, le FEI est un acteur essentiel au développement d’entreprises plus compétitives, plus vertes et plus numériques. »

La France, 1ère bénéficiaire des financements de la BEI en faveur du climat et de l’environnement

Avec 69% de son volume de prêts dédiés à l’action climatique et environnementale, la France est en 2024 le premier pays bénéficiaire des financements de la BEI dans ce domaine. Cela s’est traduit par un investissement de 7 milliards d’euros en faveur des énergies renouvelables, des mobilités propres et de l’efficacité énergétique.

2024 a été marqué par plusieurs prêts en soutien aux énergies vertes et à l’électrification : 334 millions d’euros au total à Verkor pour sa giga-usine de production de batteries électriques automobiles à Dunkerque dans le cadre du programme de soutien à l’investissement européen InvestEU ; 500 millions d’euros au distributeur d’électricité Enedis pour l’adaptation de son réseau aux nouvelles sources d’énergies renouvelables. La BEI a également soutenu le câblier Prysmian pour sa production de câbles haute tension sur son site de Gron dans l’Yonne.

Développement des émissions obligataires vertes

Parmi les autres projets financés en faveur de l’action climatique, la BEI a participé à quatre émissions d’obligations vertes avec Île-de-France Mobilités, la SNCF, Engie et EDF pour un montant de 544 millions d’euros. En soutenant ces programmes, la banque européenne joue un rôle moteur pour répondre aux besoins de financement des entreprises dans le cadre de leur transformation écologique et renforcer le marché obligataire vert. Le Groupe BEI a également signé une première contre-garantie de 500 millions d'euros en France avec Société Générale afin de soutenir la filière éolienne et un prêt de 350 millions d’euros avec sa filiale de leasing Ayvens pour le déploiement de 19 000 véhicules utilitaires légers électriques dans le but de réduire les émissions du transport routier.

En 2024, la banque a investi 3,9 milliards d’euros en France dans le cadre de REPower EU, une initiative visant à réduire la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles et à accélérer la transition écologique.

Un soutien à toutes les innovations

L’innovation est un autre axe fort et transversal de l’activité en France. Les investissements dans ce domaine ont atteint 3,3 milliards d’euros l’an dernier avec par exemple le financement de la R&D du fabricant de semi-conducteurs NXP pour ses sites français. Dans les sciences du vivant, la BEI a financé la biotechs lyonnaise Fabentech spécialisée dans les menaces bioterroristes et pandémiques et Treefrog Therapeutics à Bordeaux, qui développe un portefeuille de thérapies cellulaires en médecine régénérative.

Un accès au crédit plus abondant pour les PME grâce aux financements intermédiés via les banques

L’activité de prêts intermédiés en direction des TPE, PME et ETI à travers les réseaux des banques commerciales partenaires a été particulièrement soutenue l’an dernier. Elle a représenté 14 opérations et 3,1 milliards d’euros de financements pour des enveloppes de crédits variées : investissements dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’innovation, soutien à l’installation des professionnels de santé avec un accent particulier mis sur les femmes et la lutte contre les déserts médicaux. Cette ressource européenne mise à disposition des banques permet de proposer des prêts à de meilleures conditions aux bénéficiaires finaux sur l’ensemble du territoire et ainsi d’amplifier et de faciliter la distribution de crédits par ces intermédiaires financiers.

Accompagner la transition du secteur public

La BEI a consacré 72% de ses investissements en France l’an dernier à des territoires relevant de la politique de cohésion. Partenaire des collectivités territoriales, elle a financé à hauteur de 4,24 milliards d’euros des investissements dans le secteur public (44% des financements), dont 1,7 milliards dans les transports, premier secteur de la BEI en France. Elle a participé au financement du matériel roulant ferroviaire des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie pour 400 millions d’euros et à la rénovation de la ligne Nancy-Contrexéville dans le Grand Est qui sera réouverte fin 2027. En 2024, la BEI a également accompagné la métropole de Marseille pour l’extension de son réseau de tramway et celles de Lille et de Rouen avec des prêts verts pour les transports en commun et les voies cyclables.

Dans la santé, la BEI a signé deux financements majeurs l’an dernier pour près de 400 millions d’euros. L’hôpital de l’AP-HP Lariboisière dans le nord de Paris sera modernisé et restructuré autour d'un nouveau bâtiment regroupant l’ensemble de ses services en y intégrant les activités de l'hôpital Fernand-Widal. Ce nouveau Lariboisière qui bénéficie d’un prêt de 150 millions d’euros de la BEI est la première étape de la stratégie de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris visant à rééquilibrer l'offre de soins hospitalo-universitaire à l'échelle du Grand Paris et au bénéfice des Parisiens et des habitants du nord de la capitale. La BEI finance également à hauteur de 240 millions d’euros le chantier du nouveau CHU de Tours qui sera restructuré avec la construction d’un nouvel hôpital sur le site Trousseau et d’un nouvel hôpital psychiatrique.

Plus d’investissements dans le secteur éducatif

Dans le secteur de l’éducation, en forte croissance en 2024 avec 1,4 milliards d’euros d’investissements, la BEI a financé la construction et la rénovation d’infrastructures à destination de l’ensemble des publics, préscolaires et scolaires, de la petite enfance aux lycées en passant par les écoles maternelles, primaires et les collèges. Au total, sur les 11 projets financés, 3 l’ont été avec des municipalités pour les crèches et écoles (Lille, Montpellier et Toulouse), 5 avec des départements pour des collèges (Calvados, Pas-de-Calais, Rhône, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis) et 3 avec des régions pour les lycées (Bretagne, Grand Est et Occitanie). Les investissements de la BEI se concentrent sur l’efficacité énergétique de ces infrastructures, leur résilience et adaptation au changement climatique (végétalisation des cours de récréation) et les équipements numériques.

Adapter les infrastructures de l’eau à la nouvelle donne climatique

Enfin dans les infrastructures publiques liées à l’eau, la BEI a financé différents projets de collectivités locales pour un montant de près de 500 millions d’euros : accompagnement du plan d’investissement d’Eau du Ponant dans le Finistère pour l’alimentation et le traitement des eaux, rénovation de la principale station d’épuration des eaux usées de Nice Côte d’Azur ou encore modernisation de l’outil de production et de distribution de l’eau potable du Syndicat des eaux d'Île-de-France. A Nîmes, la BEI va financer les infrastructures d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales afin de protéger l'environnement et de mieux faire face aux impacts croissants des événements climatiques, comme l'ont montré différentes inondations de cette agglomération ces dernières décennies. Dans ce domaine crucial et prioritaire pour la banque publique de l’UE, la BEI contribue par ses investissements à rendre les villes plus durables et mieux adaptées à la nouvelle donne climatique.

2,6 milliards d’euros du FEI pour le financement des PME et des start-up

Filiale du groupe BEI, le Fonds européen d’investissement a connu en 2024 une année d’activité record en France avec 2,6 milliards d’euros d’investissements, soit 18% du total de ses financements. Les 23 opérations de garantie bancaire auprès d’intermédiaires financiers pour un montant de 722 millions d’euros doivent permettre de mobiliser 5,1 milliards d’euros d’investissements des PME, en facilitant par exemple les investissements dans l’innovation, l’accès au crédit pour les agriculteurs à travers le partenariat mis en place avec plusieurs régions, les TPE ou les entreprises sociales dans la microfinance.

Record d’opérations de financements de fonds

Les 39 opérations d’investissements dans des fonds de capital-risque, capital-développement et infrastructures ont représenté un montant record de 1,96 milliards d’euros et permis de soutenir le financement de l’innovation et des start-up dans une période difficile pour les levées de fonds. Le FEI a par exemple investi dans des fonds d’expansion spécialisés dans les « scale up » afin de faire rapidement grossir des champions technologiques européens et dans cinq fonds d’infrastructures pour un montant de 485 millions d'euros. Il a également financé pour 30 millions d’euros Sistafund, son plus important investissement à ce jour dans un fonds axé sur l’égalité des sexes et Logical Content Ventures qui investit dans la création audiovisuelle européenne à hauteur de 25 millions d’euros.

Ces participations aux levées de fonds doivent permettre de mobiliser au total jusqu’à 36 milliards d’euros d’investissements dans des secteurs clé pour la transition énergétique et la compétitivité européenne tels que les technologies propres, l’intelligence artificielle, l’espace et la cybersécurité.

Au total et toutes activités confondues, le groupe BEI aura soutenu directement ou indirectement en 2024 plus de 58 000 PME et ETI en France contribuant ainsi au maintien de 819 000 emplois.

Enquête annuelle de la BEI sur l’investissement et son financement

L’enquête du Groupe BEI sur l’investissement (l’enquête EIBIS) est une étude annuelle qui sonde environ 13 000 entreprises dans l’ensemble des 27 États membres de l’Union européenne avec un échantillon supplémentaire aux Etats-Unis.

Sa dernière édition réalisée en 2024 démontre la forte prise de conscience par les entreprises françaises de la réalité du changement climatique : 96% d’entre elles ont déjà pris des mesures pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre contre 91% en moyenne dans les entreprises de l’UE. Les entreprises françaises continuent d'être les premières à investir dans la lutte contre les effets des phénomènes météorologiques, dépassant dans ce domaine la moyenne de l'UE (68 % d’entre elles ont déjà investi contre 61 % en moyenne dans UE).

Les investissements dans la réduction des déchets et le recyclage (82% des entreprises en France contre 76% pour l'UE), l'efficacité énergétique (63% en France contre 65% dans l’UE) et les moyens de transports durables (59 % contre 52% en moyenne dans l’UE) constituent les actions les plus souvent mises en avant pour y parvenir.

La proportion d'entreprises ayant mises en place des actions d'adaptation au changement climatique reste plus limitée, tant en France que dans l'UE, avec moins de 50 % de réponses positives. Seules 12 % des entreprises françaises sont assurées contre les risques climatiques, moins que la moyenne de l'UE (21 %) alors même que 63% d’entre elles déclarent avoir déjà été impactées par un risque physique lié au changement climatique Si les entreprises françaises sont au même niveau que leurs voisines de l'UE en ce qui concerne le rythme de l'innovation, elles sont en retard sur les entreprises de l'UE en ce qui concerne l'adoption des technologies numériques avancées (60 % contre 74 %).

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. La BEI met à disposition des financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

À propos du FEI

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du groupe BEI. Sa mission est d’aider les PME européennes à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Par son action, le FEI favorise la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de la création d’entreprise, de la croissance et de l’emploi.