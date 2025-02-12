L’Union européenne appuiera la construction d’un port maritime polyvalent sur l’île de Kiritimati

EIB

Au moyen d’une assistance technique appuyée par l’UE de 2,5 millions d’euros (4,1 millions de dollars australiens), BEI Monde supervisera l’étude de faisabilité visant à évaluer la construction d’un port maritime polyvalent et d’un brise-vagues.

Cette étude évaluera la viabilité technique, environnementale et sociale du projet en vue de sa mise en œuvre sur l’île de Kiritimati (Christmas), qui appartient à la République de Kiribati.

Cette initiative est un élément essentiel de la stratégie « Global Gateway » de l’UE, qui vise à renforcer les infrastructures et la connectivité dans la région du Pacifique.

Une fois l’étude achevée, BEI Monde, aux côtés de partenaires du développement, examinera le projet en vue d’un financement éventuel.

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement (BEI) dédiée aux opérations à l’extérieur de l’UE, et la délégation de l’Union européenne dans le Pacifique ont signé un accord de contribution de 2,5 millions d’euros (4,1 millions de dollars australiens) afin de fournir une assistance technique en vue d’une évaluation de faisabilité de la construction et de l’exploitation d’un port maritime polyvalent et d’un brise-vagues sur l’île de Kiritimati (Christmas), qui appartient à la République de Kiribati, dans l’océan Pacifique.

Gérée par BEI Monde, cette assistance technique appuyée par l’UE financera des études environnementales, sociales et de faisabilité afin d’évaluer la viabilité et l’impact possible du port, tout en déterminant des solutions pour améliorer les infrastructures maritimes afin de soutenir le transbordement des navires de pêche, le transport commercial par conteneurs et le tourisme. Cette initiative vise à renforcer la connectivité commerciale, à stimuler une croissance économique durable et à améliorer la résilience climatique dans la région.

L’initiative s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie « Global Gateway » de l’Union européenne, qui vise à améliorer les liaisons entre l’Europe et les principales régions du monde. Ce nouveau port renforcera le rôle de Kiribati en tant que pôle commercial stratégique et soutiendra le développement d’infrastructures essentielles de logistique et de transport, qui stimuleront la croissance économique et l’intégration régionale.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations dans le Pacifique : « La Banque européenne d’investissement se réjouit d’aider Kiribati à explorer le potentiel d’un nouveau port maritime polyvalent sur l’île de Kiritimati. Ce projet reflète notre volonté ferme de lutter contre les changements climatiques et de renforcer les infrastructures et la connectivité durables dans la région du Pacifique dans le cadre de la stratégie “Global Gateway” de l’Union européenne. En évaluant la faisabilité technique, environnementale et sociale du port, nous voulons jeter les bases d’une amélioration des possibilités commerciales, de la croissance économique et de la résilience climatique. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour concrétiser cette initiative. »

Barbara Plinkert, ambassadrice de l’Union européenne dans le Pacifique : « L’Union européenne s’engage à favoriser le développement durable et la connectivité régionale, et le projet de port maritime de l’île de Kiritimati constitue une étape importante vers la réalisation de ces objectifs. Par l’intermédiaire de l’initiative “Global Gateway” de l’Union européenne, nous soutenons les infrastructures qui renforcent les échanges commerciaux et la résilience face aux changements climatiques dans le Pacifique. Cette étude de faisabilité, soutenue par BEI Monde, illustre l’approche collaborative que nous mettons en place avec nos partenaires pour soutenir l’avancement de la Stratégie pour le continent du Pacifique bleu à l’horizon 2050 et construire une région du Pacifique plus interconnectée, plus résiliente et plus prospère. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie « Global Gateway ». Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Avec l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Global Gateway est la stratégie de l’Union européenne qui vise à réduire le déficit d’investissement à l’échelle mondiale, à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes d’éducation, de santé et de recherche. La stratégie « Global Gateway » incarne une approche Équipe Europe qui rassemble l’Union européenne, les États membres de l’UE et les institutions européennes de financement du développement. Elle vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements publics et privés sur la période 2021-2027, en créant des liens essentiels plutôt que des dépendances, ainsi qu’en comblant le déficit d’investissement dans le monde.