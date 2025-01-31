Miha Švent nommé représentant de la BEI en Bosnie-Herzégovine

EIB

La banque de l’Union européenne annonce la nomination de son nouveau représentant en Bosnie-Herzégovine et reste déterminée à y renforcer la connectivité durable, l’action en faveur du climat, la sécurité énergétique et la compétitivité du marché.

À ce jour, BEI Monde a fourni un soutien financier abordable et une assistance technique représentant un montant total de 3,5 milliards d’euros à l’appui de projets stratégiques dans le pays.

Miha Švent a été nommé nouveau représentant de la Banque européenne d’investissement (BEI Monde) pour la Bosnie-Herzégovine. Sous cette nouvelle gouvernance, la banque de l’UE restera déterminée à soutenir la transition écologique, la connectivité et la progression du pays sur la voie de son adhésion à l’UE, en s’appuyant sur les réalisations obtenues au cours du mandat de Sandrine Friscia, représentante sortante de la Banque jusqu’en 2024.

Miha Švent apporte près de 30 années d’expérience en développement international, financement des infrastructures publiques et développement des entreprises privées. Précédemment, il occupait une fonction de haut niveau au sein du département Services de conseil de la BEI, où il a piloté l’avancement des partenariats en matière de conseil avec des institutions financières internationales, des États et des banques de développement. Avant de rejoindre la BEI, il a travaillé pour la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, où il a dirigé des programmes de conseil aux entreprises dans les Balkans occidentaux et d’autres régions. De nationalité slovène, il est titulaire de masters des universités de Sheffield et de Ljubljana.

Robert de Groot, vice-président de la BEI chargé des opérations dans les Balkans occidentaux : « Avec la Commission européenne et nos partenaires en Bosnie-Herzégovine, nous soutenons des projets qui contribuent à une plus grande sécurité routière, un approvisionnement énergétique plus sûr et diversifié, un meilleur accès à l’eau dans les municipalités, des établissements de soins de santé modernes et de nouveaux emplois. Avec 3,5 milliards d’euros mis à disposition à ce jour, nous avons renforcé la résilience climatique et économique du pays, tout en créant les conditions d’une meilleure intégration des marchés régionaux et européens. Maintenant, avec le plan de croissance de l’UE et notre nouveau représentant, nous espérons faire avancer plus encore ces initiatives. »

Miha Švent, le nouveau représentant de la BEI en Bosnie-Herzégovine, a décrit sa vision de la fonction en ces termes : « Je suis honoré d’endosser ce nouveau rôle et je me réjouis à la perspective de renforcer encore la coopération avec l’ensemble de nos partenaires dans le pays. Venant de l’équipe de conseil de la BEI, je tiens à souligner l’importance du soutien technique dans la préparation de projets stratégiques, qui est souvent une condition préalable à l’accès aux fonds de l’UE disponibles, y compris aux aides non remboursables au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux. Par conséquent, outre l’octroi de financements à des conditions favorables, notre priorité pour le pays demeure de renforcer les capacités des équipes locales de gestion de projets, ainsi que de développer et de mettre en œuvre de nouveaux investissements viables au profit des populations et des entreprises locales. »

Parmi les étapes franchies dans les projets soutenus par la BEI en 2024, le pont d’Herzégovine – le plus grand du corridor Vc en Bosnie-Herzégovine, s’étendant sur près d’un kilomètre sur la Neretva – a été inauguré en septembre dernier. Par ailleurs, Sarajevo dispose de nouveaux tramways ultramodernes – qui n’avaient pas été remplacés depuis 40 ans – dans le cadre du projet de réhabilitation des transports urbains.

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement, qui a pour actionnaires les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI do l’activité esntt destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Bosnie-Herzégovine

La banque de l’UE intervient en Bosnie-Herzégovine depuis 1977. À ce jour, elle a accordé 3,5 milliards d’EUR de financements, principalement dans le secteur des transports et à l’appui des petites et moyennes entreprises. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient en Bosnie-Herzégovine, veuillez consulter la page suivante : https://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/bosnia-herzegovina/index.htm

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux.