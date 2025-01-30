Le Groupe BEI augmente de près d’un tiers ses financements en faveur de la croissance, de l’innovation et de l’action pour le climat en Autriche

©Caroline Martin/ EIB

En 2024, le Groupe Banque européenne d’investissement a porté son volume de financement en Autriche à 1,7 milliard d’euros.

L’un des axes essentiels consiste à promouvoir des investissements anticycliques dans des secteurs à forte intensité énergétique comme la production d’acier.

Le déploiement des énergies renouvelables continue de compter parmi les priorités.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a connu une année 2024 fructueuse en Autriche. Ses financements s’y sont montés à près de 1,7 milliard d’euros, soit un tiers de plus que l’année précédente. Des entreprises privées et publiques ont fait appel à la BEI en majorité pour financer des projets énergétiques visant à réduire les émissions de CO 2 et à accélérer la transition vers les énergies renouvelables.

Le déploiement des installations photovoltaïques et éoliennes a connu un essor en Autriche en 2024, sous l’effet du soutien des pouvoirs publics fédéraux, qui se sont fixé pour objectif de couvrir la totalité de la demande d’électricité à partir de sources renouvelables d’ici à 2030. Comme les deux années précédentes, en 2024, la BEI a une fois de plus dépassé son objectif de consacrer 50 % du total de ses financements à la lutte contre les changements climatiques : en Autriche, la part des financements de ce type a représenté 64 % du montant total.

La BEI participe au financement de projets éoliens et solaires au moyen de prêts directs en coopération avec des banques partenaires.

Par exemple, avec le promoteur de projets Püspök, elle soutient six parcs solaires dans le Burgenland à hauteur de 108 millions d’euros au maximum. Ces parcs seront installés sur des terres agricoles qui pourront continuer à être exploitées. Ils permettront d’alimenter 71 000 foyers en électricité.

Parmi les autres projets soutenus par la BEI, citons ceux du fournisseur d’énergie Burgenland Energie AG. Une enveloppe pouvant aller jusqu’à 350 millions d’euros lui a été octroyée pour la construction d’installations solaires et éoliennes. Avec une capacité installée de 1,3 gigawatts, ces équipements pourront couvrir près d’un sixième des besoins en électricité du pays.

La banque de l’UE cofinance également le parc éolien de Spannberg, en Basse-Autriche, qui comptera quatre éoliennes dans un premier temps. La construction de sept autres est en cours de planification.

Le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a pour mission d’être, notamment en période de difficultés économiques, un partenaire fiable soutenant la compétitivité de l’industrie européenne par des investissements anticycliques. Dans les secteurs de la sidérurgie et de la construction, le Groupe BEI finance en Autriche des projets qui promeuvent la transition écologique, par exemple au moyen d’un prêt de 300 millions d’euros destiné à soutenir la recherche-développement chez Voestalpine.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « La BEI est un partenaire solide pour l’avenir de l’Autriche. Grâce à nos financements, nous permettons aux entreprises de devenir plus innovantes et de se développer, d’exploiter les énergies renouvelables et de réduire leur consommation d’énergie. Nous investissons de manière anticyclique et promouvons la compétitivité à long terme de l’industrie autrichienne. Et nous continuerons à soutenir le déploiement des installations éoliennes, solaires et hydroélectriques. »

Dans le secteur du logement, la BEI continue de miser sur des projets relatifs au logement abordable. À Salzbourg et au Tyrol, elle soutient la construction, par des promoteurs d’utilité publique, d’un total de 1 750 logements locatifs via des prêts-cadres consentis à des conditions avantageuses à des caisses d’épargne du réseau Sparkasse.

Comme les années précédentes, en 2024, le Fonds européen d’investissement, qui, outre la BEI, compte parmi ses actionnaires la Commission européenne et plusieurs banques nationales et régionales de promotion économique, a soutenu des fonds spécialisés qui appuient les jeunes pousses et les technologies innovantes, en mettant à disposition 66 millions d’euros.

S’agissant des priorités de financement du Groupe BEI en Autriche, ce sont les projets relevant de l’objectif « Énergie durable et ressources naturelles » qui se sont classés en tête, avec 765 millions d’euros. Au deuxième rang viennent ceux relevant de l’objectif « Innovation, transition numérique et capital humain », à hauteur de 462 millions d’euros. Les objectifs « Des villes et régions durables » et « Soutien aux PME et ETI » ont quant eux bénéficié d’un soutien respectivement de 329 millions d’euros et 112 millions d’euros de financements.

Au total, le Groupe BEI a soutenu 4,3 milliards d’euros d’investissements en Autriche en 2024. Un euro de financement du Groupe BEI a donc mobilisé environ 2,60 euros d’investissement.

