Le Groupe BEI enregistre des résultats record en 2024 et se fixe un objectif de financement de 95 milliards d’euros pour 2025

EIB

En 2024, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe.

La transition écologique, l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale représentent une proportion record de près de 60 % du total des financements du Groupe BEI.

Les activités à plus haut risque sont en forte augmentation et comprennent un montant record de 8 milliards d’euros engagé pour des investissements en fonds propres et quasi-fonds propres.

Les financements pour des projets de sécurité et de défense ont doublé en 2024 pour atteindre 1 milliard d’euros, et un nouveau doublement est attendu en 2025.

En 2024, le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a signé 89 milliards d’euros de nouveaux financements. Il n’a jamais autant déployé de financements pour renforcer la sécurité énergétique en Europe, avec à la clé la mobilisation de plus de 100 milliards d’euros pour des projets de construction et de rénovation d’infrastructures ayant trait notamment aux réseaux et interconnexions, aux énergies renouvelables, aux technologies à zéro émission nette, à l’efficacité énergétique et au stockage. La transition écologique, l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale représentent près de 60 % du total des financements.

Nos résultats préliminaires témoignent une nouvelle fois d’une solide rentabilité. Parallèlement, les opérations à plus haut risque de la BEI à l’appui des entreprises européennes les plus innovantes sont en forte augmentation. D’un montant record de 8 milliards d’euros, les investissements en fonds propres et quasi-fonds propres de la BEI et du Fonds européen d’investissement (FEI) devraient mobiliser 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens.

En 2024, les financements à l’appui d’investissements admissibles dans le secteur de la sécurité et de la défense ont doublé et l’objectif est d’en doubler encore le volume cette année. En outre, le Groupe BEI a sensiblement élargi ses critères d’admissibilité pour les projets à double usage. Sont désormais admissibles à un financement la protection des frontières, la mobilité militaire, le déminage et la décontamination, l’espace, la cybersécurité, les équipements antibrouillage, la protection des infrastructures critiques dans les fonds marins, la recherche-développement et les drones.

En 2025, le Groupe BEI entend porter son objectif de financement global à 95 milliards d’euros. Les initiatives phares visent à soutenir les champions technologiques européens et un programme pour les technologies européennes (« TechEU »), les matières premières critiques, la gestion de l’eau, les investissements des petites et moyennes entreprises dans le domaine de l’efficacité énergétique et une plateforme dédiée pour la promotion du logement durable et abordable.

Tout en augmentant sa puissance de frappe financière et son impact, le Groupe BEI progresse aussi nettement dans la réduction des formalités administratives pour les clients. Il a raccourci les délais de conclusion des opérations nécessaires pour approuver et déployer de nouveaux financements. Au cours de l’année 2024, il a mis en place des procédures d’instruction simplifiées pour environ 40 % de ses opérations.

« En 2024, nous avons mis à disposition des financements record. Nous sommes prêts à soutenir les priorités de l’UE dans le cadre de ce nouveau mandat politique. Et notre action sera plus pertinente encore en 2025. Nous nous appuierons sur les excellents résultats du Groupe BEI pour accroître l’impact de notre action à l’avenir. Nous renforcerons la sécurité et la compétitivité de l’Europe en soutenant des investissements stratégiques ambitieux », a déclaré Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, en présentant les résultats annuels du Groupe BEI à Bruxelles.

Une série de records

Les financements engagés par le Groupe BEI en 2024 devraient soutenir l’approvisionnement en énergie propre de près de 15 millions de foyers, la création de jusqu’à 1,5 million d’emplois en Europe au cours des prochaines années, les avancées des thérapies contre le cancer et la mise à disposition de logements abordables de la Croatie à la Lettonie.

Les données de l’année 2024 plus en détail :

Hors Ukraine, les opérations du Groupe BEI à l’extérieur de l’UE appuient la stabilité dans les pays du voisinage et les pays partenaires sur la voie de l’adhésion à l’UE. La modernisation des réseaux ferroviaires en Albanie et au Monténégro participe de cet objectif.

Le Groupe BEI contribue à appuyer les priorités de l’UE dans le monde et à renforcer la voix de l’Europe sur la scène internationale. Ses financements aident également les pays touchés par la sécheresse comme la Jordanie à gérer les ressources en eau. Grâce à des partenariats renforcés à l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE, les financements de la BEI soutiennent l’éradication de maladies comme la poliomyélite ainsi que des infrastructures durables dans le monde entier, du Viêt Nam à l’Inde.

Prêt à relever les défis à venir

Sous la présidence de Nadia Calviño, qui a pris ses fonctions en janvier 2024, le Groupe BEI a actualisé ses politiques internes et sa stratégie de financement afin de maximiser l’impact de son action et d’accroître le soutien aux priorités européennes communes.

Au nombre des changements :

une feuille de route stratégique alignée sur les politiques de l’UE et approuvée par les 27 États membres de l’UE, qui sont les actionnaires de la BEI, afin d’affecter les ressources à des investissements à fort impact relevant des huit grandes priorités ;

un cadre remanié ayant vocation à élargir l’activité du Groupe BEI dans les domaines de la sécurité et de la défense, s’appuyant sur des procédures internes rationalisées et de nouveaux partenariats avec des parties prenantes externes, telles que le Fonds pour l’innovation de l’OTAN et l’Agence européenne de défense ;

le Conseil des gouverneurs de la BEI a approuvé le relèvement du ratio de levier de capital, une limite devenue obsolète pour les financements du Groupe BEI[1]. Par conséquent, le Groupe BEI pourra accorder les financements stratégiques nécessaires pour concrétiser les grands objectifs de l’UE tout en préservant ses ratios d’endettement et de fonds propres ;

un plan d’action comportant les éléments constitutifs d’une union approfondie des marchés des capitaux ;

des mesures et propositions destinées à alléger les formalités administratives, à améliorer la facilité d’utilisation des règles de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité et à optimiser le recours aux instruments budgétaires de l’UE ;

une initiative renforcée relative au délai de conclusion des opérations de financement pour simplifier les processus internes et accroître l’efficacité, de sorte à accélérer nettement les approbations de nouveaux financements ;

un plan d’action visant à améliorer la transparence, la redevabilité et le bien-être sur le lieu de travail. Il comprend en particulier la nomination d’une médiatrice ou d’un médiateur chargé de traiter rapidement les questions générales liées au lieu de travail et d’améliorer l’environnement de travail.

Une action plus pertinente que jamais en 2025

Pour 2025, le Plan d’activité du Groupe BEI prévoit un volume maximum de 95 milliards d’euros de nouveaux financements, fondé sur l’excellente note de crédit du Groupe et sa solide assise financière.

Parmi les initiatives alignées sur les priorités de la nouvelle Commission européenne qui devraient être déployées en 2025 figurent :

le maintien de l’objectif de consacrer 60 % des financements à des projets verts ;

un soutien accru aux technologies de premier plan, notamment les technologies propres, l’intelligence artificielle, les microprocesseurs, l’informatique quantique et à haute performance, les sciences de la santé et les technologies médicales, ainsi qu’aux capacités industrielles de pointe de l’Europe ;

une plateforme de sortie destinée à faciliter la cotation en Bourse d’entreprises européennes en expansion dans l’UE ou l’acquisition de ces innovateurs prometteurs par des entreprises européennes ;

une extension de la très fructueuse initiative Champions technologiques européens (ICTE) dans le cadre de l’objectif plus large consistant à stimuler les investissements en fonds propres et les prêts d’amorçage-investissement pour soutenir le développement des jeunes pousses innovantes en Europe ;

un nouveau doublement du soutien à l’industrie européenne de sécurité et de défense ;

une plateforme d’investissement paneuropéenne pour le logement abordable et durable en collaboration avec la Commission européenne, et un financement accru pour le secteur.

une augmentation des financements pour les projets liés aux matières premières critiques. À titre d’exemple, un financement pour l’installation de production de lithium Keliber en Finlande a été approuvé l’année dernière ;

un programme spécifique pour l’eau d’environ 4,5 milliards d’euros ayant vocation à soutenir des investissements contribuant à la résilience face aux inondations et à remédier à la pénurie d’eau dans un contexte d’intensification des sécheresses ;

un nouveau soutien pour les agricultrices et les agriculteurs européens sous la forme de dispositifs d’assurance et de réduction des risques, au titre d’un mécanisme de 3 milliards d’euros visant à améliorer l’accès au financement pour les jeunes et les femmes dans le secteur agricole ;

un programme de 2,5 milliards d’euros visant à accroître les investissements à l’appui de l’efficacité énergétique mis en œuvre par des petites et moyennes entreprises dans l’objectif de réduire leurs émissions de CO 2 et leur facture d’électricité.

Informations générales

Le Groupe BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement de l’UE. Il soutient des investissements contribuant à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment la croissance durable, la cohésion sociale et territoriale, l’innovation et la sécurité. Pour financer ses opérations, le Groupe BEI lève des fonds sur les marchés mondiaux des capitaux. Depuis sa création, il a toujours dégagé un excédent d’exploitation. Pionnier des obligations vertes, il est l’un des principaux émetteurs sur ce segment et toutes ses opérations sont alignées sur l’accord de Paris sur le climat.

[1] Sous réserve de l’approbation finale du Conseil de l’Union européenne.