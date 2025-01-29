Allemagne : la BEI, la Commission européenne et Breakthrough Energy allouent 70 millions d’euros à l’usine de démonstration d’électro-carburants d’INERATEC à Francfort

INERATEC

L’injection de capital permettra de financer la construction de la première grande usine européenne d’électro-carburants (« e-fuels ») à Francfort et la poursuite des activités de recherche‑développement d’INERATEC dans ce domaine.

Les carburants de synthèse d’INERATEC seront conformes aux exigences de la réglementation de l’UE qui prévoit l’adjonction de ce type de carburant au kérosène afin de décarboner le secteur aéronautique.

Le financement comprend une aide non remboursable de 30 millions d’euros du fonds d’investissement Breakthrough Energy Catalyst, la première qu’il accorde en Allemagne, à l’appui du caractère mature de la technologie d’INERATEC.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Breakthrough Energy Catalyst vont mobiliser un financement de 70 millions d’euros en faveur d’INERATEC, une entreprise allemande spécialisée dans les électro-carburants, dans le cadre du partenariat UE-Catalyst. La BEI accordera un prêt d’amorçage-investissement de 40 millions d’euros, soutenu par le programme InvestEU de l’Union européenne (UE), tandis que Breakthrough Energy Catalyst allouera une aide non remboursable de 30 millions d’euros. Ce dispositif contribuera au financement de l’unité de production de carburants synthétiques neutres en carbone d’INERATEC à Francfort, ainsi qu’à la poursuite des activités de recherche‑développement de l’entreprise. L’usine de Francfort devrait être la plus grande d’Europe lorsqu’elle ouvrira ses portes en 2025.

Croissance à long terme du marché attendue pour l’électro-carburant d’aviation durable (« e‑SAF ») et les électro-carburants

Pour produire de l’électro-carburant, on utilise du CO 2 et de l’hydrogène. On obtient ainsi des carburants et des produits chimiques de synthèse dont l’utilisation est totalement ou pratiquement neutre en carbone. Ces produits de synthèse offrent un potentiel non négligeable dans des secteurs difficiles à décarboner tels que l’aviation, où la demande commerciale s’appuie sur une réglementation claire. On peut donc s’attendre à une croissance du marché à long terme.

Le règlement ReFuelEU Aviation de l’UE exige que les fournisseurs de carburants pour l’aviation proposent des carburéacteurs contenant au minimum 1,2 % de carburant synthétique d’ici à 2030, pour atteindre 35 % en 2050. Située à Karlsruhe, en Allemagne, INERATEC est bien placée dans ce marché en pleine croissance, car elle offre une conception modulaire efficace et évolutive.

L’usine de Francfort d’INERATEC produira jusqu’à 2 500 tonnes de carburants et de produits chimiques de synthèse, y compris de l’électro-carburant durable pour l’aviation (« e-SAF »). L’usine comprendra également des installations de valorisation qui permettront de raffiner sur site le pétrole brut de synthèse en carburant durable pour l’aviation, certifié et prêt à l’emploi. Ce carburant permettra de respecter les exigences de l’UE en matière de carburant synthétique pour l’aviation.

L’usine INERATEC de Francfort montre que la production d’électro-carburant est possible à grande échelle

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « Les carburants de synthèse sont essentiels pour parvenir à une économie neutre en carbone et concurrentielle, en particulier dans les secteurs de la mobilité et des transports. Les technologies révolutionnaires, comme celle d’INERATEC, jouent un rôle de premier plan dans cette transition. En collaboration avec la Commission européenne et Breakthrough Energy, et par le biais d’un prêt d’amorçage-investissement de la BEI, nous aidons une jeune entreprise innovante à renforcer sa capacité de production et à intensifier ses activités de recherche afin de faire des électro-carburants une alternative viable et durable aux combustibles fossiles. »

Tim Boeltken, PDG d’INERATEC : « L’usine de production d’INERATEC à Francfort montrera que la production de carburants de synthèse n’est plus un concept technologique mais une réalité évolutive. La production fiable d’e-SAF certifié est possible à court terme, et à l’échelle commerciale, ce qui constituera une belle avancée pour l’aviation durable. Cet investissement de la BEI et de Breakthrough Energy Catalyst est une marque de confiance à l’égard de la technologie et de l’approche d’INERATEC. »

Mario Fernandez, dirigeant de Breakthrough Energy Catalyst : « Nous nous réjouissons de collaborer avec INERATEC. Ce projet novateur nous rapprochera de manière décisive de la décarbonation de l’aviation. »

Ce financement renforce la position de la BEI en tant que banque du climat, une priorité énoncée dans la Feuille de route stratégique 2024-2027 du Groupe BEI, et contribue à la réalisation des objectifs du règlement ReFuelEU Aviation de la Commission européenne.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Le prêt d’amorçage-investissement de la BEI est un produit d’investissement en quasi-fonds propres adapté aux entreprises en phase de démarrage et de croissance qui combine un prêt à long terme avec un instrument liant le rendement à la performance de l’entreprise. Depuis 2015, la BEI a investi 6 milliards d’euros dans des prêts d’amorçage-investissement, soutenant plus de 200 entreprises et réalisant plus de 50 sorties. Avec l’appui d’InvestEU, la BEI entend soutenir les entreprises européennes, et leur expansion, dans les secteurs des technologies propres, des technologies de ruptures et des sciences de la vie.

INERATEC s’engage à défossiliser et décarboner le monde. L’entreprise produit des carburants et des produits chimiques de synthèse : des substituts de combustibles fossiles neutres en carbone amenés à être utilisés dans l’aviation, le transport maritime et l’industrie chimique. Ses usines modulaires et évolutives utilisent de l’hydrogène renouvelable et du CO 2 biogénique pour produire du kérosène, de l’essence, du diesel, des cires et du méthanol de synthèse, ou du gaz naturel. Elle construit à Francfort ce qui sera la plus grande usine d’électro-carburants au monde, qui produira chaque année jusqu’à 2 500 tonnes de carburant aviation à très faible teneur en carbone. L’entreprise est située à Karlsruhe, en Allemagne, et bénéficie du soutien de plusieurs investisseurs internationaux. www.ineratec.com

Breakthrough Energy a pour vocation d’accélérer la trajectoire de la planète vers un futur énergétique propre. L’organisation finance des technologies de rupture, plaide en faveur de politiques climato-intelligentes et encourage des partenaires dans le monde entier à prendre des mesures efficaces, accélérant les progrès à chaque étape.

Breakthrough Energy Catalyst est une plateforme novatrice qui finance des projets commerciaux pionniers en faveur de technologies climatiques émergentes et qui, en investissant dans ces derniers, cherche à accélérer l’adoption de ces technologies dans le monde entier et à en réduire les coûts.

Catalyst se concentre actuellement sur cinq domaines technologiques : l’hydrogène propre, le carburant durable pour l’aviation, le captage direct de l’air, le stockage de l’énergie à long terme et la décarbonation de l’industrie manufacturière. Outre ses contributions financières, Catalyst s’appuie sur le savoir-faire de son équipe en matière d’investissement dans les infrastructures énergétiques et de réalisation de projets pour favoriser la transition d’initiatives innovatrices entre les phases d’élaboration, de financement et, enfin, de mise en œuvre. Pour en savoir plus sur Breakthrough Energy et Catalyst : breakthroughenergy.org.