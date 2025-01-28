Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Royal Schiphol Group conclut un accord de prêt avec la BEI à l’appui d’investissements dans les infrastructures

28 janvier 2025

Royal Schiphol Group et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont conclu un accord de prêt d’un montant de 175 millions d’euros. Il s’agit de la première tranche d’un financement total de 400 millions d’euros. Ce prêt contribue à la stabilité financière de Schiphol et constitue une étape importante dans la réalisation de son grand programme d’investissement de 6 milliards d’euros.

Robert Carsouw, directeur financier de Royal Schiphol Group : « Le plus grand programme d’investissement de l’histoire de l’aéroport exige des finances solides et des flux de trésorerie sains. Des ressources financières supplémentaires sont nécessaires pour effectuer les investissements dans les infrastructures. Nous nous félicitons vraiment du soutien de la BEI et nous nous réjouissons de poursuivre notre relation de longue date. Ce prêt contribue à assurer notre assise financière. »

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « Nos relations avec Schiphol remontent à plus de 20 ans et nous sommes déterminés à soutenir notre partenaire dans le renforcement de l’efficacité de ses activités, dans l’intérêt tant du personnel que des voyageurs. La BEI finance des projets qui comptent pour la population et qui s’inscrivent dans le droit fil des priorités stratégiques de l’UE, et cette opération en témoigne parfaitement. »

Nouveau sous-sol de manutention des bagages

Ce prêt servira principalement à la construction d’un nouveau sous-sol de manutention des bagages. Il offrira la capacité de traitement nécessaire pour remplacer et moderniser le système de bagages existant, et contribuera à améliorer les conditions de travail des bagagistes. Les préparatifs en vue des travaux de construction ont commencé récemment.

Portefeuille d’investissements : 6 milliards d’euros en 5 ans

Au cours des cinq prochaines années, Schiphol va investir 6 milliards d’euros dans l’optimisation des installations aéroportuaires, notamment dans l’entretien et la rénovation d’infrastructures aéronautiques, dans la modernisation d’installations destinées aux passagers et aux employés et dans la mise en œuvre de conditions de travail favorables et novatrices. En savoir plus ici.

Soutien continu de la BEI

Outre des financements antérieurs à l’appui des projets d’infrastructure de Schiphol, la BEI a soutenu en 2023 l’électrification d’équipements aéroportuaires côté piste, ce qui a contribué à réduire les émissions conformément aux objectifs de durabilité du groupe. Grâce aux investissements prévus dans le cadre de ce nouveau prêt, Schiphol renforcera ses capacités opérationnelles et contribuera à la modernisation d’infrastructures civiles essentielles. Ce prêt s’inscrit donc dans le cadre de l’initiative stratégique pour la sécurité européenne (ISSE) de la BEI.

Projet(s) connexe(s)

SCHIPHOL INNOVATION AND SECURITY INVESTMENTS

The Project consists of the upgrade of the passenger security screening equipment and of the baggage handling system (BHS) at Schiphol Amsterdam airport. Firstly, last generation cabin baggage screening equipment will be installed across the airports- passenger terminal buildings. Secondly, the development of the "South BHS area-, which will be a state-of-the-art automated and robotised baggage handling system (BHS) to be located in a new basement, will address the necessary renewal of the airpo

Signé | 24/12/2024

Contact

Tim Smit

Press Office

Référence

2025-XXX-FR

Partager

Mots-clés correspondants

  • infrastructures
  • Transports
  • Investor relations
  • aéroport
  • Le Comité de direction
  • Robert E. de Groot
  • ffb45851-edd9-40a5-8693-e3430ee8a2ca
Afficher davantage Afficher moins

Plus de communiqués de presse
2 mars 2017

Pays-Bas : prêt de la BEI pour l’extension de l’aéroport de Schiphol

La BEI et N.V. Schiphol Airport ont signé un contrat de prêt de 175 millions d’EUR, soit la première tranche d'un financement total de 350 millions d’EUR. Schiphol utilisera les fonds pour financer une partie du programme d’extension de l’aéroport d’Amsterdam.  

Transports Pays-Bas Union européenne Développement - international Infrastructures sociales
29 juillet 2010

Pays-Bas : La BEI prête 350 millions d’EUR à l’appui du système novateur de manutention des bagages de l’aéroport de Schiphol

Transports Pays-Bas Union européenne Développement - international Infrastructures sociales
14 août 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.