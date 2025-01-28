Royal Schiphol Group conclut un accord de prêt avec la BEI à l’appui d’investissements dans les infrastructures

Royal Schiphol Group et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont conclu un accord de prêt d’un montant de 175 millions d’euros. Il s’agit de la première tranche d’un financement total de 400 millions d’euros. Ce prêt contribue à la stabilité financière de Schiphol et constitue une étape importante dans la réalisation de son grand programme d’investissement de 6 milliards d’euros.

Robert Carsouw, directeur financier de Royal Schiphol Group : « Le plus grand programme d’investissement de l’histoire de l’aéroport exige des finances solides et des flux de trésorerie sains. Des ressources financières supplémentaires sont nécessaires pour effectuer les investissements dans les infrastructures. Nous nous félicitons vraiment du soutien de la BEI et nous nous réjouissons de poursuivre notre relation de longue date. Ce prêt contribue à assurer notre assise financière. »

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « Nos relations avec Schiphol remontent à plus de 20 ans et nous sommes déterminés à soutenir notre partenaire dans le renforcement de l’efficacité de ses activités, dans l’intérêt tant du personnel que des voyageurs. La BEI finance des projets qui comptent pour la population et qui s’inscrivent dans le droit fil des priorités stratégiques de l’UE, et cette opération en témoigne parfaitement. »

Nouveau sous-sol de manutention des bagages

Ce prêt servira principalement à la construction d’un nouveau sous-sol de manutention des bagages. Il offrira la capacité de traitement nécessaire pour remplacer et moderniser le système de bagages existant, et contribuera à améliorer les conditions de travail des bagagistes. Les préparatifs en vue des travaux de construction ont commencé récemment.

Portefeuille d’investissements : 6 milliards d’euros en 5 ans

Au cours des cinq prochaines années, Schiphol va investir 6 milliards d’euros dans l’optimisation des installations aéroportuaires, notamment dans l’entretien et la rénovation d’infrastructures aéronautiques, dans la modernisation d’installations destinées aux passagers et aux employés et dans la mise en œuvre de conditions de travail favorables et novatrices. En savoir plus ici.

Soutien continu de la BEI

Outre des financements antérieurs à l’appui des projets d’infrastructure de Schiphol, la BEI a soutenu en 2023 l’électrification d’équipements aéroportuaires côté piste, ce qui a contribué à réduire les émissions conformément aux objectifs de durabilité du groupe. Grâce aux investissements prévus dans le cadre de ce nouveau prêt, Schiphol renforcera ses capacités opérationnelles et contribuera à la modernisation d’infrastructures civiles essentielles. Ce prêt s’inscrit donc dans le cadre de l’initiative stratégique pour la sécurité européenne (ISSE) de la BEI.