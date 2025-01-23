France : la BEI et la Mairie de Toulouse signent leur premier contrat de financement pour le projet « Éducation Toulouse »

Un financement de 180 millions d’euros sur 25 ans à destination des équipements scolaires, préscolaires et d’accueil des jeunes publics bénéficiant à plus de 10 000 enfants.

Plus de 100 000 m² d’espaces éducatifs construits, agrandis ou rénovés, afin de répondre à la demande croissante d’infrastructures du fait de l’attractivité du territoire.

À l’issue des travaux, ces infrastructures présenteront un haut niveau de performance énergétique, réduisant leur empreinte carbone et améliorant leur résilience face aux changements climatiques.

Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, et Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, aux côtés de Marion Lalane-de Laubadère, 1re adjointe au maire chargée des actions pour Bien grandir, ont officialisé aujourd’hui la signature d’un financement majeur de 180 millions d’euros, destiné à soutenir un programme ambitieux d’investissements en faveur des équipements scolaires et éducatifs de la ville.

Ce financement va permettre la réalisation d’une quarantaine de projets, dont la création de 12 groupes scolaires, la rénovation et l’agrandissement de 13 écoles et de 10 autres installations et établissements accueillant des enfants (en particulier des crèches, mais aussi des équipements sportifs, des piscines, des centres d’accueil culturels et associatifs) au bénéfice de plus de 10 000 jeunes.

Avec des objectifs clairs en matière d’économie d’énergie, de réduction des émissions de carbone et de végétalisation des espaces scolaires (cours oasis, installations photovoltaïques, amélioration de la performance énergétique des bâtiments), ce sont plus de 100 000 m² d’espaces éducatifs qui seront construits, agrandis ou rénovés dans la 4e ville de France.

Ces opérations participent à créer des infrastructures résilientes face aux changements climatiques et s’inscrivent dans le cadre du plan « Toulouse + Fraîche », lancé en 2021 par la Mairie de Toulouse, collectivité reconnue pionnière en matière de rafraîchissement urbain.

Avec ce prêt, la BEI devient un partenaire clé dans le financement des politiques publiques de la Mairie de Toulouse. Ce prêt à taux avantageux et adapté permettra de sécuriser 50 % des besoins de financement identifiés pour le secteur éducatif jusqu’en 2030.

Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse : « Préparer l’avenir, c’est avant tout sécuriser les investissements indispensables pour offrir durablement un service public de qualité. Le partenariat signé ce jour avec la Banque européenne d’investissement renforce notre engagement pour assurer, pour les 25 prochaines années, l’accueil des petits et tout-petits toulousains dans des environnements (écoles ou crèches) épanouissants et accélère, dans le même temps, la transition écologique de ces bâtiments. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Ce nouveau partenariat entre la BEI et la Ville de Toulouse reflète notre engagement commun en faveur du climat. L’éducation, en tant que levier essentiel pour le développement économique, l’innovation et l’inclusion sociale, est une priorité d’investissement de la banque de l’UE. Nous sommes très heureux de soutenir la Mairie de Toulouse dans ses projets de construction et de rénovation d’infrastructures éducatives, en intégrant des normes élevées de performance énergétique et des solutions adaptées aux défis climatiques. »

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Dans le secteur de l’éducation, qui compte parmi ses priorités, la BEI a financé en France, en 2024, des projets à hauteur de 1,44 milliard d’euros, un chiffre en forte augmentation après déjà 900 millions d’euros en 2023. La BEI finance des infrastructures d’éducation pour tous les âges, de la petite enfance (crèches) à l’enseignement supérieur, en passant par les écoles maternelles et primaires, les collèges et les lycées, dans les secteurs public comme privé. En 2024, elle a soutenu de manière complémentaire la région Occitanie à hauteur de 235 millions d’euros pour la rénovation et la construction de lycées. Enfin, la Banque européenne d’investissement accompagne depuis plus de 30 ans la Métropole de Toulouse dans la mise en œuvre de sa stratégie de mobilité urbaine décarbonée.