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EDUCATION TOULOUSE

Signature(s)

Montant
180 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 180 000 000 €
Éducation : 180 000 000 €
Date(s) de signature
28/11/2024 : 180 000 000 €
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13/11/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDUCATION TOULOUSE
Communiqués associés
France : la BEI et la Mairie de Toulouse signent leur premier contrat de financement pour le projet « Éducation Toulouse »

Fiche récapitulative

Date de publication
19 septembre 2024
Statut
Référence
À l'examen | 02/09/2024
20230883
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EDUCATION TOULOUSE
COMMUNE DE TOULOUSE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 155 million
EUR 350 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the renovation, extension, new construction of public pre-primary and primary education facilities in the city of Toulouse.

The upgrade of the public education infrastructure will adapt the pre-primary and primary school network to the changes of the local demand, aiming to provide a better learning environment for the youngest pupils. Additionally, the project aims to improve the energy performance of the school buildings.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU on Environmental Impact Assessment (EIA) does not specifically cover educational activities although educational facilities may fall under Annex II of the Directive with respect to Urban Development. The EIB will further verify during the project appraisal whether an EIA is required by the competent authority. The public buildings will be required to meet at least the energy efficiency targets as defined in Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency. The project will be appraised and monitored in line with the EIB's policies, including the Environmental and Social Sustainability Framework.

The promoter has to ensure that all contracts for the project implementation have been and will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Étapes
À l'examen
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDUCATION TOULOUSE
Date de publication
13 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
230669192
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20230883
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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