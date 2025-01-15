France : la BEI et Société Générale annoncent un accord pour stimuler les investissements dans l’industrie éolienne jusqu’à 8 milliards d’euros

©maxpro/ Shutterstock

Une première pour une banque en France : la BEI va apporter une contre-garantie de 500 millions d’euros, que Société Générale utilisera pour créer un portefeuille de garanties bancaires pouvant atteindre 1 milliard d’euros, qui permettrait de débloquer 8 milliards d’euros d’investissements dans l’économie réelle.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement de 5 milliards d’euros de la BEI en faveur de l’énergie éolienne, qui vise à stimuler le secteur manufacturier éolien en Europe et à accélérer la transition vers une énergie verte.

L’opération est soutenue par InvestEU, le programme de l’UE visant à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements d’ici 2027.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Société Générale ont signé un accord dans le cadre d’une nouvelle initiative, visant à débloquer jusqu’à 8 milliards d’euros d’investissements pour soutenir les fabricants d’énergie éolienne en Europe. La BEI apportera une contre-garantie de 500 millions d’euros que Société Générale utilisera pour créer un portefeuille de garanties bancaires pouvant atteindre 1 milliard d’euros.

Ces garanties soutiendront de nouveaux projets de parcs éoliens dans l’ensemble de l’Union européenne, leur chaîne d’approvisionnement et leur réseau électrique. L’effet de levier de la contre-garantie de la BEI devrait mobiliser des fonds supplémentaires auprès d’autres investisseurs pour soutenir l’augmentation de la production et l’accélération du développement de l’énergie éolienne, contribuant ainsi à stimuler l’investissement dans l’économie réelle.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement de 5 milliards d’euros de la BEI en faveur de l’énergie éolienne, annoncé par la BEI lors de la COP28 en 2023 et activé en juillet et octobre 2024, en Allemagne et en Italie respectivement. Le programme de la BEI axé sur l’énergie éolienne vise à soutenir la production de 32 GW sur les 117 GW de capacité éolienne nécessaires pour permettre à l’Union européenne d’atteindre son objectif de produire au moins 45 % de son énergie à partir de sources renouvelables d’ici 2030. Il s’agit d’un élément clé du paquet européen sur l’énergie éolienne, en particulier son plan d’action, présenté par la Commission européenne en octobre 2023.

« L’énergie éolienne joue un rôle essentiel dans l’indépendance énergétique de l’Europe », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. « Cependant, les producteurs sont actuellement confrontés à des défis importants, notamment des coûts élevés, une demande fluctuante, des processus d’autorisation longs, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et une concurrence mondiale intense. Cet accord souligne l’efficacité des instruments de partage des risques de la BEI pour lever ces obstacles, en permettant le financement de projets essentiels qui favorisent la transition verte, soutiennent la décarbonation de l’économie européenne et renforcent la compétitivité industrielle. »

Anne-Christine Champion, co-Directrice de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs chez Société Générale, a commenté : « L'ampleur et la rapidité des investissements nécessaires à l'adaptation de nos économies sont sans précédent. Si le secteur de l'énergie éolienne est aujourd’hui une réussite européenne, des défis subsistent au sein de la chaîne d'approvisionnement. Société Générale prépare l'avenir en développant des solutions et des partenariats innovants, et cet accord avec la BEI montre comment les acteurs publics et privés peuvent collaborer pour soutenir une transition énergétique positive et durable. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements en faveur de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la durabilité environnementale. Avec 64 % de son volume de prêts dédiés à l’action climatique et environnementale, la France est en 2023 le premier pays bénéficiaire des financements de la BEI dans ce domaine. Cela s’est traduit par un investissement global de 6,9 milliards d’euros en faveur des énergies renouvelables, des mobilités propres et de l’efficacité énergétique.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme essentiels qui mobilisent d’importants fonds publics et privés à l’appui d’une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés en faveur des priorités stratégiques de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU regroupe l’ensemble des outils financiers de l’UE précédemment disponibles afin de soutenir l’investissement dans l’Union européenne en rendant le financement de projets plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme est composé de trois volets : le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires qui en assurent la mise en œuvre et qui investissent dans des projets grâce à une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. La totalité de la garantie budgétaire servira à soutenir les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre parmi lesquels la BEI, augmentant leur capacité de prise de risque et mobilisant ainsi au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

La Commission européenne a présenté le paquet européen sur l'énergie éolienne en octobre 2023 pour relever les nombreux défis auxquels le secteur est confronté en Europe : demande insuffisante et incertaine, autorisations lentes et complexes, manque d'accès aux matières premières, inflation et prix des produits de base élevés, etc. La Commission a ainsi défini un plan d’action pour les autorisations, les systèmes d’enchères, les compétences et l'accès au financement, afin de garantir que la transition vers une énergie propre aille de pair avec la compétitivité industrielle. Dans le cadre de ce plan, la Banque européenne d'investissement (BEI) a lancé en juillet 2024 une initiative de 5 milliards d'euros pour soutenir les fabricants d'équipements éoliens en Europe.

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec plus de 126 000 collaborateurs au service d’environ 25 millions de clients dans 65 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs , acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.

, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG. La Mobilité, Banque de détail à l’International et Services Financiers, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.

Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).