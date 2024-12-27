Ukraine : la BEI met 55 millions d’euros à disposition pour la reconstruction d’infrastructures sociales

EIB/UNDP

Les fonds permettront aux collectivités ukrainiennes de continuer à mettre en œuvre 151 sous-projets en 2025 et au-delà, en mettant l’accent sur les écoles, les crèches, les hôpitaux, les logements sociaux, les réseaux de chauffage et d’approvisionnement en eau ainsi que d’autres infrastructures sociales.

Couvert par une garantie de l’Union européenne, le financement relève du programme de la BEI en faveur du redressement de l’Ukraine intitulé « Ukraine Recovery Programme ».

En 2024, plusieurs sous-projets ont été menés à bien, dont un collecteur d’égouts sous pression à Jmerynka, dans l’oblast de Vinnytsia, qui a été achevé le 25 décembre et grâce auquel plus de 33 000 personnes bénéficieront d’une gestion fiable des eaux usées et d’un assainissement amélioré.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a fourni un financement de 55 millions d’euros couvert par une garantie de l’Union européenne (UE) dans le cadre du programme en faveur du redressement de l’Ukraine. Les fonds serviront à reconstruire, en 2025 et au-delà, des hôpitaux, des logements sociaux, des établissements d’enseignement, des systèmes de chauffage, d’approvisionnement en eau et de gestion des déchets ainsi que d’autres infrastructures sociales essentielles. Le financement pourra être affecté à n’importe lequel des 151 sous-projets relevant du programme situés dans les oblasts de Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Jytomyr, Kiev, Kirovohrad, Mykolaïv, Odessa, Poltava, Soumy, Kharkiv, Tcherkasy et Tchernihiv. Ce concours s’inscrit dans le cadre de la réponse d’urgence mise en place par la BEI en solidarité avec l’Ukraine, en étroite coopération avec la Commission européenne. Il illustre le soutien indéfectible de l’Union européenne au redressement de l’Ukraine.

En 2024, plusieurs sous-projets ont été menés à bien dans le cadre de ce programme, notamment une installation d’approvisionnement en eau à Boutcha, dans l’oblast de Kiev, deux écoles dans l’oblast de Vinnytsia, un service d’infectiologie pédiatrique dans l’oblast de Jytomyr, et maintenant un collecteur d’égouts sous pression à Jmerynka, dans l’oblast de Vinnytsia. D’un coût de 526 000 euros, le collecteur d’égouts a été achevé le 25 décembre. Il s’agissait de reconstruire une conduite d’égout de 2,64 km en y installant des tuyaux durables et des capteurs de pointe. Cette modernisation garantira un transport fiable des eaux usées au cours des 50 prochaines années et bénéficiera à plus de 33 000 habitants de la ville, dont 4 000 personnes déplacées, en améliorant l’assainissement, la santé publique et la protection de l’environnement.

Le programme en faveur du redressement de l’Ukraine est un prêt-cadre de la BEI d’un montant de 340 millions d’euros, soutenu par une subvention d’assistance technique de l’UE. Il vise à aider les collectivités du pays à reconstruire des infrastructures sociales vitales. Il est mis en œuvre par le ministère ukrainien du développement des communautés et des territoires en coopération avec le ministère des finances. Les autorités locales sont chargées de gérer les sous-projets de relèvement et le PNUD en Ukraine fournit une assistance technique pour appuyer une mise en œuvre rapide.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Ukraine : « Aux côtés de ses partenaires de l’UE, la Banque européenne d’investissement demeure résolue à soutenir le redressement et la reconstruction de l’Ukraine. Ce décaissement de 55 millions d’euros au titre du programme en faveur du redressement de l’Ukraine aidera les collectivités ukrainiennes à reconstruire des infrastructures critiques, à rénover des écoles, des hôpitaux, des réseaux de chauffage, des logements, des installations d’approvisionnement en eau et de traitement des déchets, ainsi que d’autres services essentiels pour tous et toutes. Malgré les défis de la guerre, l’Ukraine continue de se reconstruire et nous sommes heureux de soutenir cet effort. »

Valdis Dombrovskis, commissaire européen chargé de l’économie et de la productivité ainsi que de la mise en œuvre et de la simplification : « La détermination sans faille de l’UE à soutenir l’Ukraine et sa population face à la guerre illégale et brutale menée par la Russie se traduit à tous les niveaux : politique, financier, militaire et humanitaire. Elle se concrétise également par la reconstruction d’infrastructures locales à petite échelle. C’est pourquoi nous soutenons pleinement ce nouveau décaissement de 55 millions d’euros au titre du programme en faveur du redressement de l’Ukraine qui permettra de financer des hôpitaux, des écoles, des logements, des réseaux de chauffage et des systèmes d’approvisionnement en eau, ainsi que l’ouverture d’une petite station d’épuration des eaux usées dans l’oblast de Vinnytsia. Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre travail en étroite collaboration avec l’Ukraine, la BEI et tous les autres partenaires pour continuer à aider l’Ukraine à répondre à ses besoins. »

Oleksii Kuleba, vice-Premier ministre chargé de la restauration de l’Ukraine et ministre du développement des communautés et des territoires : « Le soutien de l’UE est essentiel aux efforts que nous déployons pour reconstruire les infrastructures essentielles dans l’ensemble du pays. Ce financement de la Banque européenne d’investissement nous aidera à remettre en état des écoles, des hôpitaux et des services collectifs essentiels, améliorant ainsi considérablement la qualité de vie de millions d’Ukrainiens et d’Ukrainiennes. Ensemble, nous jetons les bases d’une Ukraine résiliente, où nous pourrons reconstruire et aller de l’avant malgré les défis de la guerre. »

Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des finances : « La reconstruction de nos villes et le renforcement de notre économie sont essentiels au relèvement de l’Ukraine. Nous remercions la Banque européenne d’investissement pour le financement de programmes de redressement, qui permettent de remettre en état les infrastructures vitales et d’améliorer le bien-être de la population. Le soutien indéfectible de l’UE est crucial au moment où nous nous efforçons de reconstruire et d’assurer un avenir meilleur à nos concitoyens malgré les défis auxquels nous sommes confrontés. »

Jaco Cilliers, représentant résident du PNUD en Ukraine : « Au PNUD, nous nous engageons à donner des moyens d’action aux collectivités locales en tirant parti de notre expertise technique et de notre partenariat stratégique avec la BEI pour favoriser un relèvement transparent et durable. Avec la mise en œuvre réussie de plusieurs sous-projets relevant du programme en faveur du redressement de l’Ukraine, nous travaillons aux côtés des municipalités ukrainiennes et du gouvernement pour reconstruire des infrastructures résilientes qui répondent vraiment aux besoins de la population. Ensemble, nous nous efforçons d’assurer un avenir meilleur et plus inclusif à l’ensemble des Ukrainiens et des Ukrainiennes. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie « Global Gateway ». Elle a pour ambition de soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Avec l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Le programme de redressement de l’Ukraine appuyé par la BEI

La mise à niveau du collecteur d’égouts sous pression à Jmerynka, dans l’oblast de Vinnytsia, a été réalisée dans le cadre du programme « Ukraine Recovery Programme », l’un des prêts-cadres multisectoriels de la Banque européenne d’investissement (BEI) en faveur du redressement de l’Ukraine. La BEI finance trois programmes de redressement pour un montant total de 640 millions d’euros, qui sont complétés par des subventions de l’UE pouvant atteindre 15 millions d’euros. Ces programmes donnent aux collectivités ukrainiennes les moyens de remettre en état des infrastructures sociales et d’améliorer les conditions de vie de leur population et des personnes déplacées à l’intérieur du pays qu’elles accueillent. Le ministère ukrainien du développement des communautés et des territoires, conjointement avec le ministère des finances, coordonne et supervise la mise en œuvre des programmes, tandis que les autorités locales et les administrations autonomes sont responsables de la gestion intégrale des sous-projets de relèvement. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Ukraine fournit une assistance technique aux collectivités ukrainiennes dans la mise en œuvre de sous-projets de relèvement sur le terrain ainsi qu’un suivi indépendant pour garantir la transparence et la responsabilité.