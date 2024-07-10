Ukraine : la banque de l’UE contribue à améliorer l’approvisionnement en eau de la ville de Boutcha, déchirée par la guerre

EIB

Environ 9 000 habitants ont désormais accès à une eau potable de qualité grâce à la remise en état d’une installation d’approvisionnement en eau.

Endommagée à la suite de l’invasion russe, l’installation a été remise en état et équipée d’une station de déferrisation qui permettra à la population de bénéficier d’une eau potable propre et sûre.

Cette rénovation doit sa réalisation à la participation de la ville au programme de relance de l’Ukraine, un prêt de 340 millions d’euros octroyé par la BEI pour aider les municipalités du pays à rebâtir leurs infrastructures sociales.

L’installation d’approvisionnement en eau récemment rénovée à Boutcha, dans l’oblast de Kiev, a été inaugurée aujourd’hui dans le cadre du programme de relance de l’Ukraine mis en place par la Banque européenne d’investissement (BEI). Cette modernisation essentielle permet à la collectivité de surmonter les difficultés rencontrées depuis longtemps pour disposer d’une eau potable fiable et de haute qualité. La mise en œuvre de cette installation est devenue plus urgente encore après les nouvelles dégradations causées aux infrastructures de la ville lors de l’occupation russe du printemps 2022, brève mais dévastatrice.

Les installations d’approvisionnement en eau rénovées de Boutcha sont désormais dotées d’une technologie de déferrisation qui utilise de l’oxygène pour traiter l’eau avant de la faire passer par des filtres presseurs spéciaux. Cet équipement contribue à réduire considérablement les risques environnementaux et les risques pour la santé du personnel technique, et à atténuer les effets négatifs potentiels sur la collectivité. Les dispositifs fonctionnent également de manière autonome, éliminant ainsi le besoin de maintenance continue sur site.

La remise en état, qui a coûté environ 100 000 euros, est l’un des 17 projets d’infrastructures sociales financés par la BEI dans le district de Boutcha au titre du programme de relance de l’Ukraine, en partenariat avec l’Union européenne, le ministère ukrainien du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures, le ministère ukrainien des finances et l’administration régionale de Kiev. Le programme bénéficie par ailleurs d’une assistance technique du Programme des Nations unies pour le développement en Ukraine, financée par l’Union européenne.

Vasyl Shkurakov, ministre par intérim du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures : « La remise en état de l’installation d’approvisionnement en eau de Boutcha est un autre exemple de ce que nous pouvons réaliser grâce à notre collaboration avec nos partenaires de l’UE. Ce projet fournit non seulement de l’eau potable de qualité à des milliers d’habitants, mais il représente également une étape importante vers la reconstruction et le renforcement de nos infrastructures municipales. En continuant à travailler main dans la main, nous pouvons faire en sorte que les collectivités de toute l’Ukraine aient accès aux services essentiels et bénéficient d’une meilleure qualité de vie. »

Sergii Marchenko, ministre ukrainien des finances : « La rénovation de l’installation d’approvisionnement en eau de Boutcha et les autres améliorations apportées dans le cadre du programme de relance de l’Ukraine soulignent l’importance des investissements stratégiques dans les infrastructures de notre pays. En tirant parti du soutien de l’Union européenne et de sa banque, la BEI, nous répondons à des besoins immédiats tout en jetant les bases d’un développement durable. Cette collaboration témoigne de notre engagement en faveur de la reconstruction de l’économie ukrainienne et de l’amélioration du niveau de vie de nos citoyens. »

Ruslan Kravchenko, chef de l’administration régionale de l’oblast de Kiev : « La reconstruction de l’oblast de Kiev est guidée par deux principes fixés par le gouvernement : Reconstruire en mieux Reconstruire plus vert Dans l’oblast de Kiev, l’invasion russe à grande échelle a détruit ou endommagé plus de 29 000 installations. Nous en avons déjà restauré près de 17 500. La modernisation des infrastructures, comme les systèmes d’approvisionnement en eau, reste une priorité essentielle pour l’administration régionale de l’oblast de Kiev. Les projets de déploiement de nouvelles technologies modernes de traitement et d’approvisionnement en eau, tels que celui réalisé à Boutcha, visent précisément à offrir les conditions de vie modernes et confortables que nous nous efforçons d’assurer dans notre région. »

Anatoliy Fedoruk, maire de la ville de Boutcha : « La nouvelle station de déferrisation de l’eau du quartier de Tarasivskyi, à Boutcha, représente une étape importante vers l’amélioration de la qualité de l’eau potable pour des milliers d’habitants de notre ville. Cette station de déferrisation est bien plus qu’une simple infrastructure : il s’agit d’un investissement dans la santé publique de la population de Boutcha. Disposer d’une eau propre est fondamental pour la qualité de vie, et nous sommes déterminés à faire en sorte que chaque famille de notre collectivité y ait accès. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Ukraine : « L’engagement de la BEI en faveur de l’Ukraine est inébranlable. La Banque s’attache à aider le pays à se redresser et à mener à bien les négociations d’adhésion à l’UE. La BEI est aux côtés des collectivités ukrainiennes et s’emploie à améliorer leur qualité de vie en reconstruisant et en remettant en état des infrastructures sociales et essentielles. Je suis fière que nous puissions soutenir Boutcha avec la mise en service de cette nouvelle installation d’approvisionnement en eau et d’autres installations essentielles qui seront bientôt achevées. »

Rémi Duflot, chargé d’affaires, chef adjoint de la délégation de l’UE en Ukraine : « L’inauguration ce jour de cette installation d’approvisionnement en eau à Boutcha est le symbole d’un retour à la normale pour cette collectivité qui a durement souffert. Pour nous, et surtout pour l’ensemble de ses membres, c’est important à plus d’un titre : lorsque la vie quotidienne revient à la normale, ils peuvent se concentrer sur la reconstruction et la guérison. L’UE est et restera engagée aux côtés de l’Ukraine pour la restauration des infrastructures vitales détruites par l’agresseur et l’amélioration du bien-être des collectivités par le biais d’initiatives telles que le programme de relance de l’Ukraine et d’autres types de projets et d’initiatives de soutien de l’UE. »

Jaco Cilliers, représentant résident du PNUD en Ukraine : « La renaissance de Boutcha témoigne de la résilience de sa population et de la force des partenariats. En rétablissant des infrastructures essentielles telles que cette installation d’approvisionnement en eau, nous ne nous contentons pas de reconstruire des équipements, nous ramenons également l’espoir et la confiance au sein de la collectivité. Le PNUD, aux côtés de ses partenaires, est déterminé à faire en sorte que chaque collectivité en Ukraine puisse se relever et prospérer, même face à l’adversité. »

Informations générales

La BEI en Ukraine

Présente en Ukraine depuis 2007, la BEI a intensifié son soutien financier à la résilience et à la modernisation du pays après son invasion à grande échelle par la Russie en 2022. Depuis lors, la BEI a apporté une aide rapide à l’Ukraine en décaissant 2 milliards d’euros pour financer les réparations d’urgence des infrastructures dévastées du pays. Dans le contexte de son initiative « EU for Ukraine » (EU4U), ainsi que du rôle clé qu’elle joue dans le déploiement de la facilité pour l’Ukraine mise en place par l’Union européenne et dotée de 50 milliards d’euros, la BEI est déterminée à intensifier et à accélérer plus encore ses activités au titre du mandat que lui ont confié les dirigeants de l’UE, en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.

Le programme de relance de l’Ukraine appuyé par la BEI

La remise en état de l’installation d’approvisionnement en eau à Boutcha a été réalisée dans le cadre du programme de relance de l’Ukraine – un prêt-cadre multisectoriel de 340 millions d’euros consenti par la Banque européenne d’investissement et signé en décembre 2020. En donnant aux collectivités locales les moyens de remettre en état leurs infrastructures sociales, ce programme améliore les conditions de vie des personnes déplacées à l’intérieur du pays et de leurs communautés d’accueil. Le projet d’installation d’approvisionnement en eau de Boutcha est le premier à avoir été mené à bien avec succès. À l’heure actuelle, 157 autres sous-projets en sont à divers stades de réalisation.

Le ministère ukrainien du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures coordonne ce programme et d’autres en collaboration avec le ministère des finances, tandis que les projets de reconstruction sont entièrement gérés par les autorités locales. Le Programme des Nations unies pour le développement en Ukraine fournit une assistance technique, assurant l’exécution efficace et efficiente des projets.