Ukraine : modernisation du service d’infectiologie pédiatrique de l’oblast de Jytomyr avec le soutien de la banque de l’UE

EIB

Le service d’infectiologie du dispensaire du village de Guiva a été doté d’équipements médicaux et diagnostiques de pointe, améliorant ainsi les services de santé pour les enfants de l’oblast de Jytomyr.

Cette modernisation a été financée dans le cadre du programme de redressement de l’Ukraine, soutenu par un prêt de la BEI de 340 millions d’euros visant à restaurer les infrastructures sociales dans les localités ukrainiennes.

Un service d’infectiologie pédiatrique récemment modernisé a ouvert aujourd’hui au dispensaire régional de lutte contre la tuberculose, dans le village de Guiva, dans l’oblast de Jytomyr. Dédié à la prise en charge des enfants, le service, qui comprend une unité de soins intensifs entièrement équipée, pourra désormais accueillir davantage de jeunes patients. La rénovation a également comporté une rénovation énergétique approfondie, une isolation structurelle et la modernisation complète des réseaux d’ingénierie, des équipements et de la plomberie du bâtiment. Il offre désormais des conditions plus sûres, plus accessibles et modernes aux jeunes patients, y compris à ceux qui ont été déplacés à l’intérieur du pays et ceux qui présentent un handicap. Des soins de qualité peuvent donc être dispensés à ceux qui en ont le plus besoin.

Les travaux de modernisation, qui ont coûté environ 736 000 euros, ont été réalisés dans le cadre du programme d’appui au redressement de l’Ukraine, une initiative conjointe de l’Union européenne et de sa banque, la Banque européenne d’investissement (BEI), visant à aider les municipalités ukrainiennes à reconstruire les infrastructures sociales. Ce programme est mis en œuvre en partenariat avec le ministère ukrainien du développement des communautés et des territoires, le ministère des finances et les autorités locales – en l’occurrence, l’administration régionale de l’oblast de Jytomyr – avec l’assistance technique du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Ukraine.

Au total, 13 projets de relèvement sont menés dans l’oblast de Jytomyr avec le soutien de deux programmes de la BEI : « Ukraine Early Recovery Programme » et « Ukraine Recovery Programme ». Sont concernés la rénovation de quatre écoles, de cinq hôpitaux et d’un bâtiment public, ainsi qu’un projet de traitement des eaux usées et que deux projets d’approvisionnement en eau. La troisième phase, « Ukraine Recovery Programme III », offrira à un plus grand nombre de villes la possibilité de solliciter le financement de projets de reconstruction à petite échelle dans des secteurs tels que l’éducation, les soins de santé, le chauffage, le logement public et les réseaux d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Un appel à propositions devrait être annoncé prochainement sur le site web du ministère du développement des communautés et des territoires.

Oleksii Kuleba, vice-Premier ministre chargé de la restauration de l’Ukraine et ministre du développement des communautés et des territoires : « L’ouverture de cette installation modernisée dans l’oblast de Jytomyr montre comment nous reconstruisons dans tous les secteurs, en mettant particulièrement l’accent sur l’amélioration des infrastructures de soins de santé. Avec le soutien de la Banque européenne d’investissement et de nos partenaires internationaux, nous améliorons l’accès aux services essentiels et créons de meilleures conditions pour la population dans tout le pays. Il s’agit d’une étape importante sur la voie du redressement et du développement. »

Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des finances : « Il est essentiel d’investir dans les infrastructures sociales essentielles comme les hôpitaux pour préserver le bien-être des citoyennes et des citoyens ukrainiens. En maintenant le fonctionnement ininterrompu des services essentiels, nous jetons des bases solides en vue du relèvement du pays et du retour des Ukrainiens et des Ukrainiennes chez eux. Je remercie nos partenaires, en particulier la Banque européenne d’investissement, pour leur soutien qui nous permet de mettre en œuvre des initiatives aussi cruciales. »

Vitaliy Bunechko, chef de l’administration militaire régionale de Jytomyr : « L’ouverture du nouveau service d’infectiologie pédiatrique est une étape importante pour garantir des services médicaux d’une qualité adéquate pour nos jeunes. Il était prévu avant la guerre que cette installation soit restaurée dans le cadre d’un programme national, mais l’invasion russe a perturbé ce projet. Nous sommes sincèrement reconnaissants à nos partenaires, la BEI, l’UE et le PNUD, pour leur soutien inestimable dans la réalisation de ce projet essentiel pour la santé des enfants de Jytomyr. Grâce à des équipements modernes et à une capacité accrue, le nouveau service fournira des services médicaux de haute qualité pour toute la région. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Ukraine : « La BEI s’emploie à soutenir le redressement de l’Ukraine au moyen d’investissements dans les infrastructures critiques, des écoles et des hôpitaux jusqu’aux routes, en passant par l’énergie. Je suis fière que ce projet améliore l’accès aux soins médicaux pour les enfants de l’oblast de Jytomyr et renforce les services de santé locaux, en particulier dans la gestion des maladies infectieuses, étant donné que la pandémie de COVID-19 et la guerre en cours ont souligné la nécessité cruciale d’un système de soins de santé résilient pour répondre aux crises. »

Rémi Duflot, chargé d’affaires par intérim au sein de la délégation de l’UE en Ukraine : « L’Union européenne est déterminée à soutenir le redressement de l’Ukraine, un engagement que ce projet illustre parfaitement. En investissant dans des infrastructures de soins de santé essentielles pour les enfants – l’avenir de l’Ukraine –, nous répondons non seulement aux besoins immédiats, mais nous nous armons également pour relever les défis sanitaires qui se présenteront à l’avenir. Cette unité d’infectiologie pédiatrique, telle qu’elle a été modernisée et mise à niveau, sera en mesure de fournir des soins médicaux de haute qualité aux enfants de l’oblast de Jytomyr. »

Jaco Cilliers, représentant résident du PNUD en Ukraine : « Le PNUD est honoré d’aider les villes ukrainiennes à mettre en œuvre des programmes de redressement soutenus par la BEI et l’UE. Nous contribuons à renforcer les infrastructures essentielles, en veillant à ce que les collectivités locales disposent des ressources dont elles ont besoin pour reconstruire, se relever et renforcer leur résilience. Je me réjouis que le dispensaire régional de lutte contre la tuberculose de Jytomyr, à Guiva, dispose désormais de ce nouveau service d’infectiologie pédiatrique qui fournit des soins de santé essentiels aux enfants. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Avec l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Le programme de redressement de l’Ukraine appuyé par la BEI

La modernisation du service d’infectiologie pédiatrique du dispensaire régional de lutte contre la tuberculose de Jytomyr, dans le village de Guiva (oblast de Jytomyr), a été réalisée dans le cadre du programme « Ukraine Recovery Programme », l’un des prêts-cadres multisectoriels de la Banque européenne d’investissement (BEI) en faveur du redressement de l’Ukraine. Au total, la BEI soutient trois programmes de redressement d’un montant global de 640 millions d’euros, qui permettent aux autorités locales de rénover les infrastructures sociales et d’améliorer les conditions de vie des personnes déplacées à l’intérieur du pays et de leurs communautés d’accueil.

Le ministère ukrainien du développement des communautés et des territoires coordonne ces programmes en collaboration avec le ministère des finances, tandis que les projets de reconstruction sont gérés par les autorités locales. Avec le soutien de l’UE, le PNUD en Ukraine fournit une assistance technique qui garantit la mise en œuvre efficace et efficiente des diverses initiatives.