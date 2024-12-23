Le groupe européen Electrolux obtient un prêt de 200 millions d’euros de la BEI pour fabriquer des appareils électroménagers plus verts

Electrolux

La BEI prête 200 millions d’euros au groupe Electrolux pour qu’il mette au point des appareils électroménagers économes en énergie.

Il est prévu que l’entreprise accélère sa recherche en Italie, en Suède, en Allemagne, en Pologne et en Roumanie.

Le prêt de la BEI participe à faire avancer les objectifs de l’Europe en matière de durabilité environnementale et de transformation numérique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 200 millions d’euros au groupe suédois Electrolux, l’un des principaux fabricants d’appareils électroménagers, pour qu’il produise une gamme de biens de consommation plus respectueux de l’environnement. Le groupe Electrolux se servira du crédit de la BEI pour des activités de recherche-développement et innovation (RDI) axées sur l’environnement en Italie, en Suède, en Allemagne, en Pologne et en Roumanie.

Ce financement permettra au groupe Electrolux de concevoir des appareils de pointe pour la préparation et la conservation des aliments ainsi que l’entretien du linge et de la vaisselle, tout en améliorant les technologies numériques dans toutes les familles de produits. Ce soutien appuiera les recherches pionnières du groupe visant à améliorer les performances, la convivialité et l’expérience utilisateur, ainsi qu’à réduire la consommation d’énergie et l’utilisation des ressources pour divers articles ménagers.

Les travaux de RDI devraient être achevés d’ici à 2026. La plupart sont effectués dans les installations du groupe Electrolux dans la province de Pordenone, dans le nord-est de l’Italie. Le prêt de la BEI bénéficie du soutien d’InvestEU, le programme de l’Union européenne qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires d’ici à 2027.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Cet accord souligne notre engagement à promouvoir l’innovation et la durabilité dans les principales industries européennes. La réduction de la consommation d’énergie et l’amélioration de la durabilité des appareils ménagers sont des étapes cruciales vers un avenir plus vert. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Electrolux est depuis longtemps un chef de file du secteur de l’électroménager, fondé sur l’innovation, la durabilité et la qualité. Grâce à ce prêt, nous continuons d’aider Electrolux à conduire la transition écologique, à renforcer la compétitivité de l’Europe et à contribuer à un avenir plus durable tant pour les entreprises que pour les consommateurs. »

La recherche, l’innovation et la transformation numérique dans le domaine de l’électroménager sont essentielles pour la durabilité, car l’utilisation de ces biens représente environ 85 % de leurs émissions totales de dioxyde de carbone tout au long de leur cycle de vie.

Elena Breda, directrice de la technologie et de la durabilité du groupe Electrolux : « Le soutien que le groupe Electrolux reçoit de la BEI est important dans le cadre de nos travaux visant à atteindre notre deuxième objectif climatique fondé sur des données scientifiques, qui a été approuvé par l’initiative liée aux objectifs fondés sur la science (Science-Based Targets Initiative, SBTi) après que nous ayons atteint le premier objectif avec une avance de trois ans. Au cours des prochaines années, nous nous concentrerons sur l’accélération des synergies entre la technologie et la durabilité afin de mettre au point des produits plus intelligents et plus économes en ressources pour aider les consommateurs à vivre de manière plus durable. »

Ce nouveau prêt de la BEI constitue la cinquième opération financière entre la BEI et le groupe Electrolux, prolongeant ainsi une relation nouée en 1989.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois. Le Groupe BEI a fourni 58 milliards d’euros de financement à l’appui de projets en Italie au cours des cinq dernières années.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

À propos d’InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés au bénéfice des priorités stratégiques de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure tous les instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

À propos du groupe Electrolux

Le groupe Electrolux est un chef de file mondial de l’électroménager qui contribue à améliorer le quotidien depuis plus de 100 ans. Il transforme l’expérience de millions de personnes en réinventant le goût, le soin et le bien-être. Ce faisant, l’entreprise s’efforce toujours d’être à l’avant-garde en matière de durabilité dans la société grâce à ses solutions et à ses opérations. Par l’intermédiaire de grandes marques d’appareils électroménagers, dont Electrolux, AEG et Frigidaire, le groupe vend des produits ménagers sur environ 120 marchés chaque année. En 2023, il a réalisé un chiffre d’affaires de 134 milliards de couronnes suédoises et employait 45 000 personnes dans le monde.