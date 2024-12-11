La BEI approuve des financements à hauteur de 15,6 milliards d’euros, dont des lignes de crédit et des garanties à l’appui de la sécurité et de la défense

EIB

La BEI mettra à disposition 1 milliard d’euros sous la forme de lignes de crédit et de garanties en faveur des petites et moyennes entreprises des chaînes d’approvisionnement de la sécurité et de la défense.

Le Plan d’activité du Groupe BEI prévoit jusqu’à 95 milliards d’euros d’investissements en 2025.

Le Conseil d’administration de la BEI soutient des investissements d’urgence dans le secteur de l’énergie en Ukraine et le financement du redressement post-inondation en Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé des nouveaux financements à hauteur de 15,6 milliards d’euros dans des domaines allant de la sécurité et la défense à l’approvisionnement en énergie, en passant par la protection contre les inondations.

Le Conseil d’administration de la BEI a autorisé un programme spécifique de 1 milliard d’euros visant à fournir des crédits et des garanties pour financer les investissements et les fonds de roulement de PME actives dans les chaînes d’approvisionnement de l’industrie européenne de la sécurité et de la défense.

« Nous intensifions notre soutien à l’industrie européenne de la sécurité et de la défense. En 2024, nous avons déjà élargi le périmètre des projets à double usage admissibles à un financement et nous lançons aujourd’hui un programme spécifique visant à soutenir les PME de la chaîne d’approvisionnement des grandes entreprises européennes de ce secteur », a déclaré Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI. « L’activité reprend et nous sommes convaincus que les investissements s’accéléreront en 2025 grâce à une solide réserve de projets européens contribuant à la paix, à la sécurité et à l’autonomie stratégique. »

Le Conseil d’administration a également approuvé le Plan d’activité 2025-2027 du Groupe BEI. Il prévoit un volume de signatures pouvant atteindre 95 milliards d’euros au maximum en 2025, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux années précédentes.

Ce plan ambitieux et souple est conçu pour être adapté en fonction de l’évolution des priorités et des besoins. Il prévoit un financement record pour les activités plus risquées et la mise en place d’un programme de technologies européennes (« Tech-EU ») afin d’accroître les dépenses d’équipement sous forme de prêts d’amorçage-investissement et d’autres instruments pour appuyer des entreprises innovantes et des jeunes pousses actives dans les technologies propres, l’intelligence artificielle, les puces électroniques, l’informatique quantique et à haute performance, les sciences de la santé et les neurotechnologies.

Le Plan d’activité décrit les moyens de renforcer la compétitivité de l’Europe et de mieux protéger le continent contre les menaces économiques et sécuritaires mondiales. Il met l’accent sur la mise en œuvre et l’impact des huit grandes priorités d’investissement définies dans la Feuille de route stratégique du Groupe BEI approuvée par les ministres des finances de l’UE.

Soutien à l’énergie, à l’eau et à la lutte contre les inondations

Le Conseil d’administration a également approuvé de nouveaux financements destinés à appuyer des projets dans les domaines de l’énergie, de l’eau, de la protection contre les inondations et du climat, pour un montant total de 8,9 milliards d’euros.

Ce montant comprend 6,8 milliards d’euros pour des investissements dans le secteur de l’énergie, notamment des projets relatifs au chauffage urbain et aux énergies renouvelables mis en œuvre par le secteur privé en France, à la remise en état et au renforcement urgents d’infrastructures énergétiques en Ukraine, au stockage des énergies renouvelables et par batteries en Grèce, à l’énergie solaire en Italie, à l’énergie éolienne au Cabo Verde et aux énergies renouvelables en Amérique latine. Il couvre également le transport et la distribution d’électricité en Espagne, en France, au Portugal et aux Pays-Bas, ainsi que l’énergie hydraulique en Espagne, au Ghana et au Burundi.

Cette partie de l’enveloppe comprend une initiative de 1 milliard d’euros visant à accélérer le redressement post-inondation et à renforcer la résilience dans toute l’Europe, ainsi qu’à soutenir des projets de développement durable de petite dimension dans le nord de la France.



Le Conseil d’administration a en outre autorisé des financements à hauteur de 1,2 milliard d’euros à l’appui d’investissements dans le secteur de l’eau afin d’accroître la capacité de traitement en France, en Hongrie et en Espagne, de réduire la pollution des océans en Angola et au Bénin, et d’étendre l’approvisionnement en eau au Bangladesh et en Inde.

Innovation et investissements des entreprises

De nouveaux financements représentant 2,9 milliards d’euros sont affectés à l’innovation des entreprises et aux investissements dans les entreprises et l’agriculture. Ils portent notamment sur la recherche-développement dans l’industrie sidérurgique, la production de lithium pour batteries au moyen d’énergies renouvelables et des investissements d’entreprises en France, en Irlande, aux Pays-Bas, en Pologne et en Côte d’Ivoire, ainsi que sur l’agriculture en Espagne et au Cambodge.

Chemins de fer et routes

Le Conseil d’administration a donné son feu vert à des financements pour 1,5 milliard d’euros à l’appui d’investissements ferroviaires et routiers. Ils concernent des projets d’acquisition de trains électriques, de modernisation de voitures de chemins de fer et de remplacement de matériel roulant obsolète sur des liaisons interurbaines en Pologne.

Le Conseil d’administration a également validé le financement de la modernisation de ports en Espagne ainsi que d’aéroports en Allemagne et aux Pays-Bas, et l’amélioration d’axes routiers à Chypre et au Laos.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser des investissements à hauteur de 320 milliards d’euros ainsi qu’à appuyer 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.