Espagne : financement de la BEI de 30 millions d’euros pour le réseau satellitaire de Sateliot destiné à assurer la connectivité à l’internet des objets dans les régions à faible couverture

Sateliot, une start-up espagnole, construit un réseau de plus de 100 petits satellites en orbite terrestre basse, de portée mondiale, qui permettra des connexions dans des zones éloignées, auparavant non desservies.

Il s’agit du premier prêt d’amorçage-investissement de la BEI avec une entreprise spatiale espagnole et de la première opération de ce type dans le segment des communications par satellite.

Ce financement s’inscrit dans le cadre du soutien que la BEI apporte aux jeunes pousses européennes pour les aider à développer des technologies et des solutions spatiales de pointe.

L’opération bénéficie du soutien du programme InvestEU, qui vise à mobiliser des fonds publics et privés à l’appui des objectifs stratégiques de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 30 millions d’euros avec la société espagnole Sateliot pour cofinancer le déploiement de sa constellation de plus de 100 satellites en orbite terrestre basse, qui assurera une connectivité à l’internet des objets dans le monde entier.

Cette start-up, dont le siège se trouve à Barcelone, est pionnière dans le domaine des communications par satellite et l’industrie européenne du « nouvel espace », où le secteur privé pilote l’exploration et la commercialisation des services spatiaux.

Elle déploie un réseau de satellites qui agissent comme des antennes de télécommunications mobiles en orbite terrestre basse, assurant une connectivité 5G à bande étroite à l’internet des objets pour plus de 8 millions d’appareils dans les zones rurales, océaniques et autres régions éloignées. Les opérateurs mobiles traditionnels pourront utiliser ce service pour élargir la couverture de leurs réseaux terrestres « internet des objets » à des régions auparavant non desservies.

Le projet financé par la BEI renforcera la connectivité spatiale de l’Union européenne et permettra de proposer des services de surveillance des actifs à faible coût, reposant sur l’internet des objets, notamment dans des secteurs comme l’agriculture, la gestion des élevages, la pêche et d’autres activités maritimes, la gestion des zones protégées, la surveillance et la lutte contre les incendies, ainsi que pour des applications environnementales.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « Ce prêt témoigne de l’engagement de la BEI en faveur de l’innovation et du développement dans le secteur spatial européen, parallèlement à son soutien à la transition numérique et à l’autonomie stratégique de l’Union européenne dans les domaines de l’espace et de la connectivité mondiale, et ce dans le contexte de l’Initiative stratégique pour la sécurité européenne de la BEI.

Cette opération contribuera à renforcer l’écosystème européen du « nouvel espace », en accélérant la transition numérique grâce à la connexion de millions d’appareils dans des zones reculées non desservies par le réseau terrestre de l’internet des objets. Elle permettra également d’assurer une connectivité pour des applications de sécurité telles que la reconnaissance et la surveillance, la protection et le contrôle des frontières, ainsi que la supervision des infrastructures de sécurité.

Le prêt de la BEI est garanti par InvestEU, le programme phare de l’UE visant à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires provenant des secteurs public et privé pour soutenir la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE au cours de la période 2021-2027.

Jaume Sanpera, cofondateur et PDG de Sateliot : « Ce soutien de la BEI, parallèlement à l’appui que Sateliot a déjà reçu de la part de grands groupes d’investisseurs et d’autres banques et institutions, insuffle un élan considérable à notre développement. Ce capital servira à concrétiser la prochaine étape de notre constellation et viendra s’ajouter aux revenus que nous commencerons à percevoir en 2025 lorsque les quatre satellites que nous avons déjà mis en orbite entreront en service. »

Le Groupe BEI et le financement de l’industrie spatiale européenne

L’Union européenne a déjà mis en place des programmes phares entrés dans l’histoire, tels que Copernicus et Galileo, qui fournissent à l’Europe des capacités spatiales autonomes. En outre, elle soutient le secteur européen du « nouvel espace » au moyen de divers instruments de financement. Le Fonds européen d’investissement (FEI) a lancé plusieurs initiatives, notamment InnovFin – Apports de fonds propres pour l’espace et CASSINI pour soutenir des fonds de capital-risque investissant dans des entreprises spatiales européennes en phase de démarrage.

En outre, la BEI intensifie actuellement son soutien sous la forme de prêts d’amorçage-investissement et de capital d’expansion en faveur des entreprises spatiales hautement innovantes. Avec l’appui de la Commission européenne, la BEI propose également des prêts d’amorçage-investissement aux entreprises spatiales en phase avancée. Depuis 2020, la BEI est donc devenue un bailleur de fonds essentiel pour les technologies du « nouvel espace » dans l’Union européenne, un domaine dans lequel elle a notamment accordé récemment des financements représentant un montant total de 90 millions d’euros à des chefs de file tels que Spire Global, D-Orbit, EnduroSat, Kayrros, Gomspace et LeafSpace. Sateliot, dont le financement est assorti d’un soutien thématique de la Commission européenne au titre d’InvestEU, vient s’ajouter au portefeuille diversifié du « nouvel espace » de la BEI, étant la première entreprise de ce secteur à recevoir un financement sous la forme d’un prêt d’amorçage-investissement en Espagne et la toute première du segment des communications.

Au-delà des financements, le Groupe BEI collabore également avec la Commission européenne pour fournir des services de conseil (par l’intermédiaire du département Services de conseil de la BEI) aux entreprises du secteur du « nouvel espace ». Le département Services de conseil de la BEI a réalisé une évaluation de marché sur le secteur spatial européen et créé le forum Space Finance Lab afin de mettre en relation les entreprises spatiales et les investisseurs. En 2022, la BEI a contribué au premier rapport consacré à l’investissement dans les systèmes mondiaux de navigation par satellite, publié avec l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial. Enfin, en 2024, la BEI, l’Agence spatiale européenne et la Commission européenne ont signé un accord visant à renforcer leur coopération dans le secteur.

L’opération contribue également l’Initiative stratégique pour la sécurité européenne (ISSE) de la BEI, au sujet de laquelle de plus amples informations sont disponibles ici.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle octroie des financements à l’appui d’investissements qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, composé de la BEI et du Fonds européen d’investissement (FEI), a signé des financements pour plus de 11,4 milliards d’euros en Espagne. Sur ce montant, environ 6,8 milliards d’euros ont bénéficié à des projets en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale. Au total, le Groupe BEI a signé 88 milliards d’euros de nouveaux financements en 2023.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles auparavant pour soutenir les investissements dans les États membres, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Les ressources du Fonds InvestEU sont acheminées par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Sateliot

Sateliot est la première entreprise de communications par satellite à fournir une connectivité mondiale constante à tous les éléments de l’internet des objets sous la norme 5G. Avec sa constellation de nanosatellites de pointe, en orbite terrestre basse, fonctionnant comme des antennes de téléphonie mobile dans l’espace, Sateliot est le partenaire idéal des grandes entreprises de télécommunications et leur apporte les infrastructures nécessaires pour élargir leur couverture aux zones inaccessibles pour les technologies terrestres. De plus amples informations sont disponibles sur le site web, ainsi que les comptes Twitter et LinkedIn de Sateliot.