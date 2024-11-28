Espagne : la BEI octroie au groupe Nortegas un prêt-cadre de 80 millions d’euros au maximum au titre d’InvestEU pour la construction d’usines de biométhane

EIB

Le prêt permettra à Nortegas Renovables de progresser dans la production de gaz renouvelables, issus de déchets organiques, qui seront injectés dans le réseau gazier existant.

Le projet permettra de stimuler la production de biométhane en Espagne, contribuant à la décarbonation de l’économie et au développement de l’économie locale.

Le financement contribuera à la réalisation des objectifs du plan REPowerEU visant à renforcer la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’UE et à accélérer la transition énergétique.

Le prêt est soutenu par InvestEU, le programme de l’UE ayant pour objet de mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements d’ici à 2027.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé au groupe Nortegas un prêt-cadre d’un montant maximal de 80 millions d’euros en faveur de Nortegas Renovables, filiale du groupe, pour financer la construction d’usines de biométhane en Espagne et la mise en service d’un pôle numérique.

Le projet appuyé par la BEI et InvestEU permettra de lancer la première phase du plan stratégique de Nortegas Renovables, qui vise à produire jusqu’à 3,5 TWh/an d’ici 2030. D’autre part, la mise en place du pôle numérique permettra d’apporter des solutions innovantes en matière de gestion des déchets, grâce à l’application de technologies de pointe et à la transformation numérique des usines du groupe.

Les installations financées, principalement de taille moyenne, produiront du biométhane renouvelable qui sera injecté dans le réseau gazier existant, remplaçant le gaz naturel fossile et tirant parti des infrastructures de transport et de distribution existantes. Ces usines utiliseront des déchets agricoles, principalement des effluents d’élevage provenant de fermes avoisinantes et, dans une moindre mesure, des sous-produits organiques issus de l’industrie agroalimentaire ainsi que des déchets végétaux. Conformément au système des garanties d’origine de l’État espagnol, les producteurs du biométhane injecté dans le réseau doivent prouver le caractère durable de son origine et les réductions induites d’émissions de gaz à effet de serre.

La production de biométhane par les sites financés contribuera à la réduction des émissions directes de gaz à effet de serre provenant de l’activité agricole, diminuera le risque d’émissions directes dans l’air et l’eau causées par l’élevage et favorisera la sécurité et la diversification de l’approvisionnement énergétique dans l’UE, en réduisant la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles tels que le gaz naturel et en atténuant globalement l’empreinte carbone.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « La BEI s’engage en faveur de l’innovation et de la mise au point de nouveaux carburants verts, qui sont essentiels à la transition énergétique, à la décarbonation et à la compétitivité de l’industrie européenne. Grâce à cet investissement, l’Espagne se renforce en tant que pays des énergies renouvelables. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Le programme InvestEU soutient les investissements qui renforcent la sécurité énergétique et réduisent les émissions de gaz à effet de serre, encourageant ainsi la transition écologique dans toute l’Europe. Cet accord illustre ces objectifs, car il représente une étape transformatrice du paysage des énergies renouvelables en Espagne en augmentant la capacité actuelle de production de biométhane du pays. Grâce à lui, non seulement nous améliorons la sécurité énergétique et la diversification de l’approvisionnement, mais nous renforçons également notre engagement en faveur de la durabilité et de l’économie circulaire. Des initiatives comme celles-ci nous rapprochent d’un avenir énergétique plus propre et plus résilient, tout en créant des emplois et en stimulant la croissance économique au bénéfice de tous les citoyens et toutes les citoyennes de l’Union européenne. »

Kadri Simson, commissaire européenne à l’énergie : « Nous nous félicitons de cet accord visant à augmenter la capacité de production de biométhane en Espagne. Il aidera l’UE à opérer sa transition énergétique et à décarboner le marché du gaz, soutenant ainsi l’objectif du plan REPowerEU de mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles. Le biométhane peut commencer à remplacer le gaz naturel immédiatement, et il est produit ici en Europe, ce qui crée des emplois, de la croissance et profite à la population locale en renforçant sa sécurité énergétique. La production de biométhane s’est accélérée en Europe ces dernières années et nous devons maintenir le rythme. C’est pourquoi l’accord-cadre de financement entre la BEI et Nortegas est une très bonne nouvelle. »

Le financement de la BEI souligne son engagement à l’appui de la cohésion économique, sociale et territoriale, étant donné qu’une grande partie des investissements soutenus seront mis en œuvre dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, qui sont menacées de dépeuplement et dont le revenu par habitant est inférieur à la moyenne européenne.

Felipe Requejo, PDG de Nortegas Renovables : « Cette ligne de crédit nous donne de la visibilité quant à la concrétisation de notre objectif de 3,5 TWh/an de biométhane pour 2030, tout en renforçant la stratégie à long terme de Nortegas Renovables en tant que concepteur et exploitant de sites de production de biométhane, et en contribuant à la décarbonation et à la sécurité de l’approvisionnement énergétique en Espagne. »

Javier Contreras, PDG de Nortegas : « Nous sommes fiers de pouvoir compter sur la confiance de la BEI, qui procède à sa première opération de financement de la filière du biométhane en Espagne. Son soutien au développement de ce gaz renouvelable, pilier essentiel du plan stratégique de Nortegas, renforce la capacité du réseau espagnol de gaz naturel à décarboner les utilisations thermiques de nos clients et souligne sa pertinence dans le contexte de la transition énergétique. »

Ce prêt-cadre de 80 millions d’euros relève du programme d’actions de la BEI destiné à soutenir le plan REPowerEU, visant à accroître la sécurité énergétique de l’Union européenne et à accélérer sa transition énergétique. Il bénéficie également du soutien du programme InvestEU de l’Union européenne, qui a pour objectif de mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires sur la période 2021-2027.

La BEI et la sécurité énergétique

En 2023, le Groupe BEI a prêté plus de 21 milliards d’euros à l’appui de la sécurité énergétique en Europe. En Espagne, cet objectif a bénéficié la même année d’un montant de 4,513 milliards d’euros, qui a été consacré au financement d’investissements liés, entre autres, aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique, aux réseaux d’électricité et aux systèmes de stockage. Ces investissements aident l’Europe à accélérer la transition vers l’utilisation d’énergies durables et à réduire sa dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles.

En juillet 2023, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter à 45 milliards d’euros les fonds alloués aux projets relevant du plan REPowerEU conçu pour mettre fin à la dépendance européenne vis-à-vis des importations de combustibles fossiles. La BEI a également décidé d’élargir l’éventail des secteurs admissibles afin d’encourager le financement de l’industrie manufacturière européenne dans les domaines des technologies stratégiques de pointe et neutres en carbone, ainsi que dans l’extraction, la transformation et le recyclage des matières premières critiques. Ces financements supplémentaires seront affectés d’ici à 2027 et, au total, ils devraient mobiliser des investissements pour plus de 150 milliards d’euros dans les secteurs ciblés.

Pour en savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie, cliquez ici.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, l’activité en Espagne du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a représenté un volume de financement total de 11,4 milliards d’euros, dont quelque 6,8 milliards d’euros pour des projets liés à l’action climatique et à la durabilité environnementale. S’agissant de l’ensemble de ses activités, le Groupe BEI a signé la même année des nouveaux financements pour un montant total de 88 milliards d’euros.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés à l’appui des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus souple. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires susceptibles d’investir dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE, d’un montant de 26,2 milliards euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires, augmentera leur capacité de prise de risques et sera en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Nortegas

Le groupe Nortegas joue un rôle important dans la transition énergétique durable, car il installe des sites de production de gaz renouvelable et investit dans des infrastructures afin de distribuer 100 % de gaz renouvelable à l’horizon 2050. Ce projet consolide son engagement en faveur de la transition énergétique, de la mutation numérique et de l’économie circulaire, en encourageant l’utilisation généralisée de combustibles propres et durables et en promouvant des démarches et des activités privilégiant le gaz renouvelable.

À cet effet, Nortegas considère le biométhane, l’hydrogène vert et la transition numérique comme les axes stratégiques et transformateurs de son modèle économique, se positionnant comme un chef de file pour relever les défis majeurs du scénario énergétique actuel.

Nortegas Renovables est la filiale du groupe Nortegas qui s’attache à mettre en place des sites de production de biométhane en Espagne.