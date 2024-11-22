Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, inaugure le bureau de Chypre et met en avant le soutien apporté en faveur des investissements stratégiques dans le pays

La présidente du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), Nadia Calviño, s’est rendue ce jour à Chypre pour inaugurer le bureau du Groupe BEI dans le pays et s’entretenir avec les responsables chypriotes des initiatives d’investissement visant à concrétiser des objectifs politiques communs en matière d’énergie, de gestion de l’eau, de logement, de sécurité et de défense, ou encore de services d’intervention d’urgence.

L’inauguration s’est déroulée à l’occasion de la première visite officielle de Nadia Calviño à Chypre, en tant que présidente du Groupe BEI. Elle y a rencontré le président Nikos Christodoulides ainsi que le ministre des finances, Makis Keravnos, pour discuter de priorités communes visant à renforcer la résilience économique et la croissance durable. Elle a également visité l’Université de Chypre (UCY) en compagnie de son recteur, Tasos Christofides, et a découvert la bibliothèque et l’école d’ingénieurs, qui ont toutes deux bénéficié de financements octroyés par la BEI.

« Le nouveau bureau de Nicosie renforce notre présence locale à Chypre et ouvre un nouveau chapitre dans notre partenariat », a déclaré la présidente Calviño. « Le bureau de Chypre servira de plateforme où nous pourrons écouter, dialoguer et répondre plus efficacement aux besoins locaux. »

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI chargé des opérations du Groupe à Chypre, a mis en avant l’attachement de la Banque à accroître sa présence dans le pays en ces termes : « Cette étape souligne notre volonté de renforcer notre collaboration avec l’État chypriote ainsi que les entreprises du pays et les citoyennes et citoyens. Cette plus grande proximité sur le terrain nous permettra de mieux comprendre les défis locaux, de soutenir des projets porteurs de transformation et d’apporter des solutions de financement plus adaptées à l’appui de la croissance et du développement durables à Chypre. »

Les derniers accords en date du Groupe BEI à Chypre incluent un soutien à la modernisation des infrastructures de gestion de l’eau, de transport et d’énergie. Pour l’avenir, les principales priorités seront le logement intermédiaire et l’amélioration de l’accès au financement pour les petites entreprises. Depuis 1981, la BEI a mis 5,6 milliards d’euros à disposition dans le pays, soutenant ainsi la croissance économique, la cohésion sociale et l’amélioration des conditions de vie de la population.

« Nous célébrons aujourd’hui l’ouverture du nouveau bureau du Groupe BEI à Nicosie. C’est un moment très important pour Chypre et je suis ravi de marquer cette étape majeure », a déclaré le ministre chypriote des finances, Makis Keravnos. La présence de la BEI à Chypre est non seulement un symbole de la relation grandissante entre notre île et l’Union européenne, mais aussi un signal clair du profond engagement du Groupe BEI dans notre pays. »

Ce nouveau bureau, situé dans la capitale chypriote et dirigé par Antonis Papageorgiou, renforcera la présence locale du Groupe BEI et facilitera la collaboration avec les partenaires et les entreprises s’agissant des priorités stratégiques et des possibilités de financement.

Feuille de route stratégique

Les priorités d’investissement définies dans la Feuille de route stratégique du Groupe BEI sont conformes aux priorités nationales de Chypre : elles mettent l’accent sur des domaines tels que l’action pour le climat, le développement des infrastructures et le soutien au logement abordable et durable. Les projets récemment financés par le Groupe BEI dans le pays s’inscrivent dans le droit fil de ces objectifs.

Bras financier de l’UE, le Groupe BEI a contribué de manière déterminante à soutenir les efforts déployés par Chypre pour se conformer pleinement à la directive de l’UE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. En 2023, des financements représentant un montant total de 100 millions d’euros ont été mis à disposition pour financer la préparation et la construction de réseaux d’égouts et d’installations de traitement dans les trois plus grandes villes de Chypre que sont Nicosie, Larnaca et Limassol. Tout en améliorant l’efficacité des services, les projets financés présenteront également des avantages pour l’environnement et la santé publique, puisqu’ils contribueront à prévenir la pollution des eaux de surface et des nappes phréatiques.

Parmi les financements accordés par le Groupe BEI à l’appui d’autres projets phares chypriotes figure un montant de 125 millions d’euros accordé à l’Université de technologie de Chypre pour la construction de logements étudiants abordables et la modernisation des installations des campus de Paphos et de Limassol. Le projet prévoit la construction et la rénovation de plus de 81 000 mètres carrés d’infrastructures d’enseignement et administratives ainsi que la création de 703 logements pour les étudiants. À Limassol, les aménagements comprendront la construction d’une centrale solaire pour la production d’électricité d’origine renouvelable, ce qui rendra le campus plus autonome sur le plan énergétique.

L’activité du Groupe BEI à Chypre joue également un rôle crucial dans le développement de l’écosystème du capital-risque, du capital-investissement et de l’innovation du pays, en soutenant les efforts nationaux qu’incarne notamment le Cyprus Equity Fund, le premier fonds de capital-investissement dans le pays. Ce fonds soutiendra le développement de l’écosystème du capital-risque grâce à une enveloppe de financement en fonds propres de 30 millions d’euros gérée par le FEI.

En outre, la BEI est intervenue activement dans le domaine des services de conseil, renforçant ainsi sa présence déjà importante dans le pays en fournissant une assistance technique aux secteurs public et privé dans le cadre d’importants projets d’infrastructure en lien avec l’environnement, les transports, le climat, l’innovation numérique et l’aménagement urbain. Récemment, ces services de conseil ont principalement porté sur l’aide à la mise en place d’une structure organisationnelle et de gouvernance améliorée, ainsi que de procédures de sécurité industrielle plus robustes, dans la centrale électrique de Vasilikos. Ils ont également géré l’élaboration du plan de mise en œuvre pour l’exploitation du nouveau musée de Chypre, qui devrait bénéficier d’un financement octroyé par la BEI en 2025.

À propos de la BEI et de son activité à Chypre

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle accorde des financements à l’appui d’investissements qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. En 2023, le Groupe BEI a mis 257 millions d’euros à disposition à Chypre, pour soutenir les infrastructures de gestion de l’eau et le développement régional et renforcer la résilience économique, tout en améliorant la durabilité environnementale et la qualité de vie.