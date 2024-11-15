Arménie : BEI Monde signe un prêt de 236 millions d'euros pour financer la construction de la route Sisian-Kajaran

EIB

Cet axe est un tronçon essentiel du corridor de transport Nord-Sud ; il renforcera la connectivité entre l'Union européenne, le Moyen-Orient et l'Asie.

Le projet contribuera à l’atténuation des changements climatiques, à l’amélioration de la sécurité routière et à la consolidation de la résilience économique de l’Arménie.

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement (BEI) spécialisée dans le développement international, a signé un accord de prêt d’un montant maximal de 236 millions d’euros avec l’Arménie pour cofinancer la construction de la route Sisian-Kajaran, un tronçon crucial du corridor de transport Nord-Sud. Ce projet devrait changer la donne pour l'Arménie et le Caucase du Sud, améliorant considérablement la connectivité des transports entre l'Union européenne, le Moyen-Orient et l'Asie.

Cette infrastructure climatorésiliente contribuera à l'atténuation des changements climatiques en réduisant les distances de déplacement, les coûts d'exploitation des véhicules et le nombre d’accidents de la route. L’amélioration de la sécurité routière est une autre conséquence essentielle du projet, qui favorisera des itinéraires plus sûrs et plus rapides pour les voyageurs et les marchandises. Il facilitera l’accès aux marchés nationaux et internationaux et contribuera au développement socio-économique durable de la province de Syunik, moins bien desservie, dans le sud du pays.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations de la Banque en Arménie : « Ce projet porteur de transformation deviendra un axe majeur du réseau de transport de la région, offrant à l’Arménie un meilleur accès aux marchés mondiaux et contribuant à façonner un avenir plus interconnecté et résilient. Il s’agit du plus important contrat de financement jamais conclu entre la BEI et l’Arménie. La Banque se réjouit de soutenir ce projet qui contribuera à stimuler la durabilité, à renforcer la résilience économique et à améliorer la connectivité entre l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient. »

Vassilis Maragos, ambassadeur et chef de la délégation de l’UE en Arménie : « Ce projet constitue un autre exemple du soutien de l’Équipe Europe au titre du plan économique et d’investissement de l’UE en faveur de l’Arménie. La poursuite de la mobilisation de ressources financières dans le cadre de ce plan à l’appui d’investissements durables tenant compte des objectifs en matière de changement climatique et de sécurité routière sera essentielle alors que nous préparons le nouveau programme ambitieux du partenariat UE-Arménie. »

Vahe Hovhannisyan, ministre des finances de la République d’Arménie : « La construction de la route Sisian-Kajaran stimulera considérablement la croissance économique de l’Arménie, renforcera la connectivité régionale et internationale, améliorera la sécurité et l’efficacité des transports et jouera un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs plus larges de développement des infrastructures du pays. »

Mher Grigoryan, vice-premier ministre de la République d’Arménie a exprimé sa « gratitude à la BEI pour sa participation à la construction de la route Sisian-Kajaran. Cette route fait partie intégrante du projet “ Carrefours de la paix ” de l’État arménien, qui vise à garantir une connectivité durable et, par conséquent, la coopération et la stabilité dans l’ensemble de la région. »

Projet phare de l’initiative « Global Gateway » de l’Union européenne et du plan économique et d’investissement de l’UE pour le Partenariat oriental, la construction de la route Sisian-Kajaran stimulera la croissance économique et renforcera la sécurité régionale et la résilience environnementale. Elle constituera également un maillon essentiel du corridor du réseau transeuropéen de transport.

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’UE, est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, en contribuant aux trois grandes priorités de l’Union européenne : le pacte vert pour l’Europe, Global Gateway ainsi que l’emploi et la croissance durable et inclusive. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile, en étroite coopération avec des banques multilatérales de développement. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde, dont la représentation régionale de la BEI pour le Caucase du Sud, qui couvre l’Arménie.