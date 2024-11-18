Finlande : prêt de 100 millions d’euros de la BEI pour un hôpital d’Helsinki

EIB

La BEI engage 100 millions d’euros pour la construction d’un hôpital commun dans le quartier de Laakso à Helsinki.

Le projet vise l’intégration des services de soins psychiatriques, neurologiques, gériatriques, palliatifs et de rééducation.

Ce prêt s’inscrit dans le prolongement du soutien déjà apporté par la BEI au secteur hospitalier finlandais.

La Banque européenne d'investissement (BEI) accorde un prêt de 100 millions d’euros pour le déploiement du complexe hospitalier de Laakso dans l’agglomération d’Helsinki, en Finlande. Ce financement en faveur du projet d’hôpital commun de Laakso constitue la première tranche du montant maximum de 480 millions d’euros approuvé par la BEI à cet effet.

L’hôpital de pointe prévu réunira la santé psychiatrique et neurologique, les traitements de rééducation, les soins gériatriques et palliatifs, améliorant ainsi les services médicaux et leur accessibilité pour plus de 1,7 million d’habitants de la région de l’Uusimaa dans laquelle se trouve Helsinki. De nouveaux bâtiments hospitaliers sont en cours de construction et deux anciens bâtiments font l’objet d’une rénovation, la fin des travaux étant prévue d’ici à 2030.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Le soutien aux investissements en faveur des hôpitaux et des infrastructures de soins de santé est un pilier essentiel de notre portefeuille dans les domaines de la santé et des sciences de la vie. » « Le concours apporté à l’hôpital commun de Laakso améliorera les soins de santé dans l’ensemble de la région d’Helsinki et contribuera à une communauté plus résiliente. « Il illustre à merveille la mission de la BEI qui vise à améliorer la vie des citoyennes et des citoyens en mettant à disposition des financements à long terme à des conditions favorables. Nous sommes déterminés à promouvoir l’innovation et le capital humain en Europe. »

Le projet repose sur une collaboration entre la municipalité d’Helsinki et le groupe HUS, l’autorité conjointe représentant Helsinki et l’Uusimaa à cet égard. Il permettra d’offrir aux patients et aux professionnels de la santé un environnement médical moderne et intégré. L’hôpital comprendra des services de santé mentale et de neurologie, des pôles de soins ambulatoires et des unités spécialisées, notamment un centre de traitement de la toxicomanie et un département consacré aux troubles de l’alimentation. Il disposera en outre d’espaces dédiés à la santé mentale des adolescents et des enfants, ainsi qu’aux soins palliatifs.

Stratégiquement situé dans le quartier de Laakso, l’hôpital communiquera directement avec le complexe hospitalier universitaire d’Helsinki via un tunnel de 800 mètres assurant un accès fluide aux services de soins spécialisés et de rééducation.

Marko Virtanen, PDG de la société immobilière liée à l’hôpital commun de Laakso : « Le contrat de financement signé avec la BEI nous permettra de mener à bien notre projet hospitalier. Il s’agit de l’un des plus grands sites hospitaliers mis en œuvre en Finlande, dont le coût de réalisation est estimé à un milliard d’euros. Par conséquent, l’obtention du financement joue un rôle important. »

La BEI possède une vaste expérience du financement dans le secteur hospitalier finlandais puisqu’elle lui a octroyé plus de 2,5 milliards d’euros au cours des 20 dernières années. Des sites médicaux sur tout le territoire en ont bénéficié, d’Helsinki à Rovaniemi.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements en faveur de plus de 900 projets. En 2023, la Banque a notamment mis plus de 21 milliards d’euros à disposition dans le cadre de REPowerEU, une initiative visant à réduire la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles et à accélérer la transition écologique.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En 2023, le Groupe BEI a engagé près d’un milliard d’euros de financements pour de nouveaux projets en Finlande, soutenant des investissements d’une valeur de près de 4,4 milliards d’euros. Au total, le Groupe BEI a accordé des prêts pour un peu moins de 8 milliards d’euros dans le pays au cours des cinq dernières années.

