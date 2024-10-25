Belgique : transition vers l’énergie verte - la BEI prête 650 millions d’euros à Elia Transmission Belgium pour le projet Île Princesse Elisabeth

EIB

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Elia Transmission Belgium (ETB) ont signé un accord de facilité de crédit vert de 650 millions d’euros, élargissant le portefeuille de financements d’ETB et favorisant la transition des combustibles fossiles vers l’énergie verte en Europe. Les ressources seront affectées à la réalisation de la première phase du projet « île Princesse Elisabeth ». L’île énergétique belge est un projet crucial pour la transition énergétique belge et européenne, car elle permettra d’approvisionner les centres de consommation situés sur le continent en grandes quantités d’énergie éolienne provenant de la mer du Nord.

Une contribution significative à la sécurité énergétique et à la compétitivité européenne

Le contrat a été signé le 25 octobre 2024 par Robert de Groot, vice-président de la BEI, Frédéric Dunon, CEO d’ETB, et Catherine Vandenborre, directrice générale par intérim du groupe ELIA, à l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue à Flessingue (Pays-Bas) sur le chantier de construction des caissons destinés à l’île, en présence de Tinne Van der Straeten, ministre belge de l’énergie, de Thomas de Béthune, chef de la représentation de la Commission européenne en Belgique, et de plusieurs personnalités diplomatiques des pays de la mer du Nord, notamment les ambassadeurs belge et allemand aux Pays-Bas et l’ambassadeur allemand en Belgique.

L’Île Princesse Elisabeth sera construite entre 2024 et 2027 dans la zone éolienne Princesse Elisabeth, à environ 45 km du littoral belge. L’Île Princesse Elisabeth est l’un des projets phares d’ETB et la première île énergétique artificielle au monde. En intégrant 3,5 GW de capacité éolienne offshore supplémentaire au réseau électrique belge (soit la consommation de plus de 3 millions de foyers), l’Île Princesse Elisabeth réduira la dépendance énergétique du pays aux combustibles fossiles et offrira une électricité verte plus abordable, contribuant ainsi au bien-être de la société et à la compétitivité industrielle. Elle participera aussi de manière significative aux objectifs de l’Union européenne en matière d’énergie renouvelable et de neutralité climatique.

Soutien fort des institutions européennes

Promouvoir les énergies renouvelables, renforcer la sécurité énergétique et favoriser l’interconnexion en Europe sont des aspects essentiels pour permettre à l’Union européenne d’atteindre ses objectifs climatiques et énergétiques. Le soutien de la BEI souligne le rôle majeur d’ETB dans le raccordement de la capacité éolienne offshore au réseau européen onshore et dans l’intégration accrue du marché européen de l'énergie.

En plus de permettre l’exploitation de la deuxième zone éolienne offshore belge (la zone Princesse Elisabeth), l’île servira également de point d'atterrage pour des interconnexions supplémentaires qui relieront la Belgique à ses voisins. Un autre élément important pour la Banque européenne d'investissement est la nature innovante du projet. En effet, il comprend des interconnexions hybrides et est basé sur un « nature-inclusive design » qui favorise la biodiversité et la vie marine, ce qui en fait une référence en matière de solutions énergétiques durables.

L’île énergétique jouera un rôle important dans la transition vers les énergies vertes, tant pour la Belgique que pour l’Union européenne plus largement, raison pour laquelle elle reçoit un soutien substantiel de l’Europe. Le projet est soutenu par l’initiative REPowerEU qui vise à réduire la dépendance de l’Europe aux importations de combustibles fossiles ainsi qu’à accélérer la transition vers les énergies durables. Par ailleurs, l’île énergétique est un projet phare du plan belge pour la reprise et la résilience et a obtenu un prêt de €100 millions octroyé par la facilité européenne pour la reprise et la résilience dans le cadre du programme NextGenerationEU.

« Le projet Île Princesse Elisabeth est essentiel en vue de renforcer la sécurité et l’indépendance énergétiques de la Belgique et de l’Europe. Cette initiative renforce non seulement l’infrastructure énergétique belge mais favorise également les interconnexions vitales avec les pays voisins, au bénéfice d’une coopération régionale accrue. En investissant dans ce projet, la BEI et Elia renforcent le marché électrique européen et ouvrent la voie à un avenir énergétique durable, plus sûr et résilient pour toute la population européenne. »

Robert de Groot, vice-président de la Banque européenne d'investissement

« Nous accordons une immense valeur au support fourni par la Banque européenne d’investissement, qui témoigne de nos ambitions européennes et marque un nouveau jalon dans notre stratégie de diversification de nos financements. Notre expertise éprouvée et notre travail en tant que pionniers dans la création d’une île énergétique artificielle augmentent l’avantage et la compétitivité de l'Europe en matière d’innovation dans le cadre d’une transition énergétique mondiale. Ce prêt nous dote d’un financement stable à long terme, à des conditions avantageuses, au bénéfice des consommateurs belges. »

Catherine Vandenborre, CEO ad interim d’Elia Group

L’innovation pour accélérer la transition énergétique

L’Île Princesse Elisabeth sera la première île énergétique artificielle au monde à accueillir une infrastructure à haute tension en courant continu (HVDC) et en courant alternatif (HVAC). Les premiers caissons de l’île, ou fondations, sont en cours de construction à Vlissingen (Pays-Bas) et seront prochainement installés en mer et remplis de sable pour former la base de l’île.

L’infrastructure haute tension installée sur l’île combinera les câbles d’exportation des parcs éoliens de la zone Princesse Elisabeth tout en servant de hub à de futures interconnexions qui relieront la Belgique au Royaume-Uni et à d’autres pays. Ces interconnexions hybrides auront une double fonction, ce qui signifie que leur design est plus efficace que celui de la plupart des interconnexions actuelles. Elles permettront des échanges d'électricité entre la Belgique et ses voisins, tout en étant raccordées à d’importants parcs éoliens offshore en mer du Nord. Ces derniers fourniront finalement à la Belgique de grandes quantités d'énergie renouvelable.

Notes d’information

À propos de la Banque européenne d'investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Tous les nouveaux projets financés par le Groupe BEI (la BEI et le Fonds européen d’investissement ou FEI) sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Les investissements dans les combustibles fossiles sans réduction des émissions de CO 2 ne sont pas admissibles à un financement. Le Groupe BEI est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de €1.000 milliards d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030.

En 2023, le Groupe BEI a signé un total de €88 milliards de nouveaux financements, dont plus de €21 milliards pour soutenir l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les réseaux électriques et le stockage d’électricité dans l’Union européenne et au‑delà. Le financement total pour l’action climatique et la durabilité environnementale s’élevait à €49 milliards.

Découvrez-en plus sur le soutien apporté par la BEI au secteur énergétique ici et sur le plan REPowerEU visant à accélérer la transition verte européenne ici.

A propos de Elia Groupe

Dans le top 5 européen

Elia Group est un acteur clé dans le transport d’électricité. Nous veillons à chaque instant à l’équilibre entre production et consommation. Nous approvisionnons 30 millions d’utilisateurs finaux en électricité et gérons 19.460,5 km de liaisons à haute tension via nos filiales en Belgique (Elia) et dans le nord et l’est de l’Allemagne (50Hertz). Elia Group figure ainsi parmi les 5 plus grands gestionnaires de réseau de transport européens. Nous mettons un réseau électrique robuste et fiable à 99,99 % au service de la communauté et du bien-être socioéconomique. Nous voulons également servir de catalyseur à une transition énergétique réussie vers un système énergétique fiable, durable et abordable.

Acteur de la transition énergétique

Nous stimulons l’intégration du marché européen de l’énergie et la décarbonisation de la société en développant les liaisons internationales à haute tension et en intégrant une part sans cesse croissante d’énergie renouvelable à notre réseau. En parallèle, nous optimisons en permanence nos systèmes opérationnels et développons de nouveaux produits de marché afin que de nouveaux acteurs de marché et technologies aient accès à notre réseau, ce qui facilite la transition énergétique.

Dans l’intérêt de la communauté

Acteur central dans le système énergétique, Elia Group agit dans l’intérêt de la communauté. Nous répondons à la hausse rapide des énergies renouvelables en adaptant constamment notre réseau de transport. Nous veillons aussi à réaliser nos investissements dans les délais et les budgets impartis, tout en garantissant une sécurité maximale. Nous adoptons une gestion proactive des parties prenantes lors de la réalisation de nos projets : nous entamons une communication bilatérale avec tous les acteurs concernés dès le début du processus. Nous mettons également notre expertise à disposition du secteur pour construire le système énergétique de demain.

Ouverture internationale

Outre ses activités de gestionnaire de réseau de transport, Elia Group fournit des services de consultance à des clients internationaux via sa filiale Elia Grid International. Récemment, Elia Group a lancé de nouvelles activités non régulées telles que re.alto, la première plateforme de marché européenne pour l’échange de données liées à l'énergie via des API standardisés dans le domaine de l’énergie, et WindGrid, une filiale qui va poursuivre le développement des activités d’Elia Group à l’étranger, en contribuant à l’expansion des réseaux électriques offshore en Europe et au-delà.

L'entité juridique Elia Group est une entreprise cotée en bourse dont l'actionnaire de référence est le holding communal Publi-T.