Le Comité des régions et le Groupe BEI s’associent pour renforcer la cohésion en Europe

EIB

Le logement et les infrastructures sociales figurent parmi les priorités d’investissement

Lors d’un débat en séance plénière du Comité des régions avec Nadia Calviño, présidente du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), les deux institutions ont réitéré leur objectif commun de promouvoir la convergence et la croissance économique dans les régions de l’UE, dans les zones tant urbaines que rurales, en faisant particulièrement porter les efforts sur le soutien au logement abordable et aux infrastructures sociales.

L’amélioration de l’accès des régions et des villes au financement ainsi que de la qualité des investissements locaux figurait parmi les objectifs clés des travaux menés en commun ces dernières années par le Comité européen des régions (CdR) et le Groupe BEI, notamment grâce à un plan d’action conjoint qui a été renouvelé en février dernier.

Les dirigeants locaux et régionaux se sont félicités de l’engagement accru du Groupe BEI à aider les villes et les régions à réussir leur transition écologique et juste et à renforcer leur compétitivité. Dans le même temps, l’éducation, les établissements de santé et le logement sont apparus comme des priorités d’investissement essentielles tant pour la banque de l’Union européenne que pour les municipalités.

La question du logement se verra accorder une importance particulière au cours du nouveau mandat de l’UE puisque la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un plan européen pour des logements abordables. Le CdR et la BEI sont prêts à intensifier leur coopération dans ce domaine.

Vasco Alves Cordeiro, président du Comité des régions : « Avec le renouvellement de l’accord signé en février dernier, le Comité européen des régions et la Banque européenne d’investissement ont consolidé leur coopération dans l’intérêt des collectivités locales européennes. Les nombreux défis auxquels l’UE est confrontée, tels que les transitions écologique et numérique et les investissements dans les infrastructures sociales, nécessitent un partenariat renforcé et une association étroite des régions et des villes. Le regain d’attention dont bénéficie le logement au niveau européen signifie en particulier que le travail conjoint du Comité des régions et de la BEI est susceptible de revêtir encore plus d’importance dans les années à venir. »

L’année dernière, près de la moitié des financements du Groupe BEI au sein de l’UE – 36 milliards d’euros – ont bénéficié à des régions moins développées et en transition.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Le Groupe BEI est déterminé à soutenir des projets qui améliorent les conditions de vie dans chaque région et dans les villes de notre Union, de La Valette à Riga, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. Les citoyens européens doivent avoir la certitude qu’ils peuvent bénéficier des mêmes chances où qu’ils vivent, travaillent ou étudient. Contribuer à une politique de cohésion moderne aux côtés de nos partenaires locaux et régionaux est une priorité stratégique du Groupe BEI pour la période 2024-2027. »

Lire le discours de la présidente Calviño en intégralité.

Informations générales

Le Comité européen des régions est l’assemblée de l’UE réunissant des représentants locaux et régionaux des 27 États membres. Depuis sa création en 1994 à la suite de la signature du traité de Maastricht, sa mission consiste à faire participer les collectivités locales et régionales au processus décisionnel de l’UE et à les informer sur les politiques menées par l’Union. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne consultent le Comité des régions sur les questions de politique générale concernant les régions et les villes. Pour siéger au Comité européen des régions, ses 329 membres titulaires et leurs 329 suppléants doivent tous être, dans leur région ou commune d’origine, soit titulaires d’un mandat électoral, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.