Finlande : l’UE et Sibanye-Stillwater, via son projet Keliber lithium en Finlande, unissent leurs forces dans le cadre d’un accord de 150 millions d’euros visant à améliorer l’accès de l’UE aux matériaux pour batteries et sa résilience dans ce domaine

Keliber

La BEI met 150 millions d’euros à disposition pour le développement, en Finlande, de la production de lithium destinée à l’UE. Le lithium est une matière première critique pour l’électrification des transports.

Avec son projet Keliber lithium, Sibanye-Stillwater entend devenir le premier producteur européen intégré d’hydroxyde de lithium approvisionnant directement le marché européen.

Cet accord a été facilité par le programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires sur la période 2021-2027.

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 150 millions d’euros à Keliber Oy, une entreprise finlandaise spécialisée dans l’industrie minière et le traitement de matériaux pour batteries, afin d’aider l’UE à répondre à la demande croissante de lithium du fait de l’électrification des transports. Le crédit octroyé par la BEI à Keliber, filiale de Sibanye-Stillwater, un groupe diversifié de l’industrie minière et du traitement des métaux, ayant Finnish Minerals Group (FMG) pour actionnaire minoritaire, fait partie de l’enveloppe de financement de 500 millions d’euros destinée à la construction d’installations minières et de traitement dans la région de Kaustinen, en Finlande, qui figure parmi les plus grandes réserves de lithium d’Europe.

Le financement de la BEI prend la forme d’un prêt direct de 150 millions d’euros. Soulignant l’importance du lithium pour l’Europe, la Commission européenne fournit une garantie pour la partie du financement direct au titre du programme InvestEU. Ce prêt marque le premier soutien de la BEI à l’extraction de matières premières critiques dans l’UE.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque en Finlande : « Ce prêt constitue une étape importante vers l’autonomie stratégique de l’UE. Il s’agit de la première opération minière à l’appui des matières premières critiques que nous finançons dans l’UE, signe que ce sujet figure au rang des priorités majeures du Groupe BEI. Notre partenariat avec Sibanye-Stillwater dans le cadre du projet Keliber lithium vise à améliorer l’accès de l’UE à ses propres matériaux pour batteries, tout en renforçant la résilience climatique et énergétique du bloc. »

En améliorant l’accès de l’UE au lithium, le projet renforce sa résilience dans le domaine des matériaux pour batteries tout en contribuant à des transports durables et respectueux de l’environnement. Matériau clé de la fabrication de batteries rechargeables au lithium-ion haute performance pour les véhicules électriques, le lithium appuie la décarbonation du transport routier.

Le lithium de qualité batterie est considéré par l’UE comme une matière première critique en raison de son importance économique et d’éventuelles pénuries en matière d’approvisionnement. Ce projet devrait permettre à Keliber de devenir le premier producteur intégré d’hydroxyde de lithium de qualité batterie à l’échelle commerciale dans l’UE.

Mika Seitovirta, directeur régional de Sibanye-Stillwater Europe : « Il s’agit d’une avancée significative pour notre stratégie en matière de minéraux pour batteries en Europe. L’enveloppe de financement vert de 500 millions d’euros est une étape clé pour le projet Keliber lithium de Sibanye-Stillwater. Elle met à disposition des fonds à des conditions avantageuses pour achever la mise en œuvre du projet Keliber lithium, qui est unique en son genre et entend être la première opération intégrée portant sur le lithium de qualité batterie en Europe. Nous nous réjouissons du soutien solide apporté par la Banque européenne d’investissement. Le projet Keliber lithium de Sibanye-Stillwater devrait renforcer considérablement l’autosuffisance de l’Europe en lithium, matière première critique pour la transition écologique. »

Le projet Keliber lithium de Sibanye-Stillwater vise à produire du lithium de qualité batterie à partir de ressources minérales propres et à mettre en place un concentrateur de minerai de lithium ainsi qu’une raffinerie d’hydroxyde de lithium. L’usine déploiera pour la première fois à l’échelle commerciale un procédé de fabrication innovant et révolutionnaire. La construction de l’usine a déjà commencé et la production d’hydroxyde de lithium devrait débuter en 2025.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise et une croissance durables. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

À propos du projet Keliber lithium de Sibanye-Stillwater

Dédié à l’approvisionnement du secteur des batteries pour véhicules électriques, le projet Keliber lithium est le projet relatif au lithium le plus avancé en Europe. Sibanye-Stillwater prévoit de mettre en œuvre les meilleures technologies disponibles, en s’appuyant sur un modèle économique intégré et la proximité des installations minières et de raffinage, ce qui fera de Keliber l’un des producteurs d’hydroxyde de lithium les plus efficaces au monde sur le plan des émissions de carbone. Le projet d’extraction de lithium et fabrication de produits chimiques pour batteries de Keliber devrait produire jusqu’à 15 000 tonnes par an d’hydroxyde de lithium de qualité batterie, la production à partir de minerai de tiers devant débuter en 2025 et celle à partir de son propre minerai en 2026.

À propos de Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater est un groupe multinational d’exploitation minière et de traitement des métaux doté d’un portefeuille diversifié d’opérations, de projets et d’investissements sur cinq continents. Le groupe est également l’un des principaux recycleurs mondiaux d’autocatalyseurs MGP (métaux du groupe platine) et détient des intérêts dans des opérations de retraitement des résidus miniers de premier plan.

Sibanye-Stillwater est l’un des plus grands producteurs primaires de platine, de palladium et de rhodium au monde et un producteur d’or de premier rang. Il produit et raffine également de l’iridium et du ruthénium, du nickel, du chrome, du cuivre et du cobalt. Récemment, le groupe a commencé à diversifier son portefeuille d’actifs dans l’extraction et le traitement des métaux pour batteries et à accroître sa présence dans l’économie circulaire en développant ses opérations de recyclage et de retraitement des résidus à l’échelle mondiale.