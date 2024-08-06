Espagne : InvestEU - la BEI signe un prêt vert de 50 millions d’euros avec Matrix Renewables pour le déploiement de cinq nouvelles centrales solaires photovoltaïques en Espagne

EIB

Le prêt permettra de financer la conception, la construction et l’exploitation de cinq nouvelles centrales solaires photovoltaïques d’une puissance installée de 240 MW, dans les régions de Castille-et-León et d’Estrémadure.

Le projet contribuera à consolider la position de la BEI en tant que banque européenne du climat, laquelle entend atteindre son objectif, à savoir mobiliser 1 000 milliards d’euros d’investissements verts au cours de la décennie 2021‑2030 qui sera décisive.

Le prêt de la BEI appuiera la réalisation du plan REPowerEU destiné à renforcer la sécurité de l’approvisionnement énergétique en réduisant la dépendance de l’UE à l’égard des importations de combustibles fossiles.

Cette opération bénéficie du soutien du programme InvestEU de l’Union européenne qui vise à mobiliser des fonds publics et privés à l’appui des objectifs stratégiques de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Matrix Renewables ont signé un accord de prêt vert de 50 millions d’euros à l’appui de la conception, de la construction et de l’exploitation de cinq centrales solaires photovoltaïques d’une puissance installée de 240 MW, dans les régions de Castille-et-León et d’Estrémadure en Espagne. Matrix Renewables est un producteur d’électricité indépendant qui bénéficie du soutien du fonds Rise de TPG.

L’opération de financement contribuera à consolider la position de la BEI dans son rôle de banque européenne du climat, laquelle entend concrétiser l’objectif qu’elle s’est fixé de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements verts au cours de la décennie 2021-2030, qui sera décisive, et engager au moins la moitié de ses volumes de financement annuels à l’appui de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale.

« Avec cette opération, la BEI continue d’accélérer la transition énergétique en Espagne en contribuant à l’augmentation de la capacité de production d’énergie renouvelable. Nous sommes également ravis de soutenir les producteurs d’électricité indépendants dans les efforts qu’ils accomplissent en matière de développement et de déploiement, ce qui est essentiel pour accélérer les investissements dans la production d’énergie renouvelable », a déclaré Alessandro Izzo, directeur du département Fonds propres, capital de croissance et financements sur projet de la BEI. « Ce projet s’inscrit dans le cadre de la contribution de la BEI à un modèle énergétique plus durable et indépendant pour l’Europe », a-t-il ajouté.

Les nouvelles centrales photovoltaïques seront situées dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, ce qui souligne l’engagement de la Banque en faveur de la croissance économique et de la convergence entre les régions. Les nouvelles centrales devraient être pleinement opérationnelles d’ici la fin de 2025.

Le projet appuie la réalisation des objectifs de décarbonation du pacte vert pour l’Europe et fait également partie du plan d’action de la BEI visant à soutenir REPowerEU, le plan de l’UE destiné à mettre fin à la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles, en augmentant l’efficacité énergétique et en accroissant la production à partir des énergies renouvelables.

Nicolás Navas, directeur financier de Matrix Renewables : « Nous sommes ravis de nous associer à la BEI dans le cadre de cette opération d’envergure qui non seulement fait progresser notre mission de développement énergétique durable, mais contribue également à la réalisation des objectifs plus larges que l’Espagne et l’Europe se sont fixés en matière de transition énergétique. Ce projet souligne l’engagement de Matrix en faveur de l’innovation et de la durabilité. Ces nouvelles centrales solaires fourniront de l’énergie propre à des milliers de foyers et d’entreprises, renforçant ainsi notre détermination à créer un avenir plus vert. »

Le projet bénéficie de l’appui d’InvestEU, le programme phare de l’UE visant à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires provenant des secteurs public et privé pour soutenir la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE au cours de la période 2021-2027.

La BEI et la sécurité énergétique

En 2023, le Groupe BEI a accordé plus de 21 milliards d’euros de financements pour soutenir la sécurité énergétique en Europe. La même année, il a affecté 4,5 milliards d’euros à la réalisation de cet objectif en Espagne, en finançant des projets dans des domaines tels que les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les réseaux électriques et les systèmes de stockage. Ces investissements aident l’Europe à accélérer sa transition vers les énergies durables et à réduire sa dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles.

En juillet 2023, le Conseil d’administration de la BEI a porté à 45 milliards d’euros le montant alloué aux projets relevant du plan REPowerEU. REPowerEU est le plan conçu pour mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles. Afin de stimuler le financement de l’industrie manufacturière de l’UE, la BEI élargira aussi l’éventail des secteurs admissibles aux technologies stratégiques de pointe neutres en carbone, ainsi qu’à l’extraction, à la transformation et au recyclage des matières premières critiques. Le financement supplémentaire sera décaissé d’ici à 2027. Au total, il devrait mobiliser plus de 150 milliards d’EUR d’investissements dans les secteurs ciblés.

Pour en savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie, cliquez ici.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a fait état de la signature de financements en Espagne pour un montant total de 11,4 milliards d’euros en 2023, dont environ 6,8 milliards d’euros consacrés à l’action pour le climat et la durabilité environnementale. À l’échelle mondiale, le Groupe BEI a signé 88 milliards d’euros de nouveaux financements en 2023.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investiront dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Matrix Renewables

Matrix Renewables est une plateforme reposant sur les énergies renouvelables. Elle a été créée par le gestionnaire d’actifs alternatifs international TPG. Elle bénéficie du soutien de ce dernier et de celui de la plateforme d’investissement d’impact TPG Rise, dotée de 19 milliards de dollars. Le portefeuille actuel de Matrix Renewables comprend des projets de centrales solaires, de systèmes de stockage et d’exploitation de l’hydrogène vert totalisant 14 GW, en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine.