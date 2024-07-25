Les projets de la BEI sont à l’origine d’importantes réductions nettes d’émissions, selon le rapport annuel sur la durabilité

EIB

Les projets soutenus par la BEI contribueront à réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre, selon le rapport 2023 du Groupe BEI sur la durabilité.

Le Groupe BEI a continué de réduire l’empreinte carbone de ses activités internes.

Le rapport souligne l’engagement du Groupe BEI en faveur de l’action climatique et confirme que ce dernier est en bonne voie pour atteindre ses objectifs ambitieux à l’horizon 2030.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a publié ce jour son rapport sur la durabilité 2023, dont les résultats mettent en évidence ses réalisations dans les domaines de l’action climatique et de la durabilité environnementale. La publication souligne l’engagement du Groupe Banque européenne d’investissement, composé de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement, à promouvoir le développement durable et la croissance inclusive au moyen d’investissements stratégiques et de projets innovants en Europe et dans le monde.

Les projets financés par la BEI pris en compte dans son rapport pour l’année 2023 permettront d’atténuer l’émission de 5,2 millions de tonnes d’équivalent CO 2 – ce qui correspond à l’empreinte carbone annuelle de quelque 520 000 ménages européens – démontrant ainsi les avantages pour l’environnement des activités de financement de la Banque.

En 2023, la BEI a engagé un montant record de 2,7 milliards d’euros de nouveaux financements en faveur de projets d’adaptation aux effets des changements climatiques, multipliant par plus de deux les chiffres de 2021. Ces financements sont essentiels pour renforcer la résilience face aux effets des changements climatiques et conformes à l’objectif visant à consacrer 15 % du financement de la BEI dans le domaine de l’action pour le climat à des projets d’adaptation d’ici à 2025.

Le rapport 2023 du Groupe BEI sur la durabilité décrit l’appui continu de la Banque en faveur d’une croissance durable et inclusive en Europe et dans le monde. Le rapport est assorti d’une série de sous-rapports conformes aux normes de la Global Reporting Initiative, aux documents du Conseil des normes comptables de développement durable, et aux recommandations du Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat. Un rapport supplémentaire détaille l’empreinte carbone des activités internes du Groupe BEI.

Pour la première fois, la BEI fournit des chiffres sur les émissions générées par le large portefeuille d’opérations en cours bénéficiant d’un financement direct de la Banque. Celle-ci y évalue les émissions générées par des investissements d’une valeur de 380 milliards d’euros, correspondant à 8 000 contrats de financement, qui représentent environ 80 % des actifs de la BEI actuellement détenus sous forme de prêts. Selon les estimations, les projets appuyés par ces contrats de financement ont généré quelque 45 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone en 2023. Ces émissions proviennent en partie de projets liés à des combustibles fossiles qui ont été signés avant que la Banque ne cesse, en 2019, de financer des projets énergétiques qui recourent aux combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation. Depuis 2021, toutes les nouvelles opérations de la BEI sont alignées sur l’accord de Paris pour le climat.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’action pour le climat et de l’environnement : « Les changements climatiques constituent le défi que notre génération se doit de relever. Par conséquent, le financement climatique est devenu un élément clé des activités de financement du Groupe BEI, contribuant au succès de la transition écologique en Europe. Le rapport sur la durabilité de l’année 2023 montre que la BEI a renforcé son positionnement en tant que “banque européenne du climat”. Et elle ne se contente pas de soutenir ses clients sur leur trajectoire écologique : comme l’indique sa propre empreinte carbone, elle travaille également d’arrache-pied pour réduire ses propres émissions. »

Depuis 2007, le Groupe BEI s’attache à suivre et à réduire les émissions de carbone dues à ses propres activités internes. En 2023, il a continué de réduire la quantité d’émissions de gaz à effet de serre par employé. Au cours des cinq dernières années, le Groupe a fait baisser ses émissions brutes annuelles de 18,4 % et ses émissions nettes par employé de 39 %. Les principales initiatives du programme Climat du Groupe pour 2021-2025 sont les suivantes :

transformation numérique des processus de travail, réduction de l’impression et des déchets et utilisation efficace des espaces de bureau ;

encouragement des voyages à faibles émissions de carbone, amélioration de la collaboration virtuelle pour réduire les déplacements et adoption de véhicules hybrides ou électriques ;

collaboration avec les partenaires commerciaux afin d’intégrer des principes de durabilité et d’économie circulaire.

Le rapport sur la durabilité met également en évidence des mesures visant à lutter contre la pollution, à promouvoir une économie bleue durable, à protéger la biodiversité et à soutenir le recyclage. Au cours des trois dernières années, la finance verte a représenté plus de 50 % du total des financements du Groupe signés, mettant celui-ci sur la bonne voie pour honorer son premier engagement dans le cadre de la Feuille de route de la banque du climat. Le Groupe est également en bonne voie pour respecter le deuxième grand engagement énoncé dans la Feuille de route, qui appelle à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements pour l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie décisive allant de 2021 à 2030. Le Groupe a soutenu la mobilisation de 354 milliards d’euros au total d’investissements verts entre 2021 et 2023. Depuis 2021, toutes les nouvelles opérations de la BEI respectent les exigences de l’accord de Paris, conformément au troisième engagement énoncé dans la Feuille de route.

Informations générales

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Il finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de compétitivité, d’innovation, de développement durable, de cohésion sociale et territoriale, ainsi que de transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

L’année dernière, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements. Ces engagements financeront plus de 900 projets et devraient permettre de mobiliser quelque 320 milliards d’euros d’investissements, qui bénéficieront à 400 000 entreprises et soutiendront 5,4 millions d’emplois.

Pour plus d’informations sur le compte rendu de la BEI concernant sa durabilité, veuillez consulter notre page web.