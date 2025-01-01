Bâtir un monde durable

Finance durable

La durabilité est placée au cœur de toutes nos activités, des obligations que nous émettons à l’application de normes lors de nos investissements. En tant que banque de l’Union européenne, la BEI soutient le développement durable en Europe et dans le monde.

Notre procédure d’audit préalable démontre comment la BEI intègre la durabilité dans ses activités de financement. Les projets que nous soutenons doivent respecter des normes environnementales et sociales strictes. Ils font également l’objet d’une évaluation économique. Dans notre rapport sur la durabilité, nous rendons compte de l’empreinte carbone des projets dont les émissions estimées de gaz à effet de serre (GES) sont importantes, dépassent certains seuils et couvrent environ 95 % des émissions correspondant aux projets d’investissement financés par la BEI.