Bâtir un monde durable

Rapport sur les performances
Finance durable
La durabilité est placée au cœur de toutes nos activités, des obligations que nous émettons à l’application de normes lors de nos investissements. En tant que banque de l’Union européenne, la BEI soutient le développement durable en Europe et dans le monde.
Notre procédure d’audit préalable démontre comment la BEI intègre la durabilité dans ses activités de financement. Les projets que nous soutenons doivent respecter des normes environnementales et sociales strictes. Ils font également l’objet d’une évaluation économique. Dans notre rapport sur la durabilité, nous rendons compte de l’empreinte carbone des projets dont les émissions estimées de gaz à effet de serre (GES) sont importantes, dépassent certains seuils et couvrent environ 95 % des émissions correspondant aux projets d’investissement financés par la BEI.
Bonne gouvernance
Nous entendons appliquer des normes rigoureuses à tout ce que nous entreprenons. Il est de notre responsabilité d’être ouverts, transparents et responsables de nos actions envers toutes les parties prenantes. La conformité et l’intégrité sont au cœur de notre culture d’entreprise.
Portés par notre engagement en faveur de l’égalité des chances, du développement personnel et de l’apprentissage tout au long de la vie, nous nous efforçons d’être un employeur de choix. Pour nous, il est important d’apporter une contribution durable aux communautés dans lesquelles nous intervenons.
Gestion environnementale
Le Groupe BEI mesure la performance environnementale de ses activités internes et travaille sans relâche pour réduire sa propre empreinte carbone. Nous mettons en œuvre une multitude d’initiatives et communiquons régulièrement sur les progrès accomplis.
Grâce au système de gestion environnementale que nous avons mis en place, nous réduisons l’impact environnemental associé à nos activités internes et visons des objectifs ambitieux. Nous sommes certifiés dans le cadre du système de management environnemental et d’audit (EMAS), ce qui nous aide à améliorer continuellement notre performance environnementale.