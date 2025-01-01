Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Bâtir un monde durable

Publications et éléments d’information du Groupe BEI sur la durabilité

Notre rapport annuel emblématique, le rapport du Groupe BEI sur la durabilité, donne aux lecteurs un aperçu complet de l’impact de nos activités à l’appui d’une croissance durable à travers le monde et souligne nos efforts en matière de responsabilité d’entreprise. Nous publions également plusieurs éléments d’information qui se fondent sur certains cadres de référence en matière d’établissement de rapports :

  • normes de la Global Reporting Initiative (GRI),
  • documents du Conseil des normes comptables de développement durable (SASB),
  • recommandations du Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat (TCFD),
  • rapport sur l’empreinte carbone du Groupe BEI,
  • déclaration environnementale.

Les dernières publications en date figurent à la section Documents à télécharger.

À la une

Engagement record de la BEI en faveur de l’action climatique

Les projets financés par la BEI en 2023 permettront d’atténuer l’émission de 5,2 millions de tonnes d’équivalent CO2 – ce qui correspond à l’empreinte carbone annuelle de quelque 520 000 ménages européens – démontrant ainsi les avantages pour l’environnement des activités de financement de la Banque.

En 2023, la BEI a engagé un montant record de 2,7 milliards d’euros de nouveaux financements en faveur de projets d’adaptation aux effets des changements climatiques, multipliant par plus de deux les chiffres de 2021. Ces financements sont essentiels pour renforcer la résilience face aux effets des changements climatiques. Ils sont conformes à l’objectif visant à consacrer 15 % du financement de la BEI dans le domaine de l’action pour le climat à des projets d’adaptation d’ici à 2025.

Rapport sur les performances

La durabilité est un principe qui guide l’ensemble de nos activités, qu’il s’agisse d’emprunts, de financements ou de conseils techniques. En outre, nous veillons à ce que cette notion de responsabilité se traduise également au niveau de notre institution en mesurant notre empreinte carbone interne et en la réduisant.
Financements Institution
La banque européenne du climat

La Feuille de route 2021-2025 du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat est notre réponse au pacte vert pour l’Europe. Elle expose comment nous entendons donner un coup d’accélérateur aux financements climatiques, tout en ne laissant personne de côté. C’est cette Feuille de route qui fait du Groupe BEI la banque européenne du climat.

La Feuille de route de la banque du climat a fait l’objet d’un dialogue constructif avec un large éventail de parties prenantes.

Finance durable

La durabilité est placée au cœur de toutes nos activités, des obligations que nous émettons à l’application de normes lors de nos investissements. En tant que banque de l’Union européenne, la BEI soutient le développement durable en Europe et dans le monde.

Notre procédure d’audit préalable démontre comment la BEI intègre la durabilité dans ses activités de financement. Les projets que nous soutenons doivent respecter des normes environnementales et sociales strictes. Ils font également l’objet d’une évaluation économique. Dans notre rapport sur la durabilité, nous rendons compte de l’empreinte carbone des projets dont les émissions estimées de gaz à effet de serre (GES) sont importantes, dépassent certains seuils et couvrent environ 95 % des émissions correspondant aux projets d’investissement financés par la BEI.

Bonne gouvernance

Nous entendons appliquer des normes rigoureuses à tout ce que nous entreprenons. Il est de notre responsabilité d’être ouverts, transparents et responsables de nos actions envers toutes les parties prenantes. La conformité et l’intégrité sont au cœur de notre culture d’entreprise.

Portés par notre engagement en faveur de l’égalité des chances, du développement personnel et de l’apprentissage tout au long de la vie, nous nous efforçons d’être un employeur de choix. Pour nous, il est important d’apporter une contribution durable aux communautés dans lesquelles nous intervenons.

Gestion environnementale

Le Groupe BEI mesure la performance environnementale de ses activités internes et travaille sans relâche pour réduire sa propre empreinte carbone. Nous mettons en œuvre une multitude d’initiatives et communiquons régulièrement sur les progrès accomplis.

Grâce au système de gestion environnementale que nous avons mis en place, nous réduisons l’impact environnemental associé à nos activités internes et visons des objectifs ambitieux. Nous sommes certifiés dans le cadre du système de management environnemental et d’audit (EMAS), ce qui nous aide à améliorer continuellement notre performance environnementale.

Cadres et éléments d’information sur la durabilité

Outre le rapport du Groupe BEI sur la durabilité, nous publions des rapports complémentaires sur ce thème, qui respectent des cadres établis.
GRI SASB TCFD Empreinte carbone Déclaration environnementale

Global Reporting Initiative (GRI)

Le Groupe BEI respecte le cadre de communication d’informations des normes de la GRI pour divulguer des éléments pertinents pour ses parties prenantes. Bien que ce cadre applique le principe de l’importance relative, le Groupe BEI publie également des informations supplémentaires.

  • Le Groupe BEI est membre de la communauté de la GRI et applique le cadre GRI depuis 2005.
  • Le rapport a été établi conformément à l’option relative aux critères exhaustifs des normes de la GRI.
Éléments d’information étayant le rapport 2023 du Groupe BEI sur la durabilité suivant les normes de la GRI
Le rapport a été établi conformément à l’option relative aux critères exhaustifs des normes de la GRI.

Conseil des normes comptables de développement durable (SASB)

La BEI publie des informations sur la durabilité conformément au cadre du SASB depuis 2018. Le rapport offre un aperçu succinct des informations non financières importantes qui peuvent avoir un impact financier direct sur notre organisation.

  • La BEI a utilisé le modèle à cinq facteurs du SASB pour déterminer quels sont les sujets significatifs dans ce cadre.
  • Les éléments communiqués dans le rapport comportent des informations spécifiques aux différents secteur, conformément aux préconisations du SASB.
Éléments d’information étayant le rapport 2023 du Groupe BEI sur la durabilité suivant les normes du SASB
Données sur les informations non financières publiées conformément au SASB

Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat (TCFD)

Le Groupe BEI utilise les recommandations du groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat pour rendre compte des risques et des possibilités en rapport avec les changements climatiques.

  • Le rapport montre comment nous intégrons les considérations liées au climat dans nos activités.
  • Le Groupe BEI publie des informations sur la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques, les indicateurs et les objectifs.
Rapport 2023 du Groupe BEI conformément au TCFD
Le rapport met l’accent sur les informations en rapport avec le climat, conformément au TCFD.

L’empreinte carbone du Groupe BEI

Le Groupe BEI suit, mesure et gère les émissions de gaz à effet de serre (GES) dues à ses activités internes depuis 2007. En fixant des objectifs ambitieux et en les poursuivant assidûment, nous évaluons et améliorons continuellement nos performances environnementales.

  • Nous recueillons des données brutes auprès des différents services du Groupe BEI et calculons nos émissions de GES conformément aux principes du protocole sur les gaz à effet de serre établis par le World Resources Institute.
  • Les chiffres relatifs aux GES sont publiés chaque année dans notre rapport sur l’empreinte carbone.
Rapport 2023 sur l’empreinte carbone
Émissions de gaz à effet de serre dues aux activités internes du Groupe BEI

Gestion environnementale du Groupe BEI

Le Groupe BEI suit, mesure et gère les émissions de gaz à effet de serre (GES) dues à ses activités internes depuis 2007. Entre autres mesures, il trie et recycle les déchets et réduit l’utilisation du plastique.

  • En 2018, le Groupe BEI a mis en place un système de gestion environnementale (EMS) conformément au Système de management environnemental et d’audit de l’Union européenne (EMAS), un instrument mis au point par la Commission européenne pour permettre aux entreprises et aux organisations d’évaluer, de publier et d’améliorer leurs résultats en matière d’environnement.
  • EMAS permet au Groupe BEI de prendre en charge la gestion environnementale interne au niveau global. Le Groupe BEI publie chaque année la déclaration environnementale.

2023 EIB Group Environmental Statement coming soon

Groupe BEI – Déclaration environnementale 2024

La déclaration environnementale fournit des informations sur les activités et performances environnementales du Groupe BEI en 2023.

