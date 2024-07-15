Espagne : la BEI et l’ICF allouent 490 millions d’euros en faveur de logements abordables et économes en énergie en Catalogne

Le prêt de 490 millions d’euros au total inclut une première tranche de 163 millions d’euros qui vient d’être signée.

Les ressources octroyées par la BEI serviront à financer la construction de logements locatifs abordables dans l’ensemble de la Catalogne.

Le financement est rendu possible grâce au soutien du programme InvestEU de l’UE, qui vise à mobiliser des fonds publics et privés à l’appui des politiques publiques de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Institut Català de Finances (ICF) ont signé un prêt de 163 millions d’euros visant à financer la construction de logements locatifs abordables qui répondront à des normes élevées d’efficacité énergétique en Catalogne. Il s’agit de la première tranche d’un prêt total de 490 millions d’euros soutenu par le programme InvestEU de l’UE.

Les ressources sont destinées à financer la construction de plus de 4 300 logements locatifs sociaux dont plus de 10 000 personnes pourront bénéficier, et contribueront ainsi à l’inclusion sociale et à la réhabilitation urbaine. Prévus pour être achevés d’ici la mi-2028, les logements devraient aider à résorber le déficit de logements locatifs abordables, et à réduire la consommation d’énergie et les coûts connexes pour les locataires, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. Le financement contribue à la priorité stratégique de la BEI consistant à renforcer les infrastructures sociales européennes, en investissant dans la santé, l’éducation et le logement.

Gilles Badot, directeur des opérations de la BEI en Espagne et au Portugal : « L’accès à un logement abordable et respectueux de l’environnement est devenu une première nécessité dans de nombreuses régions européennes et figure parmi les priorités stratégiques de la BEI. Nous sommes ravis de nous associer à nouveau à l’ICF dans le cadre de cette importante opération visant à mettre à la disposition des citoyennes et citoyens catalans des logements adaptés à leurs besoins et économes en énergie. »

Le projet est essentiel pour remédier à la pénurie de logements abordables, une priorité pour la Catalogne. Le parc locatif social disponible dans la région ne représente que 1,7 % du total des résidences principales selon l’Observatoire métropolitain du logement de Barcelone.

Natàlia Mas, ministre de l’économie et des finances de la Généralité de Catalogne : « Il s’agit d’une opération qui fera date, d’une part, parce qu’il s’agit du montant le plus élevé jamais prêté par la BEI à l’ICF et, d’autre part, parce qu’il répond à un problème très important que nous devons résoudre, celui de l’accès au logement. De nos jours, accéder à un logement est devenu très difficile pour une grande partie de la population. Et la cause principale en est le manque d’offre, en particulier de logements sociaux. Cette opération nous aidera à inverser cette tendance. »

Vanessa Servera i Planas, directrice générale de l’ICF : « En tant que banque publique de promotion du développement, l’ICF s’est donné pour objectif stratégique de promouvoir des logements locatifs sociaux et abordables, ainsi que la transition écologique, la réindustrialisation et le soutien au secteur primaire. Grâce à ce prêt de la BEI et à la participation essentielle de l’Agència Catalana de l’Habitatge, qui subventionne les coûts financiers des opérations, nous serons en mesure de financer plus de projets de construction de logements locatifs durables sur le plan énergétique afin de garantir le droit au logement en Catalogne. »

Le projet favorisera également la croissance économique et la création d’emplois qualifiés dans le secteur de la construction. On estime que le projet permettra de créer l’équivalent de 6 850 emplois au cours de sa mise en œuvre.

Le prêt s’ajoute à d’autres partenariats de nature financière ou en matière de conseil en cours entre le Groupe BEI et l’ICF ayant pour but d’accélérer la double transition écologique et numérique, et de stimuler la compétitivité des entreprises. Parmi les autres collaborations récentes figurent le lancement d’un fonds d’investissement dans les technologies de pointe (Fondo de Inversión en Tecnología Avanzada, ou FITA) en février 2024, et le prêt signé en juin 2023 entre la BEI et l’ICF mettant des financements à la disposition des PME et des ETI établies en Catalogne, le tout assorti d’un service de conseil promouvant les projets durables.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a déclaré avoir signé un volume de financement total de 11,4 milliards d’euros en Espagne en 2023, dont quelque 6,8 milliards d’euros pour des projets dans le domaine de l’action climatique et de la durabilité environnementale. À l’échelle mondiale, le Groupe BEI a signé la même année des nouveaux financements pour un montant total de 88 milliards d’euros.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus souple. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE, d’un montant de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

À propos de l’ICF

L’ICF est la banque publique catalane de promotion du développement et, en tant que telle, sa mission principale est de stimuler la croissance des entreprises et des entités. Par l’intermédiaire de prêts et de capitaux, il finance des projets pertinents et porteurs de transformation, en mettant l’accent sur la transition écologique, la réindustrialisation et le logement social. L’ICF complète souvent les activités des banques commerciales en offrant de longues échéances dans le but de faciliter le remboursement de la dette. Depuis 2014, il fait partie de l’Association européenne des banques publiques (AEBP), qui regroupe la plupart des banques et institutions financières publiques opérant en Europe.