Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Italie : la BEI alloue 90 millions d’euros pour l’agrandissement durable du port de Livourne

15 juillet 2024
EIB
  • Les travaux portent sur la construction du quai commercial Darsena Europa.
  • Avec plus de 1,5 milliard d’euros de financements en cours, la BEI voit se confirmer son statut de principal bailleur de fonds des autorités portuaires Italiennes.

Livourne, le 15 juillet 2024 - Soutenir la modernisation et l’expansion du port de Livourne, en visant à accroître sa productivité, sa sécurité et sa durabilité environnementale, voilà l’un des principaux objectifs de l’accord de financement de 90 millions d’euros signé ce jour par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Luciano Guerrieri, président de l’autorité du réseau portuaire de la côte tyrrhénienne nord, en présence d’Eugenio Giani, président de la région Toscane, de Luca Salvetti, maire de Livourne, et de Gaetano Angora, commandant du port de Livourne.

Les ressources mises à disposition par la BEI pour l’agrandissement du port de Livourne, qui fait partie du corridor Scandinavie-Méditerranée du réseau RTE-T, seront utilisées pour la construction du terminal à conteneurs Darsena Europa, un projet stratégique visant à accueillir des navires déjà en service dans le trafic international, afin d’assurer la compétitivité et la sécurité de la navigation dans le port de Livourne. Les travaux portent principalement sur la construction de nouveaux brise-lames et les travaux de dragage connexes, la définition d’une zone de confinement des sédiments de dragage et la construction d’un nouveau canal d’accès aux terminaux portuaires.

Ces interventions relatives aux infrastructures contribueront à accroître l’efficacité et la sécurité du port, mais aussi sa résilience face à d’éventuels événements climatiques futurs, tels que l’élévation du niveau de la mer. En outre, elles favoriseront l’amélioration de la stabilité de la ligne côtière grâce à la construction d’une conduite de transport du sable pouvant servir pour le remblayage futur du littoral sablonneux situé immédiatement au nord de l’embouchure du déversoir du fleuve Arno.

Si l’on tient compte du présent investissement, le montant total alloué par la BEI à l’appui des ports italiens dépasse désormais 1,5 milliard d’euros, ce qui renforce le rôle que la banque de l’Union européenne en tant que principal bailleur de fonds des autorités portuaires italiennes, un secteur d’importance stratégique pour la connectivité et le développement économique du pays et de l’Europe.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Cet accord approfondit encore l’engagement de la BEI en faveur de l’expansion des ports italiens, qui sont essentiels pour soutenir la connectivité et la compétitivité du pays. Le financement annoncé ce jour contribuera à faire du port de Livourne un pôle de référence à la pointe de la modernité en Méditerranée, en améliorant ses infrastructures, en accroissant sa capacité opérationnelle et en encourageant l’innovation technologique et la durabilité environnementale dans le secteur portuaire. »

Luciano Guerrieri, président de l’autorité du réseau portuaire de la côte tyrrhénienne nord : « Nous sommes très fiers de l’accord signé aujourd’hui.  Il témoigne non seulement de l’intérêt que porte la principale institution financière de l’UE au développement du port toscan, mais il signale aussi la valeur stratégique du projet Darsena Europa, valeur dont le gouvernement et la région de Toscane ont pris la mesure puisqu’ils ont apporté un soutien politique et financier entier à sa réalisation. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La Banque finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros.

Projet(s) connexe(s)

PORTO LIVORNO - DARSENA EUROPA

Development of a new port area by expanding the existing facilities towards the sea, including new breakwaters, land reclamation and dredging works at the Port of Livorno (the "Project").

Signé | 15/07/2024

Contact

Lorenzo Squintani

Press Office

Référence

2024-279-FR

Partager

Mots-clés correspondants

  • Transports
  • Le Comité de direction
  • Gelsomina VIGLIOTTI
Afficher davantage Afficher moins

Plus de communiqués de presse
14 juillet 2023

Italie : 80 millions d’EUR de la BEI et de la CDP pour appuyer l’expansion des ports de Rome

Soutenir la modernisation et l’expansion des ports de Rome, en contribuant à accroître leur productivité et en améliorant les services rendus aux passagers, tels sont les objectifs des financements d’une valeur totale de près de 80 millions d’EUR, accordés par la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) à Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (l’autorité du système portuaire de la mer Tyrrhénienne centre-nord) à l’appui du développement des ports de Civitavecchia et de Fiumicino. Plus précisément, la BEI octroiera à l’autorité du système portuaire un prêt direct dont le montant s’élève à 29 millions d’EUR. De son côté, la CDP fournira 50 millions d’EUR supplémentaires à cette même entité dans le cadre d’un accord de financement conclu avec la BEI portant sur un montant identique.

Transports Secteur maritime Italie Union européenne Infrastructures sociales
10 décembre 2021

Italie : la BEI promeut l’action climatique en contribuant à l’expansion du port de Gênes à hauteur de 300 millions d’euros

The European Investment Bank (EIB) provides a €300 million framework loan to Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (Port Authority of the Western Ligurian SeaLa Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt-cadre de 300 millions d’EUR à l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale (Autorité du système portuaire de la Mer ligurienne occidentale), qui administre les ports de Gênes, Pra’, Savone et Vado Ligure, afin d’appuyer le financement de la plus grande rénovation de l’aire portuaire ligure de ces vingt-cinq dernières années. Envisagé avant l’effondrement du pont Morandi en 2018, le projet s’est révélé encore plus nécessaire et urgent depuis une catastrophe qui a incité de multiples entités publiques de la région à s’engager dans un ambitieux programme d’investissements visant à améliorer l’accès aux aires portuaires et aéroportuaires ligures. La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt-cadre de 300 millions d’EUR à l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale (Autorité du système portuaire de la Mer ligurienne occidentale), qui administre les ports de Gênes, Pra’, Savone et Vado Ligure, afin d’appuyer le financement de la plus grande rénovation de l’aire portuaire ligure de ces vingt-cinq dernières années. Envisagé avant l’effondrement du pont Morandi en 2018, le projet s’est révélé encore plus nécessaire et urgent depuis une catastrophe qui a incité de multiples entités publiques de la région à s’engager dans un ambitieux programme d’investissements visant à améliorer l’accès aux aires portuaires et aéroportuaires ligures.

Affaires Transports Climat Financement pour le climat Économie Finance Le Comité de direction Gelsomina VIGLIOTTI Italie Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales
14 août 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.